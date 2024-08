Gli ascolti tv della domenica, col campionato di Calcio che occupa la seconda serata con le rubriche sportive e un prime time diviso tra film, serie tv, approfondimenti e un tocco di game.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Canale 5 la serie Segreti di famiglia ha registrato 1.746.000 telespettatori, share 15,06%. Su Rai 1 il film Brave ragazze ha ottenuto 1.362.000 telespettatori, per uno share dell’11,17%. Su Italia 1 TILT – Tieni il tempo ha ottenuto 606.000 telespettatori, share 6,01%. Su Rai 3 FarWest – Il racconto ha ottenuto 544.000, 4,80%. Su Rai 2 CSI Vegas 488.000, 3,60% e 494.000, 3,91%. .Su Rete 4 Stasera Italia – L’attacco è stato visto da nel programma 450.000 telespettatori, share 3,59% e nel segmento I saluti 289.000, 2,75%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 415.000 telespettatori, share 3,35%. Su Tv8 Italia’s Got Talent è stata vista da 337.000 telespettatori, share 2,85%. Su La7 Diana – La storia segreta di Lady D. ha registrato un netto di 287.000 telespettatori, share 3,38%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 2.475.000, 17,82%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.158.000 telespettatori, share 15,57%. Su Rai 3 Blob 615.000, 4,84%; Sapiens Files 565.000, 4,08%. Su Italia 1 NCIS 1.025.000, 7,37%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato nella prima parte 585.000, 4,22% e nella seconda 681.000, 4,90%. Su La7 In onda ha fatto registrare 830.000 telespettatori, share 5,94%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 490.000, 3,56%. Su Nove Little Big Italy 347.000, 2,54%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.873.000 telespettatori, share 18,26% e nel game un netto di 2.740.000, 23,28%, mentre su Canale 5 The Wall Weekend ha registrato nel segmento I protagonisti 1.181.000 telespettatori, share 12,03% e nel game 1.571.000, 13,72%. Su Rai 2 SWAT un netto di 450.000, 3,56%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 479.000 telespettatori, share 3,78%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 394.000 telespettatori, share 3,14%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.226.000, 11,65%; a seguire Un’estate Italiana ha ottenuto 869.000,9,23%, quindi Techetechetè Extra – Cantiamole tutte un netto di 1.181.000, 13,26%. Su Rai 2 Sorelle e delitti 463.000, 4,33%, e 437.000, 4,59%; Da Aosta ai 4mila 265.000, 3,08%. Su Rai 3 Newsroom ha registrato 426.000, 4,36%; Atletica. Meeting Diamond League 498.000, 5,66%; Kilimangiaro Collection 646.000, 6,92%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.057.000, 17,43%, Beautiful 1.728.000 telespettatori, share 15,67%, My home my destiny 1.604.000, 15,70%; La promessa 1.508.000, 16%; Windstorm 3- Ritorno alle origini un netto di 822.000, 9,30%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 476.000 telespettatori, 4,22%, il film Ragazze nel pallone 4 un netto di 286.000, 2.91%; il film Ragazze nel pallone – Lotta finale un netto di 323.000, 3,66%. Su Rete 4 Tg4 – Diario del giorno 171.000, 1,82%; il film Al lupo! Al lupo! ha registrato un netto di 209.000 telespettatori, 2,33% di share. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 298.000, 3,02%; Eden – Missione pianeta 293.000, 3,36%; il film Questo e quello 145.000, 1,46%. Su Tv8 GP F1 Olanda 1.180.000, 11,83%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™