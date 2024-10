Gli ascolti tv della domenica, con una sfida fiction e soap per le Ammiraglie, PresaDiretta, Zona Bianca e Le Iene, e soprattutto con la seconda puntata stagionale di Che Tempo Che Fa.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha registrato 2.567.000 telespettatori, share 14,39%. Su Rai 1 la serie Sempre al tuo fianco ha ottenuto 2.475.000 telespettatori, per uno share del 13,05% e nella seconda, in seconda serata, 2.131.000, 14,18%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 991.000 telespettatori, share 5,26%, nel programma 1.986.000, 10,07% e nel segmento Il Tavolo 1.011.000, 8,35%. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 839.000, 4,13% e nel programma 1.300.000 telespettatori, share 9,64%. Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 764.000, 3,81%, nel programma 1.151.000, 6,12% e nel segmento Più 932.000, 5,78%. Su Rai 2 9-1-1 771.000, 3,85%; Lone Star 9-1-1 725.000, 3,89%.Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 754.000 telespettatori, share 5,55%. Su La7 il film Vajont ha registrato 639.000 telespettatori, share 3,72%. Su Tv8 il film Chase è stato visto da 343.000 telespettatori, share 1,93%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 5.306.000, 26,39%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.727.000 telespettatori, share 13,54%. Su Rai 3 Peace & Blob 703.000, 3,72%. Su Italia 1 NCIS 1.418.000, 7,14%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 928.000, 4,72% e nella seconda 920.000, 4,54%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 970.000 telespettatori, share 4,82%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 671.000, 3,41%. Su Nove Che Tempo che Farà 442.000, 2,65%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.427.000 telespettatori, share 18,50% e nel game un netto di 3.319.000, 20,76%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortunta ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.283.000 telespettatori, share 18,84% e nel game 3.218.000, 20,93%. Su Rai 2 SWAT un netto di 414.000, 2,27%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 576.000 telespettatori, share 3,34%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 707.000 telespettatori, share 3,92%. Su La7 Famiglie d’Italia in pillole 223.000, 1,34%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 544.000, 17,73%, e nella seconda un netto di 1.276.000, 21,94%; Check-Up 1.284.000, 21,02%; A Sua immagine un netto di 1.345.000, 18,29%; la Santa Messa ha ottenuto 1.471.000, 20,85%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.855.000, 21,33%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.878.000, 24,83%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella presentazione 282.000, 4,33%, nella prima parte 345.000 telespettatori, share 4,80%, e nella seconda 479.000, 5,03%. Su Rai 3 Agorà Weekend nella presentazione 57.000, 1,29%, Mi manda RaiTre 259.000, 4,24% e nelle pillole 247.000, 4,05%, O anche no 166.000, 2,64%; Timeline 130.000, 1,89%; TGR RegionEuropa 168.000, 2,24%; dopo il Tg3 Fuori Linea 375.000, 3,90%; TGR Mediterraneo 279.000, 2,57%; Il cacciatore di sogni 186.000, 1,46%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 910.000 telespettatori, 14,34%, mentre Melaverde ha registrato 1.671.000 telespettatori, share 17,30%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 211.000 telespettatori, share 2,93%, Drive Up 195.000, 2,27%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali nella prima parte 220.000, 3,27%, nella seconda 200.000, 2,85%, nei saluti 204.000, 2,69%; quindi dopo il Tg Colombo – Alibi Calibri 22 ha segnato 307.000, 2,54%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 190.000 telespettatori, share 4,13%, nel segmento News 119.000, 4,67% e nel Dibattito 209.000, 3,73%; Camera con vista 194.000, 3,18%; Uozzap 171.000, 2,68%, L’ingrediente perfetto 75.000, 1,07%; La7 Doc I segreti di Pompei 111.000, 1,19%; Gigawatt – Tutto è energia 173.000, 1,41%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.971.000, 15,81%, nella prima parte 1.992.000, 17,01%, nella seconda parte 1.512.000, 15,07%, e nei Saluti un netto di 1.334.000, 18,35%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.501.000, 14,39%. Su Rai 2 Il Palio d’Italia – Il viaggio 442.000, 3,61%; Serie A femminile: Juventus W. – Roma un netto di 432.000, 4,32%; Genova: 69ª Regata storica delle antiche Repubbliche Marinare 400.000, 3,85%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.039.000, 8,72%, e ne Il Mondo di In Mezz’ora 688.000, 6,46%; Rebus nella presentazione 470.000, 4,93%, e nel programma 555.000, 5,74%; Kilimangiaro On the Road nella presentazione 585.000, 6,02% e nel programma 1.008.000, 9,21%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.125.000, 16,50%, Amici di Maria De Filippi (live) 2.730.000 telespettatori, share 20,42%, Verissimo 2.244.000, 23,07%, nei Giri di Valzer 2.131.000, 21,38% e nei Saluti 1.900.000, 17,21%. Su Italia 1 America’s Cup: Finale ha registrato 451.000 telespettatori, 3,79%, E-Planet 230.000, 2,20%; Person of Interest 336.000, 3,46%; GF 241.000, 2,21%. Su Rete 4 il film Gli uccelli ha registrato un netto di 416.000 telespettatori, 3,77% di share; il film Kociss, l’eroe indiano un netto di 437.000, 419%. Su La7 Una giornata particolare 418.000, 3,72%; La7 Doc 232.000, 2,40%; il film Churchill 235.000, 1,91%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 429.000 telespettatori, share 6,33%. Su Rai 2 F.B.I. International 448.000, 2,82%; La Domenica Sportiva al 90° ha registrato 294.000 telespettatori, share 3,89%. Su Rai 3 Detectives – Delitto al cianuro ha registrato 597.000 telespettatori, share 5,03%. Su Canale 5 il film Mum’s List – La scelta di Kate un netto di 325.000, 7,35%. Su Italia 1 Chucky 217.000, 7,57%. Su La7 La7 Doc – Vajont: una tragedia italiana 314.000, 4,67%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.699.000, 28,87%; ore 20:00 4.402.000, 23,66%.

3.699.000, 28,87%; 4.402.000, 23,66%. Tg2 ore 13:00 1.252.000, 10,09%; ore 20:30 900.000, 4,54%.

1.252.000, 10,09%; 900.000, 4,54%. Tg3 ore 14:30 1.464.000, 11,82%; ore 19:00 1.969.000, 13,62%.

1.464.000, 11,82%; 1.969.000, 13,62%. Tg5 ore 13:00 2.516.000, 20,32%; ore 20:00 3.794.000, 20,10%.

2.516.000, 20,32%; 3.794.000, 20,10%. Studio Aperto ore 12:25 994.000, 9,25%; ore 18:30 646.000, 5,56.

994.000, 9,25%; 646.000, 5,56. Tg4 ore 12.00 311.000, 3,54%; ore 18:55 611.000, 4,23%.

311.000, 3,54%; 611.000, 4,23%. Tg La7 ore 13:30 598.000, 4,70%; ore 20:00 1.130.000, 6%.

Dati AUDITEL™