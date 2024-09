Gli ascolti tv di una domenica di vigilia per il kick-off stagionale, con la chiusura dei giochi Paralimpici di Parigi.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Semplicemente Fiorella ha ottenuto 2.488.000 telespettatori, per uno share del 17,73%. Su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha registrato 1.798.000 telespettatori, share 11,61%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 568.000, 3,08%, e nel programma 839.000, 4,88%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 597.000 telespettatori, share 4,80%. Su Rai 2 Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Cerimonia di chiusura 512.000, 2,92%. Su Italia 1 Motel Forest ha ottenuto 433.000 telespettatori, share 2,84%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stato visto da 402.000 telespettatori, share 2,52%. Su Nove Little Big Italy ha registrato nel programma 327.000 telespettatori, share 1,95%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 268.000 telespettatori, share 1,96%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 3.680.000, 19,82%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.563.000 telespettatori, share 13,77%. Su Rai 3 Blob 761.000, 4,45%. Su Italia 1 NCIS 1.056.000, 5,77%. Su Rete 4 4 di sera weekend ha registrato nella prima parte 842.000, 4,70% e nella seconda 775.000, 4,13%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.034.000 telespettatori, share 5,58%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 619.000, 3,43%. Su Nove Little Big Italy ha registrato nel programma 377.000 telespettatori, share 2,13%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.884.000 telespettatori, share 15,75% e nel game un netto di 2.759.000, 19,64%, mentre su Canale 5 La ruota della fortina ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 1.657.000 telespettatori, share 14,76% e nel game 2.325.000, 17,19%. Su Rai 2 SportAbilia Speciale 521.000, 4,43%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 525.000 telespettatori, share 3,38%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 466.000 telespettatori, share 2,89%. Su La7 il film E’ arrivato mio fratello 213.000, 1,73%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di UnoMattina Weeky ha ottenuto un netto di 966.000, 18,53%; Roberto Bolle – Ballo in bianco 924.000, 16,28%; A Sua immagine un netto di 1.290.000, 16,92%; la Santa Messa ha ottenuto 1.256.000, 18,43%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.607.000, 19,17%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.556.000, 21,65%. Su Rai 2 O anche no – Stravinco per la vita ha registrato 100.000 telespettatori, share 1,98%; Paralimpiadi Parigi 2024 (09:02 – 12:54) un netto di 331.000, 5,27%. Su Rai 3 Agorà Weekend nella presentazione 57.000, 1,32%, e nel programma 134.000, 2,70%, Pillole di Mi Manda RaiTre 274.000, 4,96%, O anche no 182.000, 3,12%, Timeline 144.000, 2,20%, Geo 381.000, 4,91%; dopo il Tg3 Fuori Linea 722.000, 7,21%, Touch – Impronta digitale 326.000, 2,95%, Formula Biancorossa 234.000, 1,77%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 913.000 telespettatori, 15,71%, mentre Melaverde ha registrato 1.730.000 telespettatori, share 17,38%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 192.000 telespettatori, share 2,75%, Drive Up 202.000, 2,39%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali Kids nella prima parte 170.000, 2,81%, nella seconda 225.000, 3,30%, nei saluti 253.000, 3,41%; quindi dopo il Tg il film Il commissario Zagaria ha segnato 275.000, 2,18%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 209.000 telespettatori, share 4,93%, nel segmento News 91.000, 3,52% e nel Dibattino 242.000, 4,79%, Camera con vista 127.000, 2,31%; In onda 163.000, 2,81%, Miss Marple 110.000, 1,45%, Bell’Italia in viaggio 150.000, 1,25%. Su Tv8 Motomondiale – Gara Moto3 300.000, 4,43% e Gara Moto2 466.000, 4,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.236.000, 10,43%; a seguire Techetechetè Top Ten Speciale ha ottenuto un netto di 1.271.000, 12,11%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (13:32 – 17:56)un netto di 533.000, 4,73% .000, %. Su Rai 3 Newsroom ha registrato 722.000, 6,29%; Rebus nella presentazione 509.000, 4,97%, e nel programma 525.000, 5,05%; Kilimangiaro Collection 854.000, 7,99%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.253.000, 16,87%, Beautiful 1.989.000 telespettatori, share 15,42%, Endless Love 2.107.000, 18,82%; Verissimo 1.840.000, 17,78%, e nei Giri di Valzer 1.652.000, 15,33%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 406.000 telespettatori, 3,05%, Big Bang Theory 260.000, 2,04%; Person of interest 367.000, 3,52%; Due uomini e mezzo 280.000, 2,60%. Su Rete 4 il film Gallo cedrone ha registrato un netto di 422.000 telespettatori, 3,84% di share; il film Il pistolero di Dio un netto di 462.000, 4,34%. Su La7 il film Il Presidio – Scena di un crimine 240.000, 1,99%; il film Deep Impact 250.000, 2,40%. Su Tv8 Motomondiale Gara MotoGP 1.658.000, 12,84%; Mondiale SBK 327.000, 3,14%, e 354.000, 3,37%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Profondo Argento ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 il film Ophelia .000, %. Su Italia 1 Pintus@Club un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Conspiracy – La cospirazione .000, %. Su La7 il film Giovanna d’Arco .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

