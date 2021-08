Inizia il campionato di calcio di Serie A, dunque la domenica torna a farsi un filo più competitiva anche per le normali reti generaliste. Il caso di Rai 2 e Rete 4 è il più interessante. Nella serata di ieri hanno gettato il loro asso nella manica. La seconda rete Rai ha anticipato (non di poco) l’inizio de La domenica sportiva, così come ha fatto Rete 4 per Pressing, entrambe hanno avuto una prima parte in onda proprio durante il corso delle partite. A spuntarla fra le due è stata Rai 2 che sfiora il milione di spettatori. Gli altri canali non sono rimasti a guardare, i programmi “non sportivi” vedono un film trasmesso da Rai 1 sopra l’appuntamento consolidato di Grand Hotel (Canale 5), mentre Rai 3 e Italia 1 restano nella comfort zone tra Kilimangiaro ed una pellicola.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Ricchi di fantasia ha registrato un netto di 2.198.000 telespettatori, share 14.47%.

Su Rai 2 NCIS: Los Angeles 1.088.000, 6.68%. La Domenica Sportiva ha registrato nella presentazione 588.000 telespettatori, share 3.83% e nel programma 946.000, 8.95%.

Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 608.000 telespettatori, share 4.43%.

Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha registrato un netto di 1.454.000 telespettatori, share 11.51%.

Su Italia 1 Il film Din Don – Una parrocchia in due ha registrato un netto di 794.000 telespettatori, share 5.26%.

Su Rete 4 Pressing ha registrato 316.000 telespettatori, share 2.87%.

Su La7 Atlantide – Il Mostro di Firenze; Un Caso Aperto ha registrato un netto di 412.000 telespettatori, share 3.43%.

Su Tv8 Il film Premonition è stato visto da 334.000 telespettatori, share 2.2%.

Su Nove Il film Allarme rosso ha registrato 301.000 telespettatori, share 2.1%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.098.000 telespettatori, share 19.37%.

Su Rai 3 Europei Pallavolo Femminile Italia – Ungheria ha registrato 832.000 telespettatori, share 5.36%

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.046.000 telespettatori, share 12.77%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 760.000 telespettatori, share 4.83%.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 787.000 telespettatori, share 5.10% e 844.000, 5.19%.

Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 398.000 telespettatori, share 2.49%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 496.000 telespettatori, share 3.1%.

ha registrato 496.000 telespettatori, share 3.1%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.260.000 telespettatori, share 20.59% e nel game un netto di 3.191.000, 24.95%.

Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, share 3.86%.

Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 773.000 telespettatori, share 7.17% e nel game un netto di 1.210.000, 9.73%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 369.000 telespettatori, share 2.67%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 631.000 telespettatori, share 4.37%.

ha registrato 631.000 telespettatori, share 4.37%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ha registrato 88.000 telespettatori, share 0.75%

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha registrato nella prima parte 922.000 telespettatori, share 19.57% e 1.025.000, 20.11% nella seconda. Azzurro Storie di mare 1.089.000, 18.87%. Santa Messa 1.433.000, 19.78%. Angelus 1.967.000, 21.71%. Linea Verde Estate 2.494.000, 21.41%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 474.000 telespettatori, share 5.07%.

Su Rai 3 Di là dal fiume e tra gli alberi 364.000, 4.86%. Dopo il TG Quante storie ha registrato 347.000, %. Radici L'altra faccia dell'immigrazione 371.000, 2.89%.

Su Canale 5 Santa Messa 887.000, 14.58%. Melaverde ha registrato 1.602.000 telespettatori, share 15.67%.

Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 75.000 telespettatori, share 1.28%; 112.000, 1.67% e 151.000, 1.77%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 179.000 telespettatori, share 2.45%. Dopo il Tg Extralarge 243.000, 1.97%.

ha ottenuto 179.000 telespettatori, share 2.45%. Dopo il Tg 243.000, 1.97%. Su La7 Doc ha registrato 79.000 telespettatori, share 1.83%. Camera con vista 53.000, 1.08%. Il film Accadde al penitenziario 82.000, 1.42%. Il film Questo e quello 91.000, 0.94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Da noi… a ruota libera ha registrato un netto di 1.172.000, 10.57%. Techetechetè ha registrato un netto di 1.128.000, 11.86%. Affari Tuoi (Viva gli sposi!) 1.179.000, 12.03%.

Su Rai 2 I misteri di Martha's Vineyard ha registrato 598.000 telespettatori, share 5.25%. 90° Minuto 450.000, 4.02%.

Su Rai 3 Il film Pane, amore e fantasia 767.000, 7.19%. Kilimangiaro Collection ha registrato 670.000 telespettatori, share 6.96. La Marciliana di Chioggia 583.000, 5.75%.

Su Canale 5 L'arca di Noè 1.893.000, 14.65%. Beautiful ha registrato 1.775.000 telespettatori, share 14.57%. Una vita 1.509.000, 13.85%. Il film Sex and the City 2 un netto di 817.000, 8.33%.

Su Italia 1 Lucifer ha registrato 392.000 telespettatori, 3.53%. Will & Grace 226.000, 2.25%.

Su Rete 4 Il film I Mongoli ha registrato un netto di 250.000 telespettatori, 2.42% di share. Il film Il tenente Dinamite un netto di 323.000, 3.26%.

ha registrato un netto di 250.000 telespettatori, 2.42% di share. Il film un netto di 323.000, 3.26%. Su La7 Il film I cannoni di Navarone ha registrato 154.000 telespettatori, share 1.47%. Little Murders 112.000, 1.14%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 527.000 telespettatori, share 6.57%.

Su Rai 2 L'altra DS ha registrato 215.000 telespettatori, share 4.07%.

Su Rai 3 Bar Giuseppe ha registrato un netto di 153.000 telespettatori, share 3.12%.

Su Canale 5 Station 19 ha registrato un netto di 347.000 telespettatori, share 7.68%.

Su Italia 1 Il film Din Don Il ritorno ha registrato un netto di 380.000 telespettatori, share 5.09%.

ha registrato un netto di 380.000 telespettatori, share 5.09%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.399.000, 26.10%; ore 20:00 3.605.000, 24.77%.

Tg2 ore 13:00 1.368.000, 10.91%; ore 20:30 1.214.000, 7.82%.

Tg3 ore 14:30 1.524.000, 12.97%; ore 19:00 1.249.000, 10.64%.

Tg5 ore 13:00 2.378.000, 18.75%; ore 20:00 2.331.000, 15.81%.

Studio Aperto ore 12:25 1.148.000, 10.46%; ore 18:30 564.000, 5.48%.

Tg4 ore 12.00 292.000, 3.08%; ore 18:55 410.000, 3.45%.

Tg La7 ore 13:30 . 341.000, 2.65%; ore 20:00 516.000, 3.51%.

