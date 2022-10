Gli ascolti tv dell’ultima domenica di ottobre, tra contenitori di daytime, Serie A, talk e fiction tv.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Mina Settembre 2 ha registrato un netto di 4.381.000 telespettatori, per uno share del 23,57% e nella seconda, in seconda serata, 4.093.000, 26,18%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.481.000 telespettatori, share 8,02%, nel programma 1.970.000, 10,39% e nel segmento Il tavolo 1.076.000, 7,34%. Su Canale 5 il film Greenland ha ottenuto un netto di 1.887.000 telespettatori, share 10,91%. SuTv8 F1 GP Messico in differita 1.142.000, 7,10%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inchieste senza veli ha ottenuto 910.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 801.000, 4,17% mentre Bull 551.000, 2,98%. Su Rete 4 Zona Bianca (con lo scontro Toscani – Brindisi) è stato visto da 645.000 telespettatori, share 4,80% mentre su La7 Non è l’Arena ha registrato 510.000 telespettatori, share 3,76%.Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 304.000 telespettatori, share 1,66%. Su Sky Uno Quattro Matrimoni 2022 ha registrato .000, %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.340.000, 22,79%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 2.532.000 telespettatori, share 13,34%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 956.000, 5,11% e nella seconda 895.000, 4,67%. Su La7 In onda ha fatto registrare 718.000 telespettatori, share 3,78%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 420.000 telespettatori, share 2,25.

Ascolti Preserale

Nel preserale l’ultima puntata di Reazione a catena – La sfida dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3269.000 telespettatori, share 22,37% e nel game un netto di 4428.000, 26,69%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.362.000 telespettatori, share 16,84% e nel game un netto di 2.720.000, 16,74%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 727.000, 5,28% e nel segmento Tempi Supplementari 626.000, share 3,89%, mentre NCIS: New Orleans un netto di 422.000, 2,34%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 689.000 telespettatori, share 3,96%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %. Su La7 Miss Marple .000, %.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.175.000, 17,54%, nella prima parte 2.354.000, 19,99%, nella seconda 1.987.000, 19,43%, nella terza 1.760.000, 17,50%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.936.000, 15,94%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 428.000, 3,61%; Vorrei dirti che… 247.000, 2,31%; Dribbling 131.000, 1,35&, 149.000, 1,52% e 422.000, 3,79%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.117.000, 10,15%, e nel segmento Il mondo che verrà 789.000, 8,05%; quindi Rebus 684.000, 6,91%; Kilimangiaro – Un nuovo viaggio 785.000, 6,85% e nel programma 1.227.000, 9,36%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2312.000, 17,41%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 2.515.000 telespettatori, share 22,68%, mentre Verissimo ha registrato 2375.000, 23,13% e nei Giri di Valzer 2376.000, 19,02%. Su Italia 1 il film Batman ha registrato un netto di 288.000 telespettatori, 2,74% e Modern Family 280.000, 2,34%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 300.000 telespettatori, 2,97% di share, mentre il film Contro tutte le bandiere un netto di 509.000, 4,20%. Su La7 Atlantide, in replica, ottiene 193.000 telespettatori, share 1,71% e 245.000, 2,38%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™