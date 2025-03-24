Gli ascolti tv di una domenica senza Campionato per via della Nazionale Italiana in campo con la Germania, per un pareggio che non fa stare tranquilli gli Azzurri…

NB. Dati in ‘vecchio standard’ [BS]. I dati in TA saranno aggiunti in parentesi appena disponibili

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Italia – Germania , per la UEFA Nations League, ha ottenuto un netto di 7.107.000 telespettatori, per uno share del 34,17% (7.323.000, 34,67%).

, per la UEFA Nations League, ha ottenuto un netto di 7.107.000 telespettatori, per uno share del 34,17% (7.323.000, 34,67%). Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato 2.234.000 telespettatori, share 13,16%.

ha registrato 2.234.000 telespettatori, share 13,16%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.416.000 telespettatori, share 6,92% (1.421.000, 6,88%), nel programma 2.015.000, 9,64% (2.022.000, 9,53%) e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 996.000, 9,19% (1.000.000, 9,12%).

ha registrato nella presentazione 1.416.000 telespettatori, share 6,92% (1.421.000, 6,88%), nel programma 2.015.000, 9,64% (2.022.000, 9,53%) e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 996.000, 9,19% (1.000.000, 9,12%). Su Rai 3 PresaDiretta – Rinnovabili indietro tutta ha ottenuto nella presentazione 707.000, 3,35% (712.000, 3,34%), nel programma 1.254.000, 6,21% (1.262.000, 6,16%) e nel segmento Più, in seconda serata, 866.000, 5,59% (874.000, 5,59%).

ha ottenuto nella presentazione 707.000, 3,35% (712.000, 3,34%), nel programma 1.254.000, 6,21% (1.262.000, 6,16%) e nel segmento Più, in seconda serata, 866.000, 5,59% (874.000, 5,59%). Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 1.152.000, 5,30% (1.165.000, 5,28%)e nel programma 1.331.000 telespettatori, share 9,63% (1.352.000, 9,56%).

ha ottenuto nella presentazione 1.152.000, 5,30% (1.165.000, 5,28%)e nel programma 1.331.000 telespettatori, share 9,63% (1.352.000, 9,56%). Su Rai 2 il film La sostituta 798.000, 3,93% (806.000, 3,91%).

798.000, 3,93% (806.000, 3,91%). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 566.000 telespettatori, share 3,91%.

è stato visto da 566.000 telespettatori, share 3,91%. Su Tv8 il film Sliding Doors è stato visto da 250.000 telespettatori, share 1,32% (251.000, 1,33%).

è stato visto da 250.000 telespettatori, share 1,32% (251.000, 1,33%). Su La7 il film Vajont – La diga del disonore ha registrato un netto di 246.000 telespettatori, share 1,90% (247.000, 1,88%).

ha registrato un netto di 246.000 telespettatori, share 1,90% (247.000, 1,88%). Su Real Time 90 giorni per innamorarsi e poi… 277.000, 1,39% [TA]

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.724.000 telespettatori, share 12,74% (2.730.000, 12,60%). Su Rai 3 Blob 699.000, 3,66% (702.000, 3,66%). Su Italia 1 NCIS 1.218.000, 5,89% (1.223.000, 5,86%). Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 902.000, 4,43% (906.000, 4,42%) e nella seconda 771.000, 3,59% (775.000, 3,56%). Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 678.000 telespettatori, share 3,18% (681.000, 3,15%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 674.000, 3,33% (675.000, 3,30%). Su Nove Che tempo che farà 732.000, 4,08% (734.000, 4,07%). Su Real Time The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi 256.000, 1,24% [TA]

