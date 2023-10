Gli ascolti tv della domenica, con Cuori su Rai 1, Che Tempo Che Fa su Nove, Report su Rai 3, fiction e film. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Cuori ha registrato 3.097.000 telespettatori, per uno share del 15,97% nella prima puntata e nella seconda, in seconda serata, 2.717.000, 17,44%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.508.000, 7,71%, nel programma 2.135.000 telespettatori, share 10,68%, e ne Il Tavolo, in seconda serata, 1.290.000, 10,30%. SuTv8 GP F1 Messico è stato visto da 1.575.000 telespettatori, share 8,21%. Su Canale 5 Caduta Libera – I migliori ha ottenuto 1.395.000 telespettatori, share 9,80%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 816.000, 3,98%, nel programma 1.165.000, 5,94% e nel segmento Plus, in seconda serata, 921.000, 5,67%. Su Italia 1 il film Harry Potter e la pietra filosofale ha ottenuto un netto di 1.084.000 telespettatori, share 6,53%.Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 712.000 telespettatori, share 5,19%. Su Rai 2 Il Collegio 8 nel segmento Il Collegio – Suona la sveglia 654.000, 3,17%, e nel programma 655.000, 3,40%. Su La7 In Onda ha registrato 325.000 telespettatori, share 1,88%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.425.000, 21,69%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.295.000 telespettatori, share 11,25%. Su Rai 3 Che sarà… 615.000, 3,10%. Su Italia 1 NCIS 1.141.000, 5,72%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 805.000, 4,07% e nella seconda 740.000, 3,59%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 700.000 telespettatori, share 3,45%. Su Nove Che Tempo che Farà ha registrato 666.000 telespettatori, share 3,84%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.081.000 telespettatori, share 20,77% e nel game 4.149.000, 24,59%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.827.000 telespettatori, share 12,92% e nel game 2.400.000, 14,67%. Su Rai 2 90° Minuto 698.000, 4,98% e nei Tempi Supplementari 520.000, 3,15%; NCIS New Orleans un netto di 473.000, 2,52%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 657.000 telespettatori, share 3,70%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 609.000 telespettatori, share 3,12%. Su La7 il film In Good Company 205.000, 1,40%

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella prima parte 831.000, 17,55%, e nella seconda un netto di 1.369.000, 20,68%; A Sua immagine Speciale Sinodo un netto di 1.411.000, 17,48%; la Santa Messa a Conclusione dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo ha ottenuto 1.161.000, 17,57%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.980.000, 20,30%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.707.000, 21,03%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 261.000 telespettatori, share 3,94%, nella prima parte 349.000, 4,72% e nella seconda 538.000, 5,17%. Su Rai 3 Agorà Weekend nella presentazione 75.000, 1,24%, e nel programma 185.000, 2,81%, Mi manda RaiTre 280.000, 4,26%, O anche no 181.000, 2,79%, Timeline 154.000, 2,27%; dopo il TgR EstOvest 259.000, 3,68%, TgR RegionEuropa Fuori Linea 315.000, 3,88%, Tg3 Mediterraneo 497.000, 4,17%, e Timeline Remix 298.000, 2,08%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 718.000 telespettatori, 11%, mentre Melaverde ha registrato 2.138.000 telespettatori, share 19,79%. Su Italia 1 l’ultima delle puntate della maratona Friends ha registrato 355.000 telespettatori, share 4,80%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 149.000, 2,31%, quindi dopo il Tg Colombo ha segnato 339.000, 2,50%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 204.000 telespettatori, share 3,51%, quindi nel segmento News 148.000, 3,68% e nel Dibattito 203.000, 3,08%; Camera con vista 140.000, 2,17%; L’ingrediente perfetto 84.000, 1,28%; La7 Doc 69.000, 0,89%; L’aria che tira – Il diario 129.000, 1,03%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.111.000, 15,31%, nella prima parte 2.078.000, 16,30%, nella seconda parte 1.829.000, 15,64% e nei Saluti di Mara un netto di 1.601.000, 13,62%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.854.000, 14,54%. Su Rai 2 Paesi che vai 459.000, 3,44%; Origini 416.000, 3,40%; il match Catania-Avellino, per la serie C, un netto di 290.000, 2,45%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 984.000, 7,70%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 605.000, 5,13%; Rebus 513.000, 4,33%; Kilimangiaro 933.000, 7,13%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.632.000, 17,98%, Amici (live) 2.836.000 telespettatori, share 22,55%, Verissimo 2.266.000, 19,14%, e nei Giri di Valzer 2.274.000, 17,52%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di .000 telespettatori, %, il film Waterworld un netto di 392.000, 3,25%; Magnum P.I. 396.000, 3,21%. Su Rete 4 il film Terremoto ha registrato un netto di 351.000 telespettatori, 2,85% di share; il film Duello tra le rocce un netto di 576.000, 4,55%. Su La7 Una giornata particolare 315.000, 2,54%; La7 Doc 210.000, 1,77%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 374.000 telespettatori, share 5,56%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 809.000 telespettatori, share 5,09%. Su Rai 3 Fame d’amore 508.000, 4,51%; Tg3 Mondo ha registrato 289.000 telespettatori, share 4,33%. Su Italia 1 Pressing 439.000, 9,61%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.645.000, 24,97%; ore 20:00 4.301.000, 22,28%.

3.645.000, 24,97%; 4.301.000, 22,28%. Tg2 ore 13:00 1.353.000, 9,76%; ore 20:30 1.013.000, 5,09%.

1.353.000, 9,76%; 1.013.000, 5,09%. Tg3 ore 14:30 1.526.000, 11,27%; ore 19:00 1.965.000, 12,48%.

1.526.000, 11,27%; 1.965.000, 12,48%. Tg5 ore 13:00 3.020.000, 21,80%; ore 20:00 3.497.000, 17,87%.

3.020.000, 21,80%; 3.497.000, 17,87%. Studio Aperto ore 12:25 1.084.000, 9,11%; ore 18:30 615.000, 4,46%.

1.084.000, 9,11%; 615.000, 4,46%. Tg4 ore 12.00 312.000, 3,16%; ore 18:55 596.000, 3,69%.

312.000, 3,16%; 596.000, 3,69%. Tg La7 ore 13:30 556.000, 3,84%; ore 20:00 1.019.000, 5,20%.

Dati AUDITEL™