Gli ascolti tv della domenica post-Festival che ha ancora gli strascichi di Sanremo 2022, con Domenica In e il DietroFestival. Lo speciale condotto da Mara Venier dal teatro Ariston chiude in gloria la kermesse superando i 5 milioni d’ascolto e mantenendoli in tre segmenti, fino alle 18:40. Ma c’è anche L’amica geniale e soprattutto l’intervista a Papa Francesco a Che Tempo Che Fa, due prodotti totalmente diversi l’uno dall’altro con risultati sorprendenti. Il ritorno della fiction su Rai 1 si mantiene sopra il 20% di share ed una media di 4.650.000 telespettatori, ma il richiamo del Papa nel programma di Fabio Fazio fa di più raggiungendo nella sua parte centrale ben 6.731.000 telespettatori segnando un record stagionale non solo per il programma, ma anche di tutto l’anno televisivo di Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie L’amica geniale – Storia di chi fugge e chi resta , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 4.650.000 telespettatori, share 20.6%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 4.650.000 telespettatori, share 20.6%. Su Rai 2 The Rookie 726.000, 2.7%. CSI Vegas ha registrato 819.000 telespettatori, share 3.3%.

726.000, 2.7%. ha registrato 819.000 telespettatori, share 3.3%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 4.017.000 telespettatori, share 16.12, nel programma (con l’intervista a Papa Francesco), 6.731.000, 25.41% e nel segmento Il Tavolo 2.464.000, 12.81%.

nella presentazione ha registrato 4.017.000 telespettatori, share 16.12, nel programma (con l’intervista a Papa Francesco), 6.731.000, 25.41% e nel segmento Il Tavolo 2.464.000, 12.81%. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di sera! , prima puntata, ha registrato un netto di 2.484.000 telespettatori, share 11.64%.

, prima puntata, ha registrato un netto di 2.484.000 telespettatori, share 11.64%. Su Italia 1 Il film Rampage – Furia animale ha registrato un netto di 980.000 telespettatori, share 4.25%.

ha registrato un netto di 980.000 telespettatori, share 4.25%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 524.000 telespettatori, share 2.93%.

ha registrato 524.000 telespettatori, share 2.93%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 709.000 telespettatori, share 2.85% nella prima parte e 532.000, 4.50% nella seconda.

ha registrato 709.000 telespettatori, share 2.85% nella prima parte e 532.000, 4.50% nella seconda. Su Tv8 Il film Una serata speciale è stato visto da 183.000 telespettatori, share 0.8%.

è stato visto da 183.000 telespettatori, share 0.8%. Su Nove Il film Terrybilmente divagante ha registrato 403.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 DietroFestival ha registrato 3.620.000 telespettatori, share 13.38%.

ha registrato 3.620.000 telespettatori, share 13.38%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.113.000 telespettatori, share 11.51%.

ha registrato 3.113.000 telespettatori, share 11.51%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.285.000 telespettatori, share 4.79%.

ha registrato 1.285.000 telespettatori, share 4.79%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 836.000 telespettatori, share 3.15% e 714.000, 2.63%.

ha registrato 836.000 telespettatori, share 3.15% e 714.000, 2.63%. Su La7 In onda ha registrato 523.000 telespettatori, share 1.93%.

ha registrato 523.000 telespettatori, share 1.93%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 447.000 telespettatori, share 1.7%.

ha registrato 447.000 telespettatori, share 1.7%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 262.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 4.588.000 telespettatori, share 23.18% e nel game un netto di 5.346.000, 24.31%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 4.588.000 telespettatori, share 23.18% e nel game un netto di 5.346.000, 24.31%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 893.000 telespettatori, share 4.44%. NCIS Unità Anticrisi un netto di 633.000, 2.63%.

ha registrato 893.000 telespettatori, share 4.44%. un netto di 633.000, 2.63%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.823.000 telespettatori, share 14.71% e nel game un netto di 3.974.000, 18.41%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.823.000 telespettatori, share 14.71% e nel game un netto di 3.974.000, 18.41%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 689.000 telespettatori, share 2.94%.

ha registrato 689.000 telespettatori, share 2.94%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 788.000 telespettatori, share 3.24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 2.611.000 telespettatori, share 33.60%. Santa Messa 2.323.000, 23.49%. Angelus 2.858.000, 23.44%. Linea Verde 3.505.000, 22.52%.

ha totalizzato un netto di 2.611.000 telespettatori, share 33.60%. 2.323.000, 23.49%. 2.858.000, 23.44%. 3.505.000, 22.52%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 574.000 telespettatori, share 5.79%, e nel programma 937.000, 7.27%.

ha registrato nella presentazione 574.000 telespettatori, share 5.79%, e nel programma 937.000, 7.27%. Su Rai 3 Agorà Weekend 266.000, 3.90%. Mi manda RaiTre 250.000, 2.92%. Dopo il TG Mediterraneo ha registrato 572.000, 3.87%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 464.000, 2.64%.

266.000, 3.90%. 250.000, 2.92%. Dopo il TG ha registrato 572.000, 3.87%. 464.000, 2.64%. Su Canale 5 Santa Messa 1.080.000, 11.85%. Melaverde ha registrato 1.730.000 telespettatori, share 13.03%.

1.080.000, 11.85%. ha registrato 1.730.000 telespettatori, share 13.03%. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato 255.000 telespettatori, share 2.85%, 292.000 3.12% e 264.000, 2.33%

ha registrato 255.000 telespettatori, share 2.85%, 292.000 3.12% e 264.000, 2.33% Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 208.000 telespettatori, share 2.15%. Dopo il Tg Poirot 340.000, 1.99%.

ha ottenuto 208.000 telespettatori, share 2.15%. Dopo il Tg 340.000, 1.99%. Su La7 Omnibus ha registrato 136.000 telespettatori, share 2.24%, nel segmento News 94.000, 3.25% e nel Dibattito 143.000, 1.91%. Camera con vista 95.000, 1.03%. L’ingrediente perfetto 95.000, 0.96%. L’Aria che tira – Diario 90.000, 0.63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In speciale Sanremo ha registrato un netto di 5.167.000 telespettatori, share 30.23%. Nella prima parte 5.148.000, 30.4% e nella seconda 5.207.000, 31.3%. Da noi… a ruota libera 5.148.000, 29%.

ha registrato un netto di 5.167.000 telespettatori, share 30.23%. Nella prima parte 5.148.000, 30.4% e nella seconda 5.207.000, 31.3%. 5.148.000, 29%. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato 368.000 telespettatori, share 2.25%. Cerchi azzurri 388.000, share 2.24%

ha registrato 368.000 telespettatori, share 2.25%. 388.000, share 2.24% Su Rai 3 Mezz’ora in più 943.000, 5.47%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 787.000, 4.81%. Rebus 813.000, 4.99%. Kilimangiaro ha registrato 1.328.000 telespettatori, share 7.16%.

943.000, 5.47%. 787.000, 4.81%. 813.000, 4.99%. ha registrato 1.328.000 telespettatori, share 7.16%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.117.000, 11.72%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 2.559.000 telespettatori, share 14.89%. Verissimo 2.265.000, 13.74% nella prima parte e 2.330.000, 12.80% nella seconda parte.

2.117.000, 11.72%. ha registrato 2.559.000 telespettatori, share 14.89%. 2.265.000, 13.74% nella prima parte e 2.330.000, 12.80% nella seconda parte. Su Italia 1 Il film El dorado – La città perduta ha registrato 469.000 telespettatori, 2.77%.

ha registrato 469.000 telespettatori, 2.77%. Su Rete 4 Il film Filo da torcere ha registrato un netto di 338.000 telespettatori, 2.02% di share. Il film Gli uomini della terra selvaggia un netto di 531.000, 3%.

ha registrato un netto di 338.000 telespettatori, 2.02% di share. Il film un netto di 531.000, 3%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 463.000 telespettatori, share 2.57%. Il film Amore mio aiutami! 237.000, 1.38%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 622.000 telespettatori, share 6.46%.

ha registrato 622.000 telespettatori, share 6.46%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 1.095.000 telespettatori, share 5.15%, e nel programma 985.000, 7.72%. L’altra DS 270.000, 4.40%.

ha registrato nella presentazione 1.095.000 telespettatori, share 5.15%, e nel programma 985.000, 7.72%. 270.000, 4.40%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 788.000 telespettatori, share 8.59%.

ha registrato un netto di 788.000 telespettatori, share 8.59%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 583.000 telespettatori, share 4.59% e nel programma 409.000, 6.90%.

nel segmento Highlights 583.000 telespettatori, share 4.59% e nel programma 409.000, 6.90%. Su Rete 4 Il film Le due vie del destino ha registrato un netto di 151.000 telespettatori, share 3.73%.

TG

Tg1 ore 13:30 5.803.000, 32.22%; ore 20:00 5.278.000, 21.29%.

5.803.000, 32.22%; 5.278.000, 21.29%. Tg2 ore 13:00 2.182.000, 12.86%; ore 20:30 866.000, 3.25%.

2.182.000, 12.86%; 866.000, 3.25%. Tg3 ore 14:30 1.469.000, 8.28%; ore 19:00 2.292.000, 11%.

1.469.000, 8.28%; 2.292.000, 11%. Tg5 ore 13:00 2.746.000, 16.18%; ore 20:00 4.299.000, 17.20%.

2.746.000, 16.18%; 4.299.000, 17.20%. Studio Aperto ore 12:25 1.282.000, 8.73%; ore 18:30 773.000, 4.08%.

1.282.000, 8.73%; 773.000, 4.08%. Tg4 ore 12.00 310.000, 2.56%; ore 18:55 685.000, 3.26%.

310.000, 2.56%; 685.000, 3.26%. Tg La7 ore 13:30 . 463.000, 2.57%; ore 20:00 664.000, 2.66%.

Dati AUDITEL™