Gli ascolti tv della prima domenica all’insegna del Campionato di Serie A. La prima giornata è iniziata venerdì e prosegue fino al giorno di Ferragosto e i primi match sono serviti a mettere alla prova DAZN, al suo quarto anno di diritti per la trasmissione del calcio in tv. Ma stando alle proteste che hanno invaso i social in questi giorni, la prima non è andata bene: segnale perso, difficoltà a entrare nel proprio account, partite viste (se ci si è riusciti) a singhiozzo. E i politici, in piena campagna elettorale, trovano un punto di contatto: la lotta a DAZN.

Intanto sulla tv generalista si consuma una domenica ancor più festiva del solito, visto che precede Ferragosto. Film ovunque, senza grandi eccezioni, nel prime time, con il solo Kilimangiaro su Rai 3 che tiene alta la bandiera delle produzioni.

I veri brividi arrivano dallo sport, principalmente dagli Europei di Nuoto in corso a Roma, con una pioggia di medaglie per gli atleti azzurri che Rai 2 cerca di trasmettere, facendo staffetta con Rai Sport e i canali dedicati su RaiPlay.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri, ora che sono stati pubblicati di dati Auditel di domenica 14 agosto 2022.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 La dama velata, in replica, ha registrato una media di 1.878.000 telespettatori, per uno share del 16,2% (nel dettaglio la prima puntata 1995.000, 16,23% e la seconda, in seconda serata 1742.000, 16,08%); su Canale 5 il film Fiore del deserto ha ottenuto un netto di 1.295.000 telespettatori, share 11,05%. A seguire su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto 846.000, 6,79% e a seguire Bull 762.000, 6,29%. Su Italia 1 il film Terminator Genisys ha ottenuto un netto di 657.000 telespettatori, share 5,71%, mentre su Rete 4 il film Oggi sposi è stato visto da un netto di 629.000 telespettatori, share 5,53% e su Rai 3 Kilimangiaro Estate 628.000 telespettatori, share 5,38%. SuTv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 517.000 telespettatori, share 4,4% e su Nove Sento la terra girare ha registrato 348.000 telespettatori, share 3,1%. In coda Miss Marple che su La7 ha registrato un netto di 325.000 telespettatori, share 3,47%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto 2.565.000, 20,69%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 1.704.000 telespettatori, share 13,81%. Su Rai 3 Blob ha conquistato 521.000, 4,39% e Omaggio a Piero Angela 27.000, 4,29%. Su Italia 1 NCIS: New Orleans 698.000, 5,68%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 656.000, 5,38% e nella seconda 771.000, 6,21%. Su La7 In onda ha fatto registrare 747.000 telespettatori, share 6,03%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.957.000 telespettatori, share 21,33% e nel game un netto di 2.830.000, 26,72%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.093.000 telespettatori, share 12,15% e nel game un netto di 1.348.000, 13%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 421.000 telespettatori, share 3,73%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Gran Premio ha registrato 1.135.000, 12,19%, mentre a seguire I migliori dei Migliori Anni ha ottenuto un netto di 1.102.000, 13,20%. Su Rai 2 Ginnastica Artistica femminile ha ottenuto 965.000, 10,26%, Nuoto sincronizzato 944.000, 10,87%, Arrampicata sportiva 737.000, 8,99% e a seguire le varie gare di Nuoto hanno raccolto un netto di 963.000, 10,56%. Su Rai 3 il film Totò contro i quattro ha registrato 697.000, 7,73%, il film Incontri proibiti 612.000 telespettatori, share 7,42% e Kilimagiaro Collection 458.000, 5,31%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.753.000, 15,63%, Beautiful 1.608.000 telespettatori, share 15,14%, Grand Hotel 910.000, 10,33% e infine il film tv Rosamunde Pilcher – L’eredità di nostro padre un netto di 776.000, 9,20%. Su Italia 1 il film Blue Crush 2 ha registrato un netto di 351.000 telespettatori, 3,92% e a seguire il film Walking on sunshine un netto di 326.000, 3,94%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario della domenica ha registrato 205.000 telespettatori, 2,35% di share, mentre il film In viaggio con papà un netto di 264.000, 3,14%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ottiene 233.000 telespettatori, share 2,35%, quindi il film La legge è legge 180.000, 2,12% e il film I tartassati 186.000, 2,19%.