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.152.000 telespettatori, share 22,15% e nel game un netto di 4.342.000, 25,68%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.090.000 telespettatori, share 15,72% (2.095.000, 15,68%) e nel game 2.835.000, 17,45% (2.841.000, 17,40%). Su Rai 2 Sci Alpino. Coppa del Mondo 2024-25 Super Gigante 504.000, 2,92%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 588.000 telespettatori, share 3,30%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 782.000 telespettatori, share 4,22%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 616.000, 17,09%, e nella seconda 1.325.000, 20,18%; Check- Up 1.294.000, 19,23%; A Sua immagine – Viaggio nel Giubileo 1.271.000, 18,39%; A Sua immagine un netto di 1.895.000, 23,22%; la Santa Messa ha ottenuto 1.812.000, 24,12%, e l’Angelus 2.659.000, 28,58%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.235.000, 25,61%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 411.000 telespettatori, share 5,30% e nella seconda parte 545.000, 5,29%. Su Rai 3 Agorà Weekend 218.000, 3,38%, Speciale TgR – Giornate Fai di Primavera 239.000, 3,50%; Timeline 218.000, 3,12%; Tg3 RegionEuropa 256.000, 3,19%; dopo il Tg3 FuoriLinea 458.000, 4,44%; TGR Mediterraneo 360.000, 3,08%; Le porte del cuore nella presentazione 196.000, 1,42%, e nel programma 329.000, 2,31%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.067.000 telespettatori, 15,38%, mentre Melaverde ha registrato 1.750.000 telespettatori, share 16,51%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 307.000 telespettatori, share 3,95%; Drive Up 253.000, 2,70%. Su Rete 4 Endless Love 191.000, 2,83%; Dalla parte degli animali nella presentazione 199.000, 2,88%, nella prima parte 207.000, 2,96%, nella seconda 230.000, 3,08%, nei saluti 259.000, 3,20%; quindi dopo il Tg Colombo: Bella ma letale ha segnato 339.000, 2,57%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 207.000 telespettatori, share 3,88%, nel segmento News 130.000, 4,45% e nel Dibattito 216.000, 3,32%; Camera con vista 146.000, 2,15%; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso 100.000, 1,44%, L’ingrediente perfetto 117.000, 1,58%; Uozzap 192.000, 2,04%; L’Aria Che Tira – Il Diario 241.000, 1,91%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.314.000, 17,29%, nella prima parte 2.423.000, 19,05%, nella seconda parte 2.156.000, 19,22%, e nei Saluti 1.752.000, 16,64%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.742.000, 15,07%. Su Rai 2 Mondiali indoor di Atletica Nanjing 25 939.000, 6,82%; Musica Mia 309.000, 2,41%; Sei Nazioni di Rugby Femminile 2025: Inghilterra – Italia un netto di 228.000, 2,09%; Sci Alpino: Coppa del Mondo Femminile Super Gigante 2024-25 504.000, 4,11%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.105.000, 8,48% e nel segmento Nel mondo di In mezz’ora 651.000, 5,53%; Rebus nella presentazione 529.000, 4,84%; Kilimangiaro nella presentazione 616.000, 5,88%, nel segmento Il Grande Viaggio 907.000, 8,27% e nel programma 1.162.000, 9,42%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.350.000, 16,53%, Beautiful 1.923.000, 14,33% (1.928.000, 14,28%), Tradimento 2.091.000, 17,19% (2.140.000, 17,44%); Verissimo 2.010.000, 18,85% (2.023.000, 18,87%), e nei Giri di Valzer 2.040.000, 16,91% (2.047.000, 16,88%). Su Italia 1 E-Planet ha registrato 439.000 telespettatori, 3,17%, il film L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri un netto di 620.000, 5,03%; il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva un netto di 715.000, 6,55%; GF 440.000, 3,69%. Su Rete 4 il film Sapori e dissapori ha registrato un netto di 398.000 telespettatori, 3,18% di share; il film Quien Sabe? un netto di 352.000, 3,11%. Su La7 Una giornata particolare – Via Rasella, l’attacco e le Fosse Ardeatine 419.000, 3,45%; La7 Doc – Frammenti di storia 224.000, 2,12%; il film Il caso Moro 254.000, 1,84%. Su Real Time F1 GP Cina Gara, in differita, 1.293.000, 10.02%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 493.000 telespettatori, share 6,72%. Su Rai 2 FBI: International 452.000, 3,30%; La Domenica Sportiva al 90° ha registrato 664.000 telespettatori, share 8,24%; L’altra DS 231.000, 4,90%. Su Rai 3 Onore al Merito 432.000, 3,61%; Tg3 Mondo ha registrato 233.000 telespettatori, share 2,87%. Su Italia 1 American Dad! 279.000, 8,40%. Su La7 La7 Doc – Vajont: una tragedia italiana 238.000, 3,13%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.053.000, 28,66%; ore 20:00 4.831.000, 25,58%.

4.053.000, 28,66%; 4.831.000, 25,58%. Tg2 ore 13:00 1.348.000, 9,90%; ore 20:30 809.000, 3,92%.

1.348.000, 9,90%; 809.000, 3,92%. Tg3 ore 14:30 1.574.000, 11,89%; ore 19:00 1.937.000, 12,48%.

1.574.000, 11,89%; 1.937.000, 12,48%. Tg5 ore 13:00 2.797.000, 20,39%; ore 20:00 3.464.000, 18,10%.

2.797.000, 20,39%; 3.464.000, 18,10%. Studio Aperto ore 12:25 990.000, 8,56%; ore 18:30 647.000, 5,04%.

990.000, 8,56%; 647.000, 5,04%. Tg4 ore 12.00 434.000, 4,53%; ore 18:55 584.000, 3,76%.

434.000, 4,53%; 584.000, 3,76%. Tg La7 ore 13:30 675.000, 4,80%; ore 20:00 1.123.000, 5,86%.

Dati AUDITEL™