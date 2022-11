Gli ascolti della domenica, l’ultima di Campionato di Serie A prima dei Mondiali di Calcio in Qatar e della lunga pausa che terminerà solo a Gennaio. Una domenica agitata, fuori dagli schermi, dall’esclusione di Montesano da Ballando con le stelle. Ma diamo un’occhiata agli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il film Atto di fede ha registrato 3.229.000 telespettatori, per uno share del 18,71%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.436.000 telespettatori, share 7,20%, nel programma 2.276.000, 11,58% e nel segmento Il tavolo 1.440.000, 9,44%. Su Canale 5 il film Il gladiatore ha ottenuto un netto di 1.692.000 telespettatori, share 10,56%. SuTv8 la gara del GP F1 San Paolo in differita è stato visto da 1.347.000 telespettatori, share 7,39%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha ottenuto nella presentazione 660.000, 3,27% e nel programma 1.277.000, share 7,09%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 610.000 telespettatori, share 4,36% mentre su La7 Non è l’Arena ha registrato 606.000 telespettatori, share 4,29%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 414.000 telespettatori, share 2,22%. Su Rai 2 Nitto ATP Finals 2022 – Nadal vs. Fritz 398.000, 2,11%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.499.000, 22,70%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.031.000 telespettatori, share 15,27%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 935.000, 4,67% e nella seconda 792.000, 4%. Su La7 In onda ha fatto registrare 730.000 telespettatori, share 3,67%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 467.000 telespettatori, share 2,38%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.073.000 telespettatori, share 19,50% e nel game un netto di 3.920.000, 22,13%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.682.000 telespettatori, share 17,11% e nel game un netto di 3.443.000, 19,56%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 847.000, 5,55% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 707.000, share 4,04%, mentre NCIS: New Orleans un netto di 481.000, 2.48%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 589.000 telespettatori, share 3,15%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 762.000 telespettatori, share 3,84%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.466.000, 23,68%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.534.000, 22,91%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.220.000, 24,28%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.009.000, 24,12%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 341.000 telespettatori, share 4,64%, e nel programma 490.000, 5%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 228.000, 4,11%, Mi manda Rai Tre 268.000, 4,08%, Timeline 174.000, 2,60% e dopo il Tg3 Mediterraneo 419.000, 3,68% e 100 Opere d’arte tornano a casa 331.000, 2,34%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 780.000 telespettatori, 11,75%, mentre Melaverde ha registrato 1.908.000 telespettatori, share 18,85%. Su Italia 1 Kung Fu ha registrato 199.000 telespettatori, share 2,80%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 224.000, 3,17%, quindi dopo il Tg il film tv Un dollaro d’onore ha segnato un netto di 339.000, 2,59%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 188.000 telespettatori, share 3,91%, quindi nel segmento News 104.000, 4,25% e nel Dibattito 211.000, 3,57%; L’ingrediente perfetto 121.000, 1,82%, Mica Pizza e Fichi 113.000, 1,59%, L’Aria Che Tira Diario 104.000, 1,02%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.571.000, 19,68%, nella seconda 2.394.000, 20,38% e nella terza 2.146.000, 17,85%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.323.000, 17,20%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto .000, %. Vorrei dirti che… 530.000, 3,99%; Domenica Dribbling 505.000, 3,96%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.086.000, 8,76%, e nel segmento Il mondo che verrà 837.000, 7,22%; quindi Rebus 778.000, 6,63%; Kilimangiaro – Un nuovo viaggio 908.000, 7,04% e nel programma 1.228.000, 8,49%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.569.000, 18,03%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 2.919.000 telespettatori, share 23,25%, mentre Verissimo – Speciale Tiziano Ferro ha registrato nella prima parte 2.579.000, 21,42%, nel programma 2.442.000, 17,52% e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 il film Batman Forever ha registrato un netto di 284.000 telespettatori, 2,34% e Modern Family 228.000, 1,72%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 340.000 telespettatori, 2,89% di share, mentre il film Sparatoria ad Abilene un netto di 543.000, 4,01%. Su La7 Atlantide – Liberate il Duce, in replica, ottiene nella prima parte 232.000 telespettatori, share 1,82%, nella seconda 310.000, 2,57% quindi il film L’aereo più pazzo del mondo 231.000, 1,46%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 370.000 telespettatori, share 5,04%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 777.000 telespettatori, share 5,24% e nel programma 676.000, 8,26%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 529.000 telespettatori, share 7,22%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 499.000, 5,25% e nel programma 425.000, 8,73%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.133.000, 28,89%; ore 20:00 4.657.000, 23,56%.

4.133.000, 28,89%; 4.657.000, 23,56%. Tg2 ore 13:00 1.430.000, 10,42%; ore 20:30 1.253.000, 6,28%.

1.430.000, 10,42%; 1.253.000, 6,28%. Tg3 ore 14:30 1.639.000, 12,26%; ore 19:00 2.175.000, 12,69%.

1.639.000, 12,26%; 2.175.000, 12,69%. Tg5 ore 13:00 2.878.000, 20,97%; ore 20:00 4.011.000, 20,15%.

2.878.000, 20,97%; 4.011.000, 20,15%. Studio Aperto ore 12:25 858.000, 7,62%; ore 18:30 603.000, 4,03%.

858.000, 7,62%; 603.000, 4,03%. Tg4 ore 12.00 305.000, 3,32%; ore 18:55 632.000, 3,65%.

305.000, 3,32%; 632.000, 3,65%. Tg La7 ore 13:30 423.000, 2,98%; ore 20:00 895.000, 4,49%.

Dati AUDITEL™