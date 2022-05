Gli ascolti tv dell’ultima domenica di Campionato di Serie A, piena di momenti decisivi, dallo scudetto alle retrocessioni. La serata generalista è stata vinta dal film tv di Rai 1 Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa con Avanti un altro! Pure di sera su Canale 5 che non raggiunge i 2 mln, mentre la seconda piazza è di Che Tempo che Fa con 2,1 milioni. Sotto il milione Batman Begins su Italia 1, Non è l’Arena a 660mila e a poca distanza la finalissima di Champions League di pallavolo maschile che su Rai 2 ottiene poco più di 600mila.

Su Rai 1 Il film tv Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa (recensione) ha registrato 2.989.000 telespettatori, share 17,81%.

, finalissima di Champions League di pallavolo maschile, ha registrato 608.000 telespettatori, share 3,37%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.121.000 telespettatori, share 6,80%, nel programma 2.136.000, 11,57% e nel Tavolo 1.233.000, 8,48%.

ha registrato 1.900.000 telespettatori, share 11,67%. Su Italia 1 Il film Batman Begins ha registrato un netto di 980.000 telespettatori, share 6,22%.

ha registrato 524.000 telespettatori, share 3,91%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato un netto di 664.000 telespettatori, share 4,93%.

è stato visto da 351.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Il film Armageddon – Giudizio Finale ha registrato 280.000 telespettatori, share 1,9%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.168.000 telespettatori, share 22,98%.

ha registrato 2.374.000 telespettatori, share 13,13%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.176.000 telespettatori, share 6,67%.

ha registrato 704.000 telespettatori, share 4,07% e 807.000, 4,41%. Su La7 In onda ha registrato 724.000 telespettatori, share 4,03%.

ha registrato 353.000 telespettatori, share 4%. Su Nove Superbike ha registrato 279.000 telespettatori, share 2,2%.

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.396.000 telespettatori, share 20,41% e nel game un netto di 3.329.000, 23,70%.

ha registrato 601.000 telespettatori, share 4,73%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.274.000 telespettatori, share 11,43% e nel game un netto di 1.992.000, 14,59%.

ha registrato 489.000 telespettatori, share 3,23%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 682.000 telespettatori, share 4,23%.

Su Rai 1 Tg1 Edizione straordinaria 1.139.000, 20,87%. UnoMattina in Famiglia ha totalizzato nella seconda parte 1.156.000 telespettatori, share 20,79%. Santa Messa 1.507.000, 23,68%. Regina Coeli 2.048.000, 24,57%. Linea Verde 3.009.000, 25,98%.

ha registrato 289.000 telespettatori, share 3,44%. Su Rai 3 Agorà Weekend 259.000, 4,99%. Mi manda RaiTre 300.000, 5,30%. Le parole per dirlo 195.000, 3,31%. Dopo il TG Raduno Nazionale Bersaglieri ha registrato 391.000, 3,69%. Il Posto Giusto 203.000, 1,57%.

1.072.000, 18,72%. ha registrato 1.802.000 telespettatori, share 18,82%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 212.000 telespettatori, share 3,37%.

ha ottenuto 203.000 telespettatori, share 3,24%. Dopo il Tg un netto di 319.000, 2,57%. Su La7 Omnibus ha registrato 160.000 telespettatori, share 3,49%, nel segmento News 91.000, 3,21% e nel Dibattito 169.000, 3,15%. Camera con vista 140.000, 2,35%. L’ingrediente perfetto 93.000, 1,48%. Le parole della salute 81.000, 0,66%.

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.631.000, 20,33%, nella seconda 2.191.000, 16,97% e nel segmento I saluti di Mara 1.977.000, 17,49%. Da noi… a ruota libera 1.662.000, 16,11%.

1.265.000, 9,70%, ha registrato 2012.000 telespettatori, share 16,27%. 1.159.000, 11,27%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 676.000, 5,14%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 493.000, 3,86%. Rebus 426.000, 3,86%. TgR Speciale ha registrato 294.000 telespettatori, share 2,83%.

2.058.000, 15,55%. ha registrato 1.562.000 telespettatori, share 12,22%. 1.365.000, 10,48%, nel pre-show 1.075.000, 9,03%, nella prima parte 1.480.000, 14,51% e nella seconda parte 1.182.000, %. Su Italia 1 Il film Another Cinderella Story ha registrato un netto di 391.000 telespettatori, 3%. Il film Shark Tale un netto di 292.000, 2,70%.

ha registrato 213.000 telespettatori, 1,68% di share. Il film un netto di 336.000, 3,19%. Su La7 Serie A Femminile ha registrato un netto 140.000 telespettatori, share 1,10%. Coppa Italia Femminile un netto di 179.00, 1,37%. Speciale TgLa7 315.000, 2,76%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Il film Gli ultimi giorni nel deserto ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

