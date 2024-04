Gli ascolti tv della domenica di Pasqua, con un daytime sostanzialmente immutato e una prima serata che ‘risente’ dell’effetto ‘festa’. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il film Fatima ha registrato 2.518.000 telespettatori, per uno share del 14,62%. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto 2.406.000 telespettatori, share 15,72%. Su Rai 2 il film Tutti i sospetti su mio padre 899.000, 4,91%. Su Rai 3 Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi ha ottenuto nella presentazione 768.000, 4,22%, e nel programma 1.469.000, 8,27%. Su Italia 1 il film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha ottenuto un netto di 1.173.000 telespettatori, share 6,82%. Su Rete 4 il film Cast Away è stato visto da 647.000 telespettatori, share 4,01%. Su La7 Una giornata particolare ha registrato 548.000 telespettatori, share 3,15%. Su Tv8 il film Ghostbusters: Legacy è stato visto da 454.000 telespettatori, share 2,65%. Su Nove il film Ladyhawke ha registrato 287.000 telespettatori, share 1,72%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.758.000, 26,12%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.721.000 telespettatori, share 15,16%. Su Rai 3 Che sarà… 878.000, 5,33%. Su Italia 1 NCIS 1.015.000, 5,78%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato nella prima parte 579.000, 3,38% e nella seconda 599.000, 3,23%. Su La7 Uozzapp ha fatto registrare 694.000 telespettatori, share 3,92%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 663.000, 3,74%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 394.000 telespettatori, share 2,24%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.408.000 telespettatori, share 20,27% e nel game un netto di 3.485.000, 25,86%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.626.000 telespettatori, share 14,30% e nel game 2.095.000, 15,90%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 un netto di 341.000, 2,27%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 495.000 telespettatori, share 3,38%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 352.000 telespettatori, share 2,31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella presentazione 173.000, 10,51%, nella prima parte 457.000, 17,16%, e nella seconda un netto di 1.337.000, 25,36%; A Sua immagine 1.575.000, 24,32%; la Santa Messa di Pasqua ha ottenuto 2.320.000, 30,11%, e Benedizione Urbi et Orbi 3.125.000, 35,67%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.523.000, 28,01%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 306.000 telespettatori, share 4,09%, nella prima parte 336.000, 4,17%, e nella seconda 413.000, 4,76%. Su Rai 3 Mi manda RaiTre 201.000, 3,20%, Protestantesimo speciale 105.000, 1,41%; dopo il Tg3 Fuori Linea 253.000, 2,89%, Tg3 Mediterraneo 255.000, 2,89%, e Sacritalia 173.000, 1,84%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 869.000 telespettatori, 11,51%, mentre Melaverde ha registrato 1.233.000 telespettatori, share 14,13%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 286.000 telespettatori, share 3,54%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali nella prima parte 183.000, 2,35%, nella seconda 152.000, 1,90% e nei Saluti 188.000, 2,29%, quindi dopo il Tg Colombo ha segnato 241.000, 2,63%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 206.000 telespettatori, share 4,90%, quindi nel segmento News 99.000, 4,46% e nel Dibattito 254.000, 4,80%; Camera con vista 232.000, 3,44%; L’ingrediente perfetto 131.000, 1,67%; il film Il visone sulla pelle 91.000, 1,04%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.745.000, 19,16%, nella prima parte 1.816.000, 19,96%, nella seconda parte 1.603.000, 17,23% e nei Saluti 1.540.000, 16,78%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.634.000, 16,21%. Su Rai 2 Paesi che vai 425.000, 4,68%; Ciclismo – Giro delle Fiandre 2024 759.000, 8,08%; il film Tra le pagine della pazzia 301.000, 2,52%. Su Rai 3 il film Operazione San Gennaro ha registrato 640.000, 6,87%; Kilimangiaro nella presentazione 503.000, 5,51%, nel segmento Un nuovo viaggio 739.000, 7,90%, nel programma 1.100.000, 10,38%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.783.000, 18,73%, Terra Amara 2.130.000 telespettatori, share 22,82%, Verissimo Grande Fratello prima parte 1.740.000, 18,76%, e nella seconda 1.666.000, 15,90%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 405.000 telespettatori, 4,44%, il film Non si scherza col fuoco un netto di 315.000, 3,38%; Walker 217.000, 2,38%, 180.000, 1,91%; Due uomini e mezzo 165.000, 1,61%. Su Rete 4 il film Via col vento ha registrato un netto di 296.000 telespettatori, 3,08% di share. Su La7 Ben Hur nella prima parte 104.000, 1,11%, e 124.000, 1,34%; il film Un marito per Cinzia 166.000, 1,43%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 868.000 telespettatori, share 8,66%. Su Rai 2 il film A caccia del vedovo d’oro ha registrato 647.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rai 3 Inimitabili – Filippo Tommaso Marinetti 535.000, 4,16%; Tg3 Mondo ha registrato 384.000 telespettatori, share 4,32%. Su Italia 1 il film Mamma ho allagato la casa un netto di 631.000, 7,32%. Su Rete 4 il film Il filo nascosto un netto di 190.000, 3,39%. Su La7 un film The Eagle un netto di 235.000, 2,93%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.755.000, 29,03%; ore 20:00 4.080.000, 25,90%.

2.755.000, 29,03%; 4.080.000, 25,90%. Tg2 ore 13:00 773.000, 8,43%; ore 20:30 908.000, 5,24%.

773.000, 8,43%; 908.000, 5,24%. Tg3 ore 14:30 1.119.000, 12,32%; ore 19:00 1.720.000, 13,58%.

1.119.000, 12,32%; 1.720.000, 13,58%. Tg5 ore 13:00 1.792.000, 19,46%; ore 20:00 3.162.000, 19,82%.

1.792.000, 19,46%; 3.162.000, 19,82%. Studio Aperto ore 12:25 695.000, 7,92%; ore 18:30 419.000, 3,81%.

695.000, 7,92%; 419.000, 3,81%. Tg4 ore 12.00 237.000, 2,73%; ore 18:55 391.000, 3,09%.

237.000, 2,73%; 391.000, 3,09%. Tg La7 ore 13:30 322.000, 3,41%; ore 20:00 878.000, 5,50%.

Dati AUDITEL™