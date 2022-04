Gli ascolti tv della Domenica di Pasqua, con Papa Francesco protagonista del daytime e della prima serata. La serata è stata vinta dall’evento di Rai 1, che ha registrato una media di 3 milioni di telespettatori. Seconda piazza per Il Ciclone che su Italia 1 ha ottenuto 1,6 mln, terza per Gli eredi della Terra su Canale 5 a breve distanza. Seguono il film di Rai 2, lo speciale Borgo dei Borghi (a 1,2 milioni), mentre al di sotto del milione c’è Zona Bianca. L’ascolto più alto della giornata lo registra, però, la Benedizione Urbi et Orbi del Papa al termine della Messa di Pasqua, con oltre 3.5 milioni di telespettatori e uno share del 33%.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Papa Francesco e il racconto dei Vangeli ha registrato nella presentazione con Monica Maggioni 2.937.000, 14,10%, nel contributo di Roberto Benigni 3.413.000, 15,94% e nel doc Volti dei Vangeli 2.733.000 telespettatori, share 13,26%.

ha registrato nella presentazione con Monica Maggioni 2.937.000, 14,10%, nel contributo di Roberto Benigni 3.413.000, 15,94% e nel doc 2.733.000 telespettatori, share 13,26%. Su Rai 2 Il film Quello che veramente importa ha registrato 1.462.000 telespettatori, share 7,43%.

ha registrato 1.462.000 telespettatori, share 7,43%. Su Rai 3 Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi (recensione) ha registrato 1.152.000 telespettatori, share 6,17%.

(recensione) ha registrato 1.152.000 telespettatori, share 6,17%. Su Canale 5 La serie Gli eredi della Terra ha registrato un netto di 1.563.000 telespettatori, share 8,91%.

ha registrato un netto di 1.563.000 telespettatori, share 8,91%. Su Italia 1 Il film Il ciclone ha registrato un netto di 1.632.000 telespettatori, share 8,03%.

ha registrato un netto di 1.632.000 telespettatori, share 8,03%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 915.000 telespettatori, share 5,82%.

ha registrato 915.000 telespettatori, share 5,82%. Su La7 Il film Il gattopardo ha registrato 573.000 telespettatori, share 3,09%.

ha registrato 573.000 telespettatori, share 3,09%. Su Tv8 Il film Men in Black: International è stato visto da 586.000 telespettatori, share 3%.

è stato visto da 586.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Il film La passione di Cristo ha registrato 322.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.803.000 telespettatori, share 22,97%.

ha registrato 4.803.000 telespettatori, share 22,97%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 995.000 telespettatori, share 4,72%.

ha registrato 995.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rai 3 Blob ha registrato 807.000, 4,34%. Sapiens Doc, un solo pianeta 759.000, 3,70%.

ha registrato 807.000, 4,34%. 759.000, 3,70%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3017.000 telespettatori, share 14,51%.

ha registrato 3017.000 telespettatori, share 14,51%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1056.000 telespettatori, share 5,18%.

ha registrato 1056.000 telespettatori, share 5,18%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 970.000 telespettatori, share 4,81% e 1.025.000, 4,88%.

ha registrato 970.000 telespettatori, share 4,81% e 1.025.000, 4,88%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 456.000 telespettatori, share 2,2%.

ha registrato 456.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 266.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.510.000 telespettatori, share 18,24% e nel game un netto di 3.594.000, 22,12%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.510.000 telespettatori, share 18,24% e nel game un netto di 3.594.000, 22,12%. Su Rai 2 NCIS ha registrato un netto di 534.000, 2,93%.

ha registrato un netto di 534.000, 2,93%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.821.000 telespettatori, share 13,77% e nel game un netto di 2.816.000, 17,75%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.821.000 telespettatori, share 13,77% e nel game un netto di 2.816.000, 17,75%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 455.000 telespettatori, share 2,59%.

ha registrato 455.000 telespettatori, share 2,59%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 705.000 telespettatori, share 3,78%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione straordinaria 1.403.000, 21,22%. UnoMattina in Famiglia ha totalizzato nella seconda parte 1.691.000 telespettatori, share 22,32%. Santa Messa di Pasqua 2.510.000, 28,48%. Benedizione Urbi et Orbi 3.176.000, 32,84%. Linea Verde un netto di 2.636.000, 26,12%.

1.403.000, 21,22%. ha totalizzato nella seconda parte 1.691.000 telespettatori, share 22,32%. 2.510.000, 28,48%. 3.176.000, 32,84%. un netto di 2.636.000, 26,12%. Su Rai 2 Culto Evangelico di Pasqua 83.000, 0,97%. Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 147.000 telespettatori, share 1,60%, e nel programma 248.000, 2,57%.

83.000, 0,97%. ha registrato nella presentazione 147.000 telespettatori, share 1,60%, e nel programma 248.000, 2,57%. Su Rai 3 Agorà Weekend 277.000, 4,34%. Mi manda RaiTre 248.000, 3,16%. Geo 296.000, 3,40%. Dopo il TG TgR Mediterraneo ha registrato 340.000, 3,45%. Radici 273.000, 2,66%.

