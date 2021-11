Gli ascolti tv di una domenica particolare con Lady Gaga ospite di Fabio Fazio, Berrettini che si è ritirato in diretta tv dagli ATP Finals, la fiction di Rai 1 e una nuova puntata di All Together Now. Ed è proprio Cuori a vincere la serata con quasi 3,9 milioni di telespettatori, ma seguito a breve distanza dall’ottimo ascolto di Che tempo che fa che, con Gaga, ottiene oltre 3,6 mln, superando nettamente All Together Now, che ha ottenuto poco più di 2,5 milioni di telespettatori. Il tennis su Rai 2 ottiene poco più di 1,1 mln, ma fa meglio il GP di Formula 1 del Brasile in differita su Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Cuori ha registrato un netto di 3.893.000 telespettatori, share 17,9%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.085.000, 16,84 e nella seconda, in seconda serata, 3.706.000, 19.23%.

ha registrato un netto di 3.893.000 telespettatori, share 17,9%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.085.000, 16,84 e nella seconda, in seconda serata, 3.706.000, 19.23%. Su Rai 2 Il match Berrettini – Zverev , prima giornata ATP Finals, ha registrato 1.116.000 telespettatori, share 4,65%.

, prima giornata ATP Finals, ha registrato 1.116.000 telespettatori, share 4,65%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 2.190.000 telespettatori, share 9,40%, nel programma (con l’intervista a Lady Gaga) 3.611.000, 14,49% e nel segmento Il Tavolo 2.028.000, 10,10%.

nella presentazione ha registrato 2.190.000 telespettatori, share 9,40%, nel programma (con l’intervista a Lady Gaga) 3.611.000, 14,49% e nel segmento Il Tavolo 2.028.000, 10,10%. Su Canale 5 All Together Now ha registrato un netto di 2.584.000 telespettatori, share 12,51%.

ha registrato un netto di 2.584.000 telespettatori, share 12,51%. Su Italia 1 Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre ha registrato un netto di 811.000 telespettatori, share 3,93%.

ha registrato un netto di 811.000 telespettatori, share 3,93%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 767.000 telespettatori, share 4,03%.

ha registrato 767.000 telespettatori, share 4,03%. Su La7 Atlantide ha registrato 474.000 telespettatori, share 2,04% e nel segmento di seconda serata 365.000, 3,51%.

ha registrato 474.000 telespettatori, share 2,04% e nel segmento di seconda serata 365.000, 3,51%. Su Tv8 Il GP F1 San Paolo , in differita, è stato visto da 1.162.000 telespettatori, share 5,1%.

, in differita, è stato visto da 1.162.000 telespettatori, share 5,1%. Su Nove Il film Anna and the King ha registrato 254.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.571.000 telespettatori, share 18,42%.

ha registrato 4.571.000 telespettatori, share 18,42%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3269.000 telespettatori, share 13,23%.

ha registrato 3269.000 telespettatori, share 13,23%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.289.000 telespettatori, share 5,27%.

ha registrato 1.289.000 telespettatori, share 5,27%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 1.089.000 telespettatori, share 4,52% e nella seconda 983.000, 3,95%.

ha registrato nella prima parte 1.089.000 telespettatori, share 4,52% e nella seconda 983.000, 3,95%. Su La7 In onda ha registrato 900.000 telespettatori, share 3,66%.

ha registrato 900.000 telespettatori, share 3,66%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 471.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.396.000 telespettatori, share 17,72% e nel game un netto di 4.477.000, 21,13%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.396.000 telespettatori, share 17,72% e nel game un netto di 4.477.000, 21,13%. Su Rai 2 Il film La famiglia Von Trapp ha registrato un netto di 458.000 telespettatori, share 2,13%.

ha registrato un netto di 458.000 telespettatori, share 2,13%. Su Canale 5 Caduta Libera – Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.419.000 telespettatori, share 12,98% e nel game un netto di 3.174.000, 15,25%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.419.000 telespettatori, share 12,98% e nel game un netto di 3.174.000, 15,25%. Su Italia 1 CSI ha registrato 781.000 telespettatori, share 3,52%.

ha registrato 781.000 telespettatori, share 3,52%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 841.000 telespettatori, share 3,68%.

ha registrato 841.000 telespettatori, share 3,68%. Su La7 Il film E’ arrivato mio fratello ha registrato 249.000 telespettatori, share 1,28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.710.000 telespettatori, share 23,18%. Santa Messa 1.763.000, 20%. Angelus 2.271.000, 19,46%. Linea Verde un netto di 2.973.000, 20,18%.

ha totalizzato un netto di 1.710.000 telespettatori, share 23,18%. 1.763.000, 20%. 2.271.000, 19,46%. un netto di 2.973.000, 20,18%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 336.000, 3,52% e nel programma 538.000 telespettatori, share 4,44%.

ha registrato nella presentazione 336.000, 3,52% e nel programma 538.000 telespettatori, share 4,44%. Su Rai 3 Agorà Weekend 347.000, 5,47%. Mi manda RaiTre 405.000, 5,01%. Le parole per dirlo 335.000, 3,73%. Dopo il TG TgR Mediterraneo ha registrato 619.000, 4,44%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 452.000, 2,67%.

