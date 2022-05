Gli ascolti tv dell’ultima domenica di maggio, col GP di Monte-Carlo nel pomeriggio e l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa in prima serata. E iniziano le repliche con Mina Settembre nel prime time di Rai 1 che però vince la serata con 2,9 milioni. A seguire Avanti un altro, pure di sera! con una puntata inedita, ma registrata un anno fa, che ottiene più di 2,1 milioni. Il podio si completa con l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, che ritrova il Tavolo e sfiora i 2 mln di telespettatori. A seguire il film Il cavaliere oscuro a poco meno di un milione e il film Passeggero 23 a poco più di 800mila, mentre Non è l’Arena registra 723mila telespettatori.

Il pomeriggio vede Domenica In a 2.5 milioni di media tra le prime due parti, mentre l’ultima tappa del Giro d’Italia all’arrivo sfiora i 2 milioni su Rai 2. Ma lo sport ha visto anche un rocambolesco GP di Monte-Carlo su Sky.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Mina Settembre, in replica, ha registrato un netto di 2.901.000 telespettatori, share 16,7%. Nel dettaglio 3.062.000, 16,23% e nella seconda puntata 2.756.000, 17,16%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.357.000 telespettatori, share 23,29%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.496.000 telespettatori, share 19,11% e nel game un netto di 3.459.000, 23,09%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione straordinaria 1.095.000, 19,75%. UnoMattina in Famiglia ha totalizzato nella seconda parte 1.347.000 telespettatori, share 21,76%. Santa Messa 1.544.000, 20,89%. Regina Coeli 2.186.000, 23,59%. Linea Verde un netto di 3.042.000, 24,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.645.000, 18,80%, nella seconda 2.319.000, 18,03% e nel segmento I saluti di Mara un netto di 1.674.000, 13,37%. Da noi… a ruota libera 1.645.000, 13,29%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 388.000 telespettatori, share 4,91%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.739.000, 26,36%; ore 20:00 4.199.000, 24,90%.

