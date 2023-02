Gli ascolti tv della domenica che segue Sanremo 2023, con Domenica IN che racconta il Festival e l’ultima puntata di Lolita Lobosco su Rai 1.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 ha registrato un netto di 5.307.000 telespettatori, per uno share del 28.9%. Su Canale 5 il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse ha ottenuto un netto di 1.506.000 telespettatori, share 8.2%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.711.000 telespettatori, share 8.41%, nel programma 2.554.000, 12.4%, e nel segmento Il Tavolo 1.638.000, 11.1%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 803.000, 3.9% e a seguire la serie Blue Bloods 13 671.000, 3.4%. Su Italia 1 il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha ottenuto un netto di 924.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 706.000 telespettatori, share 4.4%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 864.000 telespettatori, share 6.1%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 468.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove Terrybilmente divagante ha registrato 169.000 telespettatori, share 0.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 DietroFestival ha ottenuto 5.484.000, 26.1%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.094.000 telespettatori, share 14.6%. Su Italia 1 NCIS 1.159.000, 5.5%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 915.000, 4.3% e nella seconda 985.000, 4.7%. Su La7 In onda ha fatto registrare 920.000 telespettatori, share 4.4%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 677.000 telespettatori, share 3.2% e su Nove Little Big Italy ha registrato 288.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 4.075.000 telespettatori, share 25.5% e nel game un netto di 4.919.000, 27.6%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.413.000 telespettatori, share 15.70% e nel game un netto di 3.218.000, 18.48%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 674.000, 4.44% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 547.000, share 3.15%, mentre SWAT 538.000, 2.74%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 632.000 telespettatori, share 3.34%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 694.000 telespettatori, share 3.43%. Su La7 il film Il Pap’occhio 127.000, 0.83%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 2.735.000, 42.26%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 2.173.000, 25.71%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.551.000, 25.01%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 3.601.000, 27.21%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 480.000 telespettatori, share 5.96%, e nel programma 495.000, 6.14%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 185.000, 3.15%, Mi manda Rai Tre 208.000, 2.89%, Timeline 142.000, 1.83%, e dopo il Tg3 Mediterraneo 482.000, 3.91%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato 798.000 telespettatori, share 10.51%. Su Italia 1 l’episodio di Young Sheldon prima del TG ha registrato 244.000 telespettatori, share 2.37%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 298.000, 3.62%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 230.000, 1.62%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori, share 3.03%, quindi nel segmento News 52.000, 2.28% e nel Dibattito 156.000, 2.47%; L’ingrediente perfetto 81.000, 1.06%, Come inguiammo il cinema… 143.000, 1.26%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In Speciale Sanremo ha registrato nella presentazione 4.571.000, 30.7%, nella prima parte 5.367.000, 38.3%, nella seconda 4.685.000, 35.8% e nella terza 4.258.000, 30.4%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 525.000, 3.65%. Vorrei dirti che… 277.000, 2.04%; Domenica Dribbling 162.000, 1.22% nel segmento salute, 189.000 e l’1.45% nel segmento le storie e nel programma 331.000, 2.46%. Su Rai 3 Il cacciatore di sogni ha registrato 638.000, 4.54% quindi Rebus Speciale 419.000, 3.22%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 685.000, 5.05%, e nel programma 1.212.000, 8.40%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.194.000, 14.45%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 2.671.000 telespettatori, share 19.3%, mentre Verissimo ha registrato nel programma 2.100.000, 16% e nei Giri di Valzer 1.941.000, 13.8%. Su Italia 1 il film Dragon- La storia di Bruce Lee ha registrato un netto di 426.000 telespettatori, 3.16% e Camera Cafè un netto di 246.000, 1.75%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 184.000 telespettatori, 1.39% di share, mentre il film Ad Ovest del Montana un netto di 476.000, 3.41%. Su La7 Atlantide ottiene 231.000 telespettatori, share 1.66% e 375.000, 2.85%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 1.194.000 telespettatori, share 16.23%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 730.000 telespettatori, share 5.95%, e SuperBowl LVII Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs (dalle 0.43 e fino alle ore 2) 210.000, 5.58%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 521.000 telespettatori, share 7.49%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 513.000, 5.36% e nel programma 415.000, 8.09%

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 5.910.000, 39.17%; ore 20:00 5.596.000, 27.75%.

5.910.000, 39.17%; 5.596.000, 27.75%. Tg2 