347.000, 5,47%. 405.000, 5,01%. 335.000, 3,73%. Dopo il TG ha registrato 619.000, 4,44%. 452.000, 2,67%. Su Canale 5 Santa Messa 928.000, 10,49%. Melaverde ha registrato 2.058.000 telespettatori, share 16,17%.

928.000, 10,49%. ha registrato 2.058.000 telespettatori, share 16,17%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 298.000 telespettatori, share 2,61%.

ha registrato 298.000 telespettatori, share 2,61%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 270.000 telespettatori, share 2,83%. Dopo il Tg Poirot 271.000, 1,76%.

ha ottenuto 270.000 telespettatori, share 2,83%. Dopo il Tg 271.000, 1,76%. Su La7 Omnibus ha registrato 158.000 telespettatori, share 2,75%, nel segmento News 72.000, 2,60% e nel Dibattito 166.000, 2,38%. Camera con vista 131.000, 1,44%. L’ingrediente perfetto 113.000, 1,19%. Mica pizza e fichi 82.000, 0,71%. L’Aria che tira – Diario 115.000, 0,76%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.899.000, 16,52% e nella seconda 2.475.000, 15,67%. Da noi… a ruota libera 2.184.000, 12,97%.

ha registrato nella prima parte 2.899.000, 16,52% e nella seconda 2.475.000, 15,67%. 2.184.000, 12,97%. Su Rai 2 Il film Scambiamoci a Natale un netto di 563.000, 3,27%. Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato 602.000 telespettatori, share 3,86%.

un netto di 563.000, 3,27%. ha registrato 602.000 telespettatori, share 3,86%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1184.000, 7,20%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 971.000, 6,24%. Rebus 914.000, 5,93%. Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 7,07%. Kilimangiaro 1.503.000, 8,65%.

1184.000, 7,20%. 971.000, 6,24%. 914.000, 5,93%. ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 7,07%. 1.503.000, 8,65%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.639.000, 15,06%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 3.169.000 telespettatori, share 19,10%. Verissimo 2.867.000, 18,39% e nei giri di valzer 2.680 .000, 15,39%.

2.639.000, 15,06%. ha registrato 3.169.000 telespettatori, share 19,10%. 2.867.000, 18,39% e nei giri di valzer 2.680 .000, 15,39%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 341.000 telespettatori, 1,96%. Mike & Molly 396.000, 2,31%.

ha registrato 341.000 telespettatori, 1,96%. 396.000, 2,31%. Su Rete 4 Il film L’uomo del giorno dopo ha registrato un netto di 410.000 telespettatori, 2,48% di share. Il film Assedio di fuoco un netto di 693.000, 4,07%.

ha registrato un netto di 410.000 telespettatori, 2,48% di share. Il film un netto di 693.000, 4,07%. Su La7 Non è L’Arena, in replica, ha registrato 284.000 telespettatori, share 1,73%. Il film Da grande 224.000, 1,40%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 560.000 telespettatori, share 6,46%.

ha registrato 560.000 telespettatori, share 6,46%. Su Rai 2 Quelli che il tennis .000, %. La domenica sportiva ha registrato 436.000 telespettatori, share 4,59%. L’altra DS .000, %.

.000, %. ha registrato 436.000 telespettatori, share 4,59%. .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 595.000 telespettatori, share 6,86%.

ha registrato 595.000 telespettatori, share 6,86%. Su Italia 1 Vale tutto – La leggenda di Rossi ha registrato 330.000 telespettatori, share 4,70%.

ha registrato 330.000 telespettatori, share 4,70%. Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato 207.000 telespettatori, share 3,74%.

TG

Tg1 ore 13:30 4542.000, 26,04%; ore 20:00 5059.000, 21,94%.

4542.000, 26,04%; 5059.000, 21,94%. Tg2 ore 13:00 1731.000, 10,75%; ore 20:30 1045.000, 4,33%.

1731.000, 10,75%; 1045.000, 4,33%. Tg3 ore 14:30 1908.000, 10,78%; ore 19:00 2456.000, 12,20%.

1908.000, 10,78%; 2456.000, 12,20%. Tg5 ore 13:00 3031.000, 18,74%; ore 20:00 4209.000, 18,08%.

3031.000, 18,74%; 4209.000, 18,08%. Studio Aperto ore 12:25 1231.000, 8,91%; ore 18:30 1082.000, 5,94%.

1231.000, 8,91%; 1082.000, 5,94%. Tg4 ore 12.00 313.000, 2,60%; ore 18:55 695.000, 3,43%.

313.000, 2,60%; 695.000, 3,43%. Tg La7 ore 13:30 443.000, 2,54%; ore 20:00 808.000, 3,48%.

Dati AUDITEL™