Gli ascolti tv di domenica 26 novembre, con l’Italia che vince la Coppa Davis, dopo 47 anni, nel pomeriggio di Rai 2. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Lea – I nostri figli ha registrato 3.053.000 telespettatori, per uno share del 15,65% nella prima puntata e 2.922.000, 17,64% nella seconda, in seconda serata, per una media di 2.992.000, 16,5%. Su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto 2.566.000 telespettatori, share 14,99%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 727.000, 3,34%, nel programma 1.868.000 telespettatori, share 9,16%, e in seconda serata ne Il Tavolo 1.184.000, 8,98% e ne L’importante è finire 551.000, 8,84%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.122.000, 5,39%, nel programma 1.822.000, 9,44%, e nel segmento Plus 1.415.000, 8,59%. Su Italia 1 il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha ottenuto un netto di 1.223.000 telespettatori, share 7,07%. Su Rai 2 La Caserma 2, terza puntata, nella presentazione 1.024 .000, 5,05%, nel segmento Sull’attenti 833.000, 4,09%, nella puntata 701.000, 3,76% e nel segmento Next 771.000, 4,50%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 633.000 telespettatori, share 4,38%. Su La7 In Onda ha registrato nella prima parte 461.000 telespettatori, share 2,27%, e nella seconda 318.000, 1,90%. SuTv8 il film Star Wars: Il ritorno dello Jedi è stato visto da 262.000 telespettatori, share 1,60%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.076.000, 19,32%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.712.000 telespettatori, share 12,83%. Su Rai 3 Che sarà… 601.000, 2,74%. Su Italia 1 NCIS 1.143.000, 5,28%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 568.000, 2,60% e nella seconda 607.000, 2,90%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 507.000 telespettatori, share 2,38%. Su Tv8 GP F1 Abu Dhabi 747.000, 3,67%. Su Nove Che Tempo che Farà ha registrato 312.000 telespettatori, share 1,58%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.461.000 telespettatori, share 14,02% e nel game 3.293.000, 17,10%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.263.000 telespettatori, share 13,45% e nel game 2.408.000, 12,72%. Su Rai 2 Coppa Davis, Finale Italia – Australia con Sinner vs de Minaur (19:02 – 20:28) 4.662.000, 23,35%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 492.000 telespettatori, share 2,42%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 583.000 telespettatori, share 2,68%. Su La7 il film Brubaker 213.000, 1,26%

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella presentazione 192.000, 10,96%, nella prima parte 464.000, 14,40%, e nella seconda un netto di 1.371.000, 22,63%; A Sua immagine un netto di 1.371.000, 18,48%: nel dettaglio la Santa Messa ha ottenuto 1.526.000, 21,61%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.914.000, 20,96%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.950.000, 23,34%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 292.000 telespettatori, share 4,47%, nella prima parte 315.000, 4,55%, e nella seconda . Su Rai 3 Agorà Weekend 172.000, 3,02%, Mi manda RaiTre 303.000, 4,72%, O anche no 191.000, 2,90%, Timeline 182.000, 2,80%; dopo il Tg3 Fuori Linea 557.000, 5,42%, Tg3 Mediterraneo 481.000, 4,16%, e Ritratti 367.000, 2,54%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 863.000 telespettatori, 13,17%, mentre Melaverde ha registrato 1.913.000 telespettatori, share 18,51%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 262.000 telespettatori, share 3,78%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 192.000, 2,84%, quindi dopo il Tg Colombo ha segnato 319.000, 2,40%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 154.000 telespettatori, share 3,18%, quindi nel segmento News 89.000, 3,30% e nel Dibattito 158.000, 2,66%; Camera con vista 122.000, 1,89%; L’ingrediente perfetto 133.000, 2,02%; Le parole della salute 98.000, 1,44%; L’aria che tira – Il diario 164.000, 1,33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.317.000, 15.90%, nella prima parte 2.696.000, 18,96%, nella seconda parte 2.176.000, 15,94%; dalle 15:50 Junior Eurovision Song Contest 2023 ha ottenuto 1.025.000, 7,08%. Su Rai 2 Paesi che vai 563.000, 3,92%; Origini 463.000, 3,32%; Coppa Davis, Finale Italia – Australia con Arnaldi vs Popyrin (16:11 – 18:43) 3.208.000, 21,91%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 843.000, 5,93%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 605.000, 4,51%; Rebus 509.000, 3,68%; Kilimangiaro ha registrato nella presentazione 716.000, 4,84%, nel segmento Un nuovo viaggio 896.000, 5,96% e nel programma 1.074.000, 6,63%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.497.000, 16,80%, Amici (live) 3.212.000 telespettatori, share 23,18%, Verissimo 2.583.000, 18,26%, e nei Giri di Valzer 2.491.000, 15,72%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 413.000 telespettatori, 2,83%, il film Batman Forever un netto di 336.000, 2,46%; Magnum PI 314.000, 2,08%. Su Rete 4 il film Safari Express ha registrato un netto di 239.000 telespettatori, 1,70% di share; il film I 4 figli di Kate Elder un netto di 580.000, 3,94%. Su La7 Una giornata particolare 431.000, 3,11%; Bell’Italia in viaggio 214.000, 1,58% e Bell’Italia in Versi 183.000, 1,25%.Su Tv8 Mondiale MotoGP 1.077.000, 7,41%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 487.000 telespettatori, share 5,89%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 1.066.000 telespettatori, share 6,81%, nel programma 946.000, 9.25% e con L’altra DS 316.000, 6,40%. Su Rai 3 Fame d’amore 580.000, 4,63%; Tg3 Mondo ha registrato 353.000 telespettatori, share 3,47%. Su Italia 1 Pressing 532.000, 9,85% e nei Saluti 286.000, 11,54%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.951.000, 26,71%; ore 20:00 1.669.000, 12,46%.

3.951.000, 26,71%; 1.669.000, 12,46%. Tg2 ore 13:00 1.609.000, 11,55%; ore 20:50** 2.380.000, 11,44%.

1.609.000, 11,55%; 2.380.000, 11,44%. Tg3 ore 14:30 1.465.000, 10,18%; ore 19:00 1.597.000, 8,69%.

1.465.000, 10,18%; 1.597.000, 8,69%. Tg5 ore 13:00 2.816.000, 20,26%; ore 20:00 3.217.000, 14,72%.

2.816.000, 20,26%; 3.217.000, 14,72%. Studio Aperto ore 12:25 990.000, 8,60%; ore 18:30 593.000, 3,58%.

990.000, 8,60%; 593.000, 3,58%. Tg4 ore 12.00 321.000, 3,44%; ore 18:55 504.000, 2,72%.

321.000, 3,44%; 504.000, 2,72%. Tg La7 ore 13:30 496.000, 3,35%; ore 20:00 618.000, 2,83%.

** Dopo la finale di Coppa Davis

Dati AUDITEL™