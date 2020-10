Ascolti tv domenica 18 ottobre 2020

Gli ascolti tv della domenica, tra Domenica In e Domenica Live, e una prima serata tra L’Allieva, Che Tempo Che Fa, Live – Non è la d’Urso, Non è l’Arena. Prime Time Su Rai 1 La serie L’allieva 3 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato .000 telespettatori,