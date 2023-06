Gli ascolti tv della domenica, con Papa Francesco ospite di Lorena Bianchetti in uno speciale di A Sua immagine nel daytime di Rai 1 e Canale 5 che risponde con la replica della fiction Il Papa Buono, mentre su Rai 2 va in onda la Festa dello Scudetto del Napoli… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Blanca, in replica, ha registrato 2.396.000 telespettatori, per uno share del 14,5%. Su Rai 2 Speciale 90° minuto – La festa del Napoli 1.922.000, 11,92%. Su Canale 5 la fiction Il Papa buono ha ottenuto un netto di 1.677.000 telespettatori, share 11,2%. Su Rai 3 Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha ottenuto 879.000 telespettatori, share 5,2%. SuTv8 GialappaShow è stato visto da 863.000 telespettatori, share 5,1%. Su Rete 4 il film Il miglio verde è stato visto da un netto di 744.000 telespettatori, share 5,8%. Su Italia 1 Emigratis – La resa dei conti ha ottenuto 695.000 telespettatori, share 4,3%. Su La7 D-Day – Il giorno più lungo 463.000, 2,61%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 256.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.364.000, 24,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.453.000 telespettatori, share 13,6%. Su Rai 3 Blob – CheTempoCheFu 941.000, 5,8% e Sapiens Files, un solo pianeta 788.000, 4,4%. Su Italia 1 NCIS 1.041.000, 5,9%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 644.000, 3,8% e nella seconda 633.000, 3,5%. Su La7 In onda ha fatto registrare 838.000 telespettatori, share 4,66%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 504.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.285.000 telespettatori, share 19,8% e nel game un netto di 3.118.000, 22,6%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.584.000 telespettatori, share 14,28% e nel game un netto di 2.292.000, 17,1%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 547.000, 4,9% e nel segmento Tempi Supplementari 546.000, share 3,7%, mentre NCIS New Orleans .000, %. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 475.000 telespettatori, share 3,2%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 578.000 telespettatori, share 3,6%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento Inizia la sfida .000, % e nel game un netto di .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di .000, %; Speciale A Sua immagine La forza della vita – Il Santo Padre a casa di A sua Immagine un netto di 1.682.000, 23,6%; A Sua immagine un netto di 1.769.000, 23,9%; la Santa Messa ha ottenuto 1.565.000, 23,1%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.042.000, 24,7%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 2.825.000, 24,4%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 295.000 telespettatori, share 4,3%, e nel programma un netto di 393.000, 4,4%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 152.000, 3%, Mi manda Rai Tre 210.000, 3,6%, O anche no 107.000, 1,7%, Timeline 147.000, 2,2%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 398.000, 4,32% e Il posto giusto 190.000, 1,46%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 730.000 telespettatori, 11,87%, mentre Melaverde ha registrato 1.864.000 telespettatori, share 19,46%. Su Italia 1 Mom ha registrato 221.000 telespettatori, share 3,22%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 246.000, 3,67%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 340.000, 2,72%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori, share 3,31%, quindi nel segmento News 99.000, 3,52% e nel Dibattito 140.000, 2,66%; L’ingrediente perfetto 78.000, 1,24%, L’aria che tira – Il diario 128.000, 1,12%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.014.000, 15,3%, nella prima parte 2.256.000, 17,7%, nella seconda 1.944.000, 16,7% e nella terza 1.871.000, 18%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.583.000, 15,65%. Su Rai 2 Wild Italy ha ottenuto 537.000, 4,15%; Domenica Dribbling 312.000, 3,11%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 880.000, 6,98%, e nel segmento Il mondo che verrà 705.000, 5,95%; quindi Rebus 569.000, 5,44%; TgR – Speciale Salone Nautico Venezia 401.000, 4,01%; Kilimangiaro Collection 635.000, 6,02%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.283.000, 17,17%, Beautiful 2.249.000 telespettatori, share 17,33%, Terra Amara 2.202.000, 17,85%, Verissimo – Le storie ha registrato nella prima parte 1.625.000, 15,86% e nella seconda 1.561.000, 15,26%. Su Italia 1 il film Pitch Perfect 2 ha registrato un netto di 213.000 telespettatori, 1,76%, Due uomini e mezzo 167.000, 1,63%. Su Rete 4 Colombo ha registrato 275.000 telespettatori, 2,43% di share, mentre il film La pallottola senza nome un netto di 388.000, 3,80%. Su La7 il match Juventus – Roma, Coppa Italia femminile un netto di 203.000, 1,97%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 580.000 telespettatori, share 7,22%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato 718.000 telespettatori, share 11,26%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 434.000 telespettatori, share 4%. Su Italia 1 Pressing 445.000, 8,02% e nei Saluti 251.000, 9,57%. Su La7 il doc Testimoni della Seconda Guerra Mondiale 245.000, 2,28%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.995.000, 30,10%; ore 20:00 3.719.000, 23,42%.

3.995.000, 30,10%; 3.719.000, 23,42%. Tg2 ore 13:00 1.446.000, 11,45%; ore 20:30 1.197.000, 6,94%.

1.446.000, 11,45%; 1.197.000, 6,94%. Tg3 ore 14:30 1.674.000, 12,96%; ore 19:00 1.479.000, 11,63%.

1.674.000, 12,96%; 1.479.000, 11,63%. Tg5 ore 13:00 2.746.000, 21,53%; ore 20:00 3.079.000, 19,10%.

2.746.000, 21,53%; 3.079.000, 19,10%. Studio Aperto ore 12:25 1.028.000, 9,72%; ore 18:30 424.000, 3,98%.

1.028.000, 9,72%; 424.000, 3,98%. Tg4 ore 12.00 295.000, 3,50%; ore 18:55 472.000, 3,64%.

295.000, 3,50%; 472.000, 3,64%. Tg La7 ore 13:30 430.000, 3,24%; ore 20:00 842.000, 5,23%.

Dati AUDITEL™