Gli ascolti tv della domenica, tra sport, contenitori, fiction e show. Il film tv Carla, sulla vita della Fracci con Alessandra Mastronardi, vince la serata con 3,6 milioni di telespettatori, mentre su Canale 5 All Together Now ottiene poco più di 2,1 mln di telespettatori, piazzandosi alle spalle di Che Tempo Che Fa, che ottiene invece poco più di 2,6 mln di telespettatori. A seguire con poco meno di un milione di telespettatori si piazza NCIS Los Angeles, seguito da NCIS New Orleans, su Rai 2, mentre il film di Italia 1 segue a stretta distanza. Controcorrente sfiora i 700mila telespettatori contro i 570mila circa di Atlantide, che supera di misura MasterChef 2020 in chiaro su Tv8 e dai Corti di Aldo Giovanni e Giacomo su Nove.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film tv Carla (recensione) ha registrato 3.598.000 telespettatori, share 17,71%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.794.000 telespettatori, share 19,88%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 758.000 telespettatori, share 3,95%. Squadra Speciale Cobra 11 un netto di 575.000, 2,57%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.589.000 telespettatori, share 23,07%. Speciale Tg1 – Visita del Santo Padre in Grecia 1.532.000, 19,14%. Santa Messa 1.964.000, 20,06%. Linea Verde un netto di 3.104.000, 21,43%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.158.000, 18,73% e nella seconda 2.902.000, 18,78%. 64° Zecchino d’Oro – La finale un netto di 3.052.000, 16,61%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 528.000 telespettatori, share 5,90%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.632.000, 27,39%; ore 20:00 4.503.000, 19,69%.

Dati AUDITEL™