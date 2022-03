Gli ascolti tv della domenica, con la fiction su Rai 1, Fazio su Rai 3 e Giletti in Ucraina. L’ascolto più alto della serata lo registra Noi – La serie su Rai 1 con 3,3 milioni di telespettatori. Segue Lo Show dei Record su Canale 5 che supera Che Tempo Che Fa su Rai 3 per poche migliaia di telespettatori. A una incollatura Tv8 che capitalizza l’ottimo risultato delle Ferrari nel primo GP della stagione della F1 registrando 2,2 milioni con la gara in differita. Buoni ascolti anche per La7 con Massimo Giletti in diretta da Odessa, in Ucraina, che fa registrare a Non è l’Arena circa 1,1 milioni di telespettatori. Seguono The Rookie su Rai 2, l’ennesimo capitolo di Mission: Impossibile su Italia 1 (entrambi poco sotto il milione) e a distanza Zona Bianca, che registra 680mila telespettatori.

Su Rai 1 La serie Noi ha registrato un netto di 3.342.000 telespettatori, share 15,8%.

Su Rai 2 The Rookie 943.000, 3,9%. CSI Vegas ha registrato 677.000 telespettatori, share 2,9%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nel programma 2.455.000, 10,1% e nel Tavolo 1.443.000, 7,9%.

Su Canale 5 Lo show dei record ha registrato un netto di 2.472.000 telespettatori, share 13,2%.

Su Italia 1 Il film Mission: Impossible – Protocollo Fantasma ha registrato un netto di 920.000 telespettatori, share 4,5%.

Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 682.000 telespettatori, share 4,1%.

Su La7 Non è l'Arena (live dall'Ucraina) ha registrato 1.090.000 telespettatori, share 6,5%.

Su Tv8 F1 GP Bahrain, in differita, è stato visto da 2.241.000 telespettatori, share 10,2%.

Su Nove Stand Up – Comici in prova ha registrato 227.000 telespettatori, share 1%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su La7 In onda ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. un netto di .000, %. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento Avanti il primo .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rai 1 Linea Verde nella presentazione 2.764.000, 21,5% e nel programma 3.270.000, 22,4%.

Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 374.000 telespettatori, share 3,1%, e nel programma 349.000, 3,8%.

.000, %. ha registrato nella presentazione 374.000 telespettatori, share 3,1%, e nel programma 349.000, 3,8%. Su Rai 3 Agorà Weekend .000, %. Mi manda RaiTre .000, %. Dopo il TG Quante storie ha registrato .000, %. Radici L’altra faccia dell’immigrazione .000, %.

.000, %. .000, %. Dopo il TG ha registrato .000, %. .000, %. Su Canale 5 Santa Messa .000, %. Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 God Friended Me ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Poirot .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Camera con vista .000, %. L’Aria che tira – Diario .000, %. A te le chiavi .000, %.

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.890.000, 18,8%, nella seconda 2.553.000, 17,6% e nel segmento I saluti di Zia Mara 2.098.000, 14,3%.

ha registrato nella prima parte 2.890.000, 18,8%, nella seconda 2.553.000, 17,6% e nel segmento I saluti di Zia Mara 2.098.000, 14,3%. .000, %. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato .000 telespettatori, share %. Speciale TG2 .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 Mezz’ora in più .000, %. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà .000, %. Rebus .000, %. Kilimangiaro ha registrato .000 telespettatori, share.

.000, %. .000, %. .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %. Scene da un matrimonio ha registrato .000 telespettatori, share %. Una vita .000, %, Verissimo .000, % e nei giri di valzer .000, %.

.000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %, .000, % e nei giri di valzer .000, %. Su Italia 1 Il film Il maggiore Payne ha registrato un netto di .000 telespettatori, %. Il film Alex & Me un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, %. Il film un netto di .000, %. Su Rete 4 Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato .000 telespettatori, % di share. Il film Rancho Notorius un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 Atlantide ha registrato .000 telespettatori, share %. Sherlock .000, %.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. L’altra DS .000, %.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %.

nel segmento Highlights .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rete 4 Il film Vizio di forma ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™