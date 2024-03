Gli ascolti tv della domenica delle Palme, con alcuni appuntamenti speciali per la ricorrenza cristiana nel daytime di Rai 1 e la Nazionale in campo per un’amichevole in prime time.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il match amichevole Italia – Ecuador ha registrato un netto di 5.104.000 telespettatori, per uno share del 25,71%. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto 2.111.000 telespettatori, share 14,58%. Su NOVE Che Tempo Che Fa ha registrato nel programma 2.133.000 telespettatori, share 10,17%, e ne Il Tavolo 1.279.000, 10,56%. Su Rai 2 il film Un amore di maggiordomo 1.248.000, 6,05%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha ottenuto nella presentazione 675.000, 3,15%, e nel programma 680.000, 3,85%. Su Italia 1 il film Viaggio nell’isola misteriosa ha ottenuto un netto di 1.102.000 telespettatori, share 5,66%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 605.000 telespettatori, share 4,26%. Su La7 Una giornata particolare – Via Rasella: L’attacco e le Fosse Ardeatine ha registrato 537.000 telespettatori, share 3,20%. Su TVB il film Nonno questa volta è guerra! è stato visto da 215.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 il prepartita di Italia-Ecuador 3.502.000, 18,63%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.396.000 telespettatori, share 15,92%. Su Rai 3 Chesarà… 768.000, 3,73%. Su Italia 1 NCIS 1.339.000, 6,36%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato nella prima parte 676.000, 3,29% e nella seconda 715.000, 3,32%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 658.000 telespettatori, share 3,09%. Su NOVE Che Tempo che Farà ha registrato 545.000 telespettatori, share 3,13%, e la presentazione di Che Tempo Che Fa 1.062.000, 5,41%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.031.000 telespettatori, share 21,05% e nel game un netto di 4.191.000, 24,99%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.186.000 telespettatori, share 16,10% e nel game un netto di 3.143.000, 19,39%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 455.000, 2,46%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 605.000 telespettatori, share 3,32%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 408.000 telespettatori, share 2,18%. Su La7 Uozzap! Classic 185.000, 1,09%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella prima parte 583.000, 14,91%, e nella seconda 1.464.000, 23,98%; A Sua Immagine 1.811.000, 23,10%; la Santa Messa per la domenica delle Palme ha ottenuto 1.687.000, 25,50%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 3.132.000, 25,40%. Su Rai 2 Il meglio di Citofonare Rai 2 ha registrato 230.000 telespettatori, share 3,67%; Un ciclone in convento 299.000, 2,82%. Su Rai 3 Agorà Weekend 171.000, 2,86%, TgR – Speciale Giornate Fai di Primavera, 224.000, 3,63%, O anche no 123.000, 1,94%, Timeline 129.000, 2,04%; dopo il Tg3 Fuori Linea 536.000, 5,34%, Tg3 Mediterraneo 498.000, 4,34%, e Numero 3, Sara Gama 274.000, 1,97%.

La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 700.000 telespettatori, 11,23%, mentre Melaverde ha registrato 2.057.000 telespettatori, share 19,96%. Su Italia 1 il primo episodio di Due uomini e mezzo ha registrato 149.000 telespettatori, share 2,38%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 255.000, 3,99%, e 246.000, 3,47%, quindi dopo il Tg Colombo ha segnato 368.000, 2,81%.

Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 117.000 telespettatori, share 2,89%, quindi nel segmento News 129.000, 3,89% e nel Dibattito 213.000, 3,55%; Camera con vista 161.000, 2,64%; L’ingrediente perfetto 68.000, 0,99%; La7 Doc 106.000, 1,12%; L’aria che tira – Il diario 135.000, 1,06%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.393.000, 17,72%, nella prima parte 2.364.000, 18,30%, nella seconda parte 1.856.000, 16,73% e nei Saluti 1.691.000, 16,32%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.847.000, 15,94%. Su Rai 2 Paesi che vai 374.000, 2,82%; Origini 338.000, 2,73%; Rugby Serie A Élite Uomini: Rovigo-Petrarca Padova un netto di 162.000, 1,52%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.007.000, 7,72%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 725.000, 6,17%; Rebus 657.000, 6,32%; Kilimangiaro nella presentazione 636.000, 6,07%, nel segmento Un nuovo viaggio 849.000, 7,75%, e nel programma 1.209.000, 9,66%.

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.601.000, 18,45%, Beautiful, 2.335.000, 17,20%, Terra Amara 2.659.000 telespettatori, share 21,98%, Verissimo 2.333.000, 22,15%, e nei Giri di Valzer 1.972.000, 16,44%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di 473.000 telespettatori, 3,40%, il film Lo smoking un netto di 393.000, 3,19%; Walker 239.000, 2,29%, e 277.000, 2,52%. Su Rete 4 il film Ipotesi di complotto ha registrato 254.000 telespettatori, 2,12% di share; il film La frontiera indomita un netto di 512.000, 4,40%.

Su La7 Ginnastica Ritmica – Coppa del Mondo ha registrato 237.000 telespettatori, 1,96% di share.

Ascolti tv Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 533.000 telespettatori, share 6,48%. Su Rai 2 FBI: International 630.000, 3,86%; La Domenica Sportiva ha registrato 500.000 telespettatori, share 6,40%. Su Rai 3 Inimitabili 247.000, 2,41%; Tg3 Mondo ha registrato 195.000 telespettatori, share 3,08%. Su Italia 1 il film Il Re Scorpione 462.000, 5,29%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.892.000, 27,60%; ore 20:00 4.666.000, 24,10%.