277.000, 4,34%. 248.000, 3,16%. 296.000, 3,40%. Dopo il TG ha registrato 340.000, 3,45%. 273.000, 2,66%. Su Canale 5 Santa Messa di Pasqua 1.109.000, 12,73%. Le storie di Melaverde ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 11,32%. Benedizione Urbi et Orbi 1.066.000, 11,06%. Le storie di Melaverde 1.296.000. 13,15%.

1.109.000, 12,73%. ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 11,32%. 1.066.000, 11,06%. 1.296.000. 13,15%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 270.000 telespettatori, share 2,93%.

ha registrato 270.000 telespettatori, share 2,93%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 160.000 telespettatori, share 1,76%. Dopo il Tg Poirot un netto di 194.000, 1,91%.

ha ottenuto 160.000 telespettatori, share 1,76%. Dopo il Tg un netto di 194.000, 1,91%. Su La7 Omnibus ha registrato 198.000 telespettatori, share 3,46%, nel segmento News 95.000, 3,25% e nel Dibattito 213.000, 3,09%. Camera con vista 223.000, 2,53%. L’ingrediente perfetto 114.000, 1,25%. A te le chiavi 90.000, 0,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.078.000, 20,54%, nella seconda 2.048.000, 19,84% e nel segmento I saluti di Mara 1.880.000, 17,20%. Da noi… a ruota libera 1784.000, 15,22%.

ha registrato nella prima parte 2.078.000, 20,54%, nella seconda 2.048.000, 19,84% e nel segmento I saluti di Mara 1.880.000, 17,20%. 1784.000, 15,22%. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato 311.000 telespettatori, share 3,07%. Ciclismo – Parigi-Roubaix 2022 946.000, 8,94%. Il Provinciale 378.000, 3,40%. Il film Little Miss Dolittle 305.000, 2,19%.

ha registrato 311.000 telespettatori, share 3,07%. 946.000, 8,94%. 378.000, 3,40%. Il film 305.000, 2,19%. Su Rai 3 Il film La famiglia Bélier 512.000, 5,02%. Kilimangiaro ha registrato nel segmento Di nuovo in viaggio 418.000, 3,93% e nel programma 830.000, 7,02%.

512.000, 5,02%. ha registrato nel segmento Di nuovo in viaggio 418.000, 3,93% e nel programma 830.000, 7,02%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.797.000, 17,71%. Beautiful 1.287.000, 12,66%. Scene da un matrimonio ha registrato 954.000 telespettatori, share 9,41%. Una vita 908.000, 8,76%, Verissimo – Le storie nella presentazione 1.183.000, 11,01%, nel programma 1.619.000, 13,90%.

1.797.000, 17,71%. 1.287.000, 12,66%. ha registrato 954.000 telespettatori, share 9,41%. 908.000, 8,76%, nella presentazione 1.183.000, 11,01%, nel programma 1.619.000, 13,90%. Su Italia 1 Il film Ooops! Ho perso l’arca… ha registrato un netto di 375.000 telespettatori, 3,68%. Il film Pedro, galletto coraggioso un netto di 306.000, 2,81%.

ha registrato un netto di 375.000 telespettatori, 3,68%. Il film un netto di 306.000, 2,81%. Su Rete 4 Poirot 239.000, 2,35% Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 285.000 telespettatori, 2,73% di share. Il film Il mio west un netto di 417.000, 3,56%.

239.000, 2,35% ha registrato 285.000 telespettatori, 2,73% di share. Il film un netto di 417.000, 3,56%. Su La7 Il film Ben Hur ha registrato 245.000 telespettatori, share 2,38%. Speciale TgLa7 465.000, 3,57%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 967.000 telespettatori, share 7,26%.

ha registrato 967.000 telespettatori, share 7,26%. Su Rai 2 Sulle mie spalle ha registrato 286.000 telespettatori, share 2,86%.

ha registrato 286.000 telespettatori, share 2,86%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 528.000 telespettatori, share 4,65%. J e sto vicino a te – Memorial Pino Daniele 194.000, 3,18%.

ha registrato 528.000 telespettatori, share 4,65%. J 194.000, 3,18%. Su Italia 1 Il film I laureati ha registrato 788.000 telespettatori. share 6,86%.

ha registrato 788.000 telespettatori. share 6,86%. Su Rete 4 Il film Jesus Christ Superstar ha registrato un netto di 152.000 telespettatori, share 3,46%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.764.000, 27,09%; ore 20:00 4.372.000, 23,33%.

2.764.000, 27,09%; 4.372.000, 23,33%. Tg2 ore 13:00 871.000, 8,46%; ore 20:30 1.195.000, 5,90%.

871.000, 8,46%; 1.195.000, 5,90%. Tg3 ore 14:30 1.149.000, 11,31%; ore 19:00 1.582.000, 10,48%.

1.149.000, 11,31%; 1.582.000, 10,48%. Tg5 ore 13:00 2.006.000, 19,49%; ore 20:00 3.657.000, 19,22%.

2.006.000, 19,49%; 3.657.000, 19,22%. Studio Aperto ore 12:25 773.000, 7,85%; ore 18:30 447.000, 3,51%.

773.000, 7,85%; 447.000, 3,51%. Tg4 ore 12.00 277.000, 2,89%; ore 18:55 587.000, 3,80%.

277.000, 2,89%; 587.000, 3,80%. Tg La7 ore 13:30 259.000, 2,55%; ore 20:00 973.000, 5,13%.

Dati AUDITEL™