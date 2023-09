Gli ascolti tv della domenica, con l’inizio dell’anno scolastico di Amici nel daytime di Canale 5 e di quello de Il Collegio 8 su Rai 2. Nel prime time, invece, è tempo de La stoccata vincente su Rai 1 e di uno speciale di Caduta Libera su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il film tv La stoccata vincente (recensione) ha registrato 2.765.000 telespettatori, per uno share del 17,48%. Su Canale 5 Caduta Libera – I migliori ha ottenuto 1.848.000 telespettatori, share 12,75% e nel segmento La Classifica, in seconda serata, 852.000, 12,71%. Su Rai 2 la prima puntata de Il Collegio 8 (recensione) nella presentazione 858.000, 3,55%, nel programma 1.051.000, 5,83%, e nel segmento Extra, in seconda serata, 687.000, 4,41%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 1.016.000 telespettatori, share 5,87%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 852.000 telespettatori, share 6,77%. Su Rai 3 Il Provinciale ha ottenuto nella presentazione 729.000, 3,85%, nel programma 619.000, 3,59% e nel segmento Extra, in seconda serata, 405.000. 2,77%. Su La7 In Onda ha registrato 597.000 telespettatori, share 3,54%. SuTv8 il film Baywatch è stata vista da un netto di 352.000 telespettatori, share 2,29%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 346.000 telespettatori, share 2,49%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.030.000, 21,46%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.886.000 telespettatori, share 15,37%. Su Rai 3 Che sarà… 742.000, 4,09%. Su Italia 1 NCIS 1.257.000, 6,78%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 691.000, 3,81% e nella seconda 633.000, 3,34%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 1.148.000 telespettatori, share 6,13%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti in differita ha ottenuto 680.000 telespettatori, share 3,69%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 442.000 telespettatori, share 2,35%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.583.000 telespettatori, share 21,38% e nel game 3.742.000, 25,73%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.665.000 telespettatori, share 14,77% e nel game 2.389.000, 17,03%. Su Rai 2 90° Minuto 563.000, 4,74% e nei Tempi Supplementari 412.000, 2,79%; NCIS New Orleans un netto di 449.000, 2,71%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 713.000 telespettatori, share 4,45%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 565.000 telespettatori, share 3,28%. Su La7 il film Casa mia, casa mia 158.000, 1,26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella presentazione 253.000, 11,64%, nella prima parte 503.000, 14,11%, e nella seconda un netto di 1.126.000, 18,82%; Azzurro – Storie di mare 1.112.000, 18,73%; la Santa Messa ha ottenuto 1.335.000, 20,02%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.651.000, 19,10%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.525.000, 22,18%. Su Rai 2 Il ranger ha registrato 275.000 telespettatori, share 3,19%. Su Rai 3 Agorà Weekend 97.000, 1,69%, Mi manda RaiTre 222.000, 3,73%, TGR Speciale Puliamo il Mondo 187.000, 2,87%; dopo il Tg3 Fuori Linea 460.000, 4,76%, Quante Storie 303.000, 2,85%, e Il posto giusto 209.000, 1,64%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 872.000 telespettatori, 14,54%, mentre Melaverde ha registrato 1.712.000 telespettatori, share 17,88%. Su Italia 1 Mom, prima del Tg, ha registrato 199.000 telespettatori, share 2,27%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 286.000, 4,38%, quindi dopo il Tg Agatha Christie – 13 a tavola ha segnato un netto di 195.000, 1,60%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 177.000 telespettatori, share 3,57%, quindi nel segmento News 119.000, 4% e nel Dibattito 188.000, 3,21%; Camera con vista 108.000, 1,83%; L’ingrediente perfetto 58.000, 0,96%; La7 Doc 107.000, 1,49%; L’aria che tira – Il diario 143.000, 1,19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.787.000, 13,84%, nella prima parte 2.123.000, 17,55%, nella seconda parte 1.718.000, 15,88%, nella terza parte 1.436.000, 14,18%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.388.000, 13,60%. Su Rai 2 Paesi che vai 410.000, 3,28%; Ciclismo: Corsa in linea – Uomini Elite 517.000, 4,73%; Candice Renoir 220.000, 2,20%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 763.000, 6,35% e il segmento Il Mondo di In Mezz’ora 565.000, 5,09%; Rebus nella presentazione 484.000, 4,57% e nel programma 605.000, 5,92%; Kilimangiaro on the road 722.000, 6,99%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.359.000, 18,07%, Amici, prima puntata (live), 3.000.000 telespettatori, share 25,63%, Verissimo 2.264.000, 22,44%, e nei Giri di Valzer 1.993.000, 19,23%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 282.000 telespettatori, 2,20%, il film Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra un netto di 185.000, 1,64%; Due uomini e mezzo, prima del Tg, 203.000, 1,96%. Su Rete 4 il film Il Bounty ha registrato un netto di 203.000 telespettatori, 1,81% di share; il film Il comandante del Flying Moon un netto di 325.000, 3,16%. Su La7 il film La calda notte dell’ispettore Tibbs 246.000, 2,09%; Promised Land 145.000, 1,42%. Su Tv8 il GP F1 del Giappone in differita 1.006.000, 9,94%.Su Nove il basket con Bologna – Brescia per la Supercoppa d’Italia ha ottenuto un netto di 88.000, 0,72%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato .000 telespettatori, share %; Blob .000, %. Su Canale 5 Station 19 .000, %. Su Italia 1 la serie Law & Order: Special Victims Unit .000, %. Su La7 il film Giovanna d’Arco .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

