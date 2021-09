Ascolti tv domenica 12 settembre 2021: debutta Scherzi a parte

Gli ascolti tv dell’ultima ‘domenica estiva’ del palinsesto tv, anche se il prime time riserva qualche novità, come la prima puntata di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi su Canale 5 che vince la serata con oltre 3,5 milioni di telespettatori, contro i 2.4 del film tv di Rai 1 Sul tetto del mondo. Bene le serie di Rai 2, che conquistano la terza pizza, così come bene vanno su Tv8 le puntate in prima tv in chiaro di MasterChef Italia, che superano i 500mila telespettatori, registrando così più teste anche della media di Pressing su Italia 1 (che però nel solo primo segmento in prime time è leggermente superiore). Il secondo speciale di Atlantide sull’11 Settembre ottiene poco meno di 350mila telespettatori. In access prime time debutta superando i 4 mln di telespettatori la nuova stagione di Soliti Ignoti – Il ritorno, con Amadeus, mentre la gara di MotoGP con la differita del GP di Aragòn su Tv8 ottiene più di 700.000 telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il film tv Sul tetto del mondo ha registrato 2.405.000 telespettatori, share 13,14%.

ha registrato 2.405.000 telespettatori, share 13,14%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 1.119.000, 5,47%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.189.000 telespettatori, share 6,08%.

1.119.000, 5,47%. ha registrato 1.189.000 telespettatori, share 6,08%. Su Rai 3 Il film Martin Eden ha registrato 671.000 telespettatori, share 3,72%.

ha registrato 671.000 telespettatori, share 3,72%. Su Canale 5 Scherzi a parte , prima puntata (recensione), ha registrato 3.506.000 telespettatori, share 21,29%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 3.506.000 telespettatori, share 21,29%. Su Italia 1 Pressing ha registrato 467.000 telespettatori, share 3,3%. Nel dettaglio, la prima parte in prima serata ha registrato 535.000, 2,68% e la seconda, in seconda serata, 433.000, 3,87%

ha registrato 467.000 telespettatori, share 3,3%. Nel dettaglio, la prima parte in prima serata ha registrato 535.000, 2,68% e la seconda, in seconda serata, 433.000, 3,87% Su Rete 4 Il film Come un uragano ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 3,82%.

ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 3,82%. Su La7 Atlantide – La sindrome afghana ha registrato un netto di 348.000 telespettatori, share 2,61%.

ha registrato un netto di 348.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da 504.000 telespettatori, share 3%.

è stato visto da 504.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Il film Corpi da reato ha registrato 328.000 telespettatori, share 1,9%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno , prima puntata (recensione), ha registrato 4065.000 telespettatori, share 20,12%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 4065.000 telespettatori, share 20,12%. Su Rai 3 Blob 720.000, 3,94%. Sapiens Files, un solo pianeta ha registrato 805.000 telespettatori, share 4,06%.

720.000, 3,94%. ha registrato 805.000 telespettatori, share 4,06%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.008.000 telespettatori, share 14,87%.

ha registrato 3.008.000 telespettatori, share 14,87%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,23%.

ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,23%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 1.032.000 telespettatori, share 5,33% e nella seconda 1.016.000, 4,99%.

ha registrato nella prima parte 1.032.000 telespettatori, share 5,33% e nella seconda 1.016.000, 4,99%. Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 466.000 telespettatori, share 2,33%.

ha registrato 466.000 telespettatori, share 2,33%. Su Tv8 MotoGP – GP Aragón , in differita, ha registrato 738.000 telespettatori, share 3,7%.

, in differita, ha registrato 738.000 telespettatori, share 3,7%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 278.000 telespettatori, share 1,4%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.339.000 telespettatori, share 18,08% e nel game un netto di 3.477.000, 22,28%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.339.000 telespettatori, share 18,08% e nel game un netto di 3.477.000, 22,28%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 601.000 telespettatori, share 4,51%. FBI un netto di 649.000, 3,68%.

ha registrato 601.000 telespettatori, share 4,51%. un netto di 649.000, 3,68%. Su Canale 5 Caduta Libera Il Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.307.000 telespettatori, share 10,44% e nel game 1.914.000, 12,56%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.307.000 telespettatori, share 10,44% e nel game 1.914.000, 12,56%. Su Italia 1 CSI ha registrato 491.000 telespettatori, share 2,87%.

ha registrato 491.000 telespettatori, share 2,87%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 744.000 telespettatori, share 4,16%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato nella prima parte 1.096.000 telespettatori, share 19,04% e nella seconda 1.260.000, 20,05%. Santa Messa c elebrata da Papa Francesco 2.067.000, 18,63%.

ha totalizzato nella prima parte 1.096.000 telespettatori, share 19,04% e nella seconda 1.260.000, 20,05%. elebrata da Papa Francesco 2.067.000, 18,63%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 464.000 telespettatori, share 4,71%.

ha registrato 464.000 telespettatori, share 4,71%. Su Rai 3 Agorà Weekend 253.000, 4,64%. Mi manda RaiTre 248.000, 3,88%. Dopo il TG Quante storie ha registrato 468.000, 3,79%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 510.000, 3,41%.

253.000, 4,64%. 248.000, 3,88%. Dopo il TG ha registrato 468.000, 3,79%. 510.000, 3,41%. Su Canale 5 Santa Messa 1.068.000, 15,71%. Melaverde ha registrato 1.721.000 telespettatori, share 15,35%.

1.068.000, 15,71%. ha registrato 1.721.000 telespettatori, share 15,35%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 195.000 telespettatori, share 2,15%.

ha registrato 195.000 telespettatori, share 2,15%. Su Rete 4 I delitti del cuoco ha ottenuto 208.000 telespettatori, share 2,69%. Dopo il Tg L’isola di Pietro 2 124.000, 0,86%.

ha ottenuto 208.000 telespettatori, share 2,69%. Dopo il Tg 124.000, 0,86%. Su La7 Omnibus ha registrato 143.000 telespettatori, share 2,98%, nel segmento News 84.000, 3,25% e nel Dibattito 136.000, 2,36%. Camera con vista 108.000, 1,56%. L’ingrediente perfetto 52.000, 0,68%, L’aria che tira – Il diario 88.000, 0,74%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Da noi… a ruota libera ha registrato 1.360.000, 9,79%. Seat Music Awards 2021 – Speciale Disco Estate un netto di 1.470.000, 12,63%.

ha registrato 1.360.000, 9,79%. Seat un netto di 1.470.000, 12,63%. Su Rai 2 Ciclismo: Europei su Strada 2021 – Prova Elite Maschile ha registrato 732.000 telespettatori, share 5,45%.

ha registrato 732.000 telespettatori, share 5,45%. Su Rai 3 Kilimangiaro Collection ha registrato 838.000 telespettatori, share 6,14%. Europei di Pallavolo Maschile Italia – Lettonia un netto di 733.000, 5,80%. Kilimangiaro Collection 583.000, 5%.

ha registrato 838.000 telespettatori, share 6,14%. un netto di 733.000, 5,80%. 583.000, 5%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2000.000, 13,21%. Beautiful ha registrato 1.952.000 telespettatori, share 13,15%. Una vita 1642.000, 11,96%. Il film Tre all’improvviso un netto di 939 .000, 8,12%.

2000.000, 13,21%. ha registrato 1.952.000 telespettatori, share 13,15%. 1642.000, 11,96%. Il film un netto di 939 .000, 8,12%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 277.000 telespettatori, 2%. Walker 467.000, 4,34%.

ha registrato 277.000 telespettatori, 2%. 467.000, 4,34%. Su Rete 4 Il film King Kong ha registrato un netto di 280.000 telespettatori, 2,10% di share. Il film La rivolta dei cowboys un netto di 328.000, 2,92%.

ha registrato un netto di 280.000 telespettatori, 2,10% di share. Il film un netto di 328.000, 2,92%. Su La7 La miniserie Il processo di Norimberga ha registrato 219.000 telespettatori, share 1,68%. Il film Cavalcarono insieme 142.000, 1,10%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 390.000 telespettatori, share 4,39%.

ha registrato 390.000 telespettatori, share 4,39%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 941.000 telespettatori, share 7,59%. L’Altra DS 282.000, 5,47%.

ha registrato 941.000 telespettatori, share 7,59%. 282.000, 5,47%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 266.000 telespettatori, share 2,86%.

ha registrato 266.000 telespettatori, share 2,86%. Su Rete 4 Il film La pelle che abito ha registrato un netto di 177.000 telespettatori, share 2,99%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.613.000, 23,75%; ore 20:00 4.528.000, 24,98%.

3.613.000, 23,75%; 4.528.000, 24,98%. Tg2 ore 13:00 1.581.000, 10,99%; ore 20:30 1.529.000, 7,82%.

1.581.000, 10,99%; 1.529.000, 7,82%. Tg3 ore 14:30 1.539.000, 10,69%; ore 19:00 1.475.000, 10,26%.

1.539.000, 10,69%; 1.475.000, 10,26%. Tg5 ore 13:00 2.575.000, 17,67%; ore 20:00 3.154.000, 17,15%.

2.575.000, 17,67%; 3.154.000, 17,15%. Studio Aperto ore 12:25 1.141.000, 9.33%; ore 18:30 613.000, 5,12%.

1.141.000, 9.33%; 613.000, 5,12%. Tg4 ore 12.00 254.000, 2,51%; ore 18:55 489.000, 3,35%.

254.000, 2,51%; 489.000, 3,35%. Tg La7 ore 13:30 336.000, 2,23%; ore 20:00 690.000, 3,76%.

Dati AUDITEL™