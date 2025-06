Gli ascolti tv della domenica, con la fiction su Rai 1, la soap su Canale 5 e le interviste di Che Tempo Che Fa sul NOVE.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 ha ottenuto un netto di 4.384.000 telespettatori, per uno share del 23,88% (4.331.000, 23,81%). Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato un netto di 2.211.000 telespettatori, share 13,02% (2.194.000, 13,04%). Su Rai 2 NCIS 655.000, 3,21% (652.000, 3,22%), e NCIS Origins 542.000, 2,78% (539.000, 2,79%). Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.255.000, 6,17% (1.244.000, 6,15%), e nel programma 1.329.000, 6,96% (1.316.000, 6,96%). Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 1.130.000, 5,59% (1.117.000, 5,56%), e nel programma 1.492.000 telespettatori, share 10,75% (1.472.000, 10,71%). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 694.000 telespettatori, share 4,78% (690.000, 4,79%). Su La7 lo speciale Trump VS Zelensky. Lo scontro che passerà alla storia ha registrato 969.000 telespettatori, share 4,85%, (966.000, 4,88%) e a seguire il doc Dalla guerra a Yalta 242.000, 2,49% (242.000, 2,52%). Su TV8 il film The November Man è stato visto da 186.000 telespettatori, share 1,03%. Sul NOVE Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.619.000 telespettatori, share 8,03%, nel programma 1.763.000, 8,82%, e nel segmento Il Tavolo 939.000, 7,89%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.034.000, 29,76% (6.008.000, 29,78%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.282.000 telespettatori, share 11,24% (2.276.000, 11,26%). Su Rai 3 Blob 782.000, 4% (779.000, 4%); Report LAB 895.000, 4,46% (887.000, 4,44%). Su Italia 1 NCIS 1.205.000, 5,96% (1.201.000, 5,97%). Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 1.017.000, 5,07%, (1.012.000, 5,07%) e nella seconda 1.025.000, 5,02% (1.021.000, 5,02%). Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 795.000 telespettatori, share 3,91% (791.000, 3,91%). Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 594.000, 2,95%. Sul NOVE Che tempo che fa – L’importante è finire 394.000, 8,51%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.011.000 telespettatori, share 20,53%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.224.000, 24,29%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! Story 2.206.000 telespettatori, share 15,74%, e nel game un netto di 2.915.000, 17,42%. Su Rai 2 FBI un netto di 544.000, 2,85%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 578.000 telespettatori, share 3,16%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 720.000 telespettatori, share 3,78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 629.000, 18,20%, e nella seconda 1.419.000, 22,06%; A Sua immagine 1.534.000, 18,69%; la Santa Messa ha ottenuto 1.598.000, 20,88%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.052.000, 24,66%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 279.000 telespettatori, share 4,07%, e nella seconda parte 504.000, 4,84%. Su Rai 3 Agorà Weekend 249.000, 4,06%, Mi manda Raitre 388.000, 5,57%, O anche no 210.000, 3,06%; Timeline 190.000, 2,64%; TGR RegionEuropa 250.000, 3,08%; dopo il Tg3, Fuori Linea 481.000, 4,65%; TGR Mediterraneo 401.000, 3,47%; Le porte del cuore 225.000, 1,65%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.087.000 telespettatori, 15,71%, mentre Melaverde ha registrato 1.920.000 telespettatori, share 18,38%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 203.000 telespettatori, share 2,73%, e 195.000, 2,24%. Su Rete 4 Terra Amara 295.000, 4,55%; Dalla parte degli animali nella prima parte 219.000, 3,07%, nella seconda 247.000, 3,24%, nei saluti 253.000, 3,04%; quindi dopo il Tg, Colombo ha segnato 326.000, 2,51%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 165.000 telespettatori, share 3,83% (nel segmento News 128.000, 4,54%, e nel Dibattito 318.000, 4,98%); Camera con vista 213.000, 3,09%; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso 158.000, 2,28%, L’ingrediente perfetto 146.000, 1,94%; Uozzap 182.000, 1,94%; L’Aria Che Tira – Diario 205.000, 1,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.195.000, 15,70%, nella prima parte 2.314.000, 17,86%, nella seconda parte 2.147.000, 19,73%, e ne I Saluti di Mara 1.931.000, 18,27%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.809.000, 15,05%. Su Rai 2 Paesi che vai 351.000, 2,58%; il match Roma – Juventus, Serie A Femminile 15a giornata, un netto di 247.000, 2,28%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.327.000, 9,90%; Rebus 623.000, 5,98%; Kilimangiaro nella presentazione 637.000, 6,04%, nel segmento Il Grande Viaggio 878.000, 7,94%, e nel programma 1.399.000, 10,69%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.260.000, 16,31%, Amici di Maria De Filippi (live) 3.060.000 telespettatori, share 23,85%, Verissimo 2.098.000, 19,98%, e nei Giri di Valzer 2.112.000, 18,93%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 322.000 telespettatori, 2,29%, il film Frequency – Il futuro è in ascolto nella prima parte 311.000, 2,47%, e nella seconda, 396.000, 3,75%; The Equalizer 403.000, 3,69%; GF 246.000, 1,92%. Su Rete 4 il film Uomini d’amianto contro l’inferno ha registrato un netto di 245.000 telespettatori, 2,07% di share; il film La legge del più forte un netto di 480.000, 4,01%. Su La7 Una giornata particolare – Caporetto: La Disfatta e la Rinascita 349.000, 2,81%; La7 Doc 262.000, 2,53%; il film Il Socio 272.000, 2,02%.

Ascolti tv Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 1.129.000 telespettatori, share 10,54%, Oscars – La notte in diretta 525.000, 11,02%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 759.000 telespettatori, share 4,41%, e nel programma 981.000, 9,26%; L’altra DS 246.000, 4,82%. Su Rai 3 Fame d’amore 513.000, 4,50%; Tg3 Mondo ha registrato 263.000 telespettatori, share 3,38%. Su Canale 5 Pressing 551.000, 9%. Su Italia 1 American Dad! 373.000, 9,91%, e 260.000, 8,75%. Su Rete 4, la prima parte del film Locked Down 147.000, 4,11%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.879.000, 28,08%; ore 20:00 4.983.000, 25,62%.

3.879.000, 28,08%; 4.983.000, 25,62%. Tg2 ore 13:00 1.394.000, 10,53%; ore 20:30 916.000, 4,54%.

1.394.000, 10,53%; 916.000, 4,54%. Tg3 ore 14:30 1.698.000, 12,22%; ore 19:00 2.045.000, 12,82%.

1.698.000, 12,22%; 2.045.000, 12,82%. Tg5 ore 13:00 2.766.000, 20,86%; ore 20:00 3.697.000, 18,82%.

2.766.000, 20,86%; 3.697.000, 18,82%. Studio Aperto ore 12:25 1.025.000, 8,91%; ore 18:30 694.000, 5,06%, e 561.000, 3,69%.

1.025.000, 8,91%; 694.000, 5,06%, e 561.000, 3,69%. Tg4 ore 12.00 360.000, 3,76%; ore 18:55 671.000, 4,21%.

360.000, 3,76%; 671.000, 4,21%. Tg La7 ore 13:30 681.000, 4,91%; ore 20:00 1.206.000, 6,14%.

Dati AUDITEL™