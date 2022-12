Gli ascolti tv di domenica 18 dicembre non possono prescindere dalla finale dei Mondiali di Calcio in Qatar 2022 che si sono giocati alle 16 del pomeriggio in Italia, con Argentina – Francia arrivate ai rigori (In Francia la partita è stata seguita da 24.080.000 telespettatori per uno share dell’81%, i rigori quasi 30 milioni). Al di là di quanto possa aver fatto la prima serata canonica, il record di ascolti non può che arrivare dal daytime del pomeriggio. Da ricordare, inoltre, il blackout che ha colpito Tv8 nella prima serata di ieri. Diamo, dunque, un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha registrato un netto di 3.183.000 telespettatori, per uno share del 18.55%; su Canale 5 la puntata-evento di Viaggio nella Grande Bellezza – La Terra di Gerusalemme ha ottenuto un netto di 1.809.000 telespettatori, share 11.26%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.444.000 telespettatori, share 7.19%, nel programma 2.414.000, 12.26% e nel segmento Il tavolo 1.590.000, 11.76%. Su Rai 2 la serie NCIS: Los Angeles 979.000, 4.94% e 1.037.000, 5.71%. Su Italia 1 il film Din Don 5 – Bianco Natale ha ottenuto nella presentazione 784.000 4.37%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 805.000 telespettatori, share 5.53% mentre su La7 A beautiful mind ha registrato 454.000 telespettatori, share 2.72%. Su Tv8 100% Natale è stato visto da 233.000 telespettatori, share 1.48%. Su Nove I 12 desideri di Natale ha registrato 297.000 telespettatori, share 1.72%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Il Natale che vorrei – Parla Papa Francesco 2.809.000 telespettatori, share 13.92%. Su Italia 1 NCIS 1.204.000, 5.98%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 778.000, 3.86% e nella seconda 795.000, 3.96%. Su La7 In onda ha fatto registrare 761.000 telespettatori, share 3.76%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 585.000 telespettatori, share 2.91% e su Nove Little Big Italy ha registrato 329.000 telespettatori, share 1.64%.

Ascolti Preserale

Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.013.000 telespettatori, share 4.68% e nel game un netto di 2.296.000, 11.03%. Su Rai 2 Le indagini di Allie Adams ha registrato 413.000, 2%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 584.000 telespettatori, share 2.86%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 637.000 telespettatori, share 3.17%. Su La7 Motorstorie 81.000, 0.38%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia per Telethon ha registrato un netto di 1.509.000, 25.48%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.691.000, 23.44%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.249.000, 25.14%; a seguire Concerto di Natale dal Senato 2022 ha dato la linea al Tg1 con 2.197.000, 18.64%. Su Rai 2 Slalom Gigante maschile Alta Badia – 1a manche ha registrato nella presentazione 439.000 telespettatori, share 6.57%; Telethon 420.000, 4.61%; Slalom Gigante maschile Alta Badia – 2a manche 1.341.000, 9.27%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 166.000, 3.12%, Mi manda Rai Tre 284.000, 4.49%, Timeline 162.000, 2.36%, e dopo il Tg3 Mediterraneo 537.000, 4.76% e 100 Opere d’arte tornano a casa 424.000, 3.02%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 807.000 telespettatori, 12.13%, mentre Melaverde ha registrato 1.812.000 telespettatori, share 18.29%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 260.000 telespettatori, share 2.91%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 173.000, 2.47%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 158.000 telespettatori, share 3.42%, quindi nel segmento News 74.000, 3.18% e nel Dibattito 159.000, 2.78%; L’ingrediente perfetto 111.000, 1.64%, Mica Pizza e Fichi 48.000, 0.66%, La7 Doc 75.000, 0.79%; Storie di palazzi 138.000, 1.08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In per Telethon ha registrato nella prima parte 2.990.000, 21.43%, nella seconda 3.315.000, 24.69%; a seguire la finale dei Mondiali di Calcio in Qatar 2022 Argentina-Francia ha registrato un netto di 12.948.000, 68.6%: nel dettaglio il primo tempo (dalle 16.00 alle 16.50) 10.944.000, 64.51%, il secondo tempo (dalle 17.00 alle 17.50 .000, %) 13.111.000, 69.12%, i tempi supplementari 14.993.000, 71.48% e i rigori 16.101.000, 74.31%%; quindi Bobo Tv 8.566.000, 41.91%. Su Rai 2 Coppa del Mondo di Calcio Qatar 2022: Cerimonia di Chiusura 813.000, 5.86%; Vorrei dirti che… 422.000, 3%; La marcia nuziale 5 un netto di 389.000, 2.21%. Su Rai 3 Mezz’ora in più Il mondo che verrà – Speciale ha registrato 1.196.000, 8.61%; quindi Ailo un’avventura tra i ghiacci 710.000, 4.84% Rebus Speciale 492.000, 2.82%%; Kilimangiaro Speciale nella presentazione 455.000, 2.36%, e nel programma 545.000, 2.58%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.752.000, 19.05%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 2.927.000 telespettatori, share 20.89%, mentre il film La luce sugli Oceani ha registrato un netto di 1.030.000, 5.50%. Su Italia 1 il film 2 Cavalieri a Londra ha registrato un netto di 393.000 telespettatori, 2.63% e Modern Family un netto di 185.000, 0.93%. Su Rete 4 il film Grandi Magazzini 301.000 telespettatori, share 2.23% Tg4 – Diario della domenica ha registrato 224.000 telespettatori, 1.44% di share, mentre il film Alta società un netto di 255.000, 1.31%. Su La7 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ottiene 161.000 telespettatori, share 0.84%;

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 482.000 telespettatori, share 8.73%. Su Rai 2 il film Proprio lui? ha registrato 367.000 telespettatori, share 3.26%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 655.000 telespettatori, share 9.94%. Su Italia 1 il film Quel Bravo Ragazzo un netto di 392.000, 4.42%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.698.000, 25.73%; ore 20:00 6.401.000, 32%.

3.698.000, 25.73%; 6.401.000, 32%. Tg2 ore 13:00 1.930.000, 14.77%; ore 20:30 1.337.000, 6.63%.

1.930.000, 14.77%; 1.337.000, 6.63%. Tg3 ore 14:30 1.718.000, 12.04%; ore 19:00 1.442.000, 6.92%.

1.718.000, 12.04%; 1.442.000, 6.92%. Tg5 ore 13:00 3.123.000, 23.70%; ore 20:00 3.809.000, 18.97%.

3.123.000, 23.70%; 3.809.000, 18.97%. Studio Aperto ore 12:25 1.002.000, 9.13%; ore 18:30 260.000, 1.20%.

1.002.000, 9.13%; 260.000, 1.20%. Tg4 ore 12.00 357.000, 3.96%; ore 18:55 493.000, 2.35%.

357.000, 3.96%; 493.000, 2.35%. Tg La7 ore 13:30 . 503.000, 3.48%; ore 20:00 853.000, 4.24%.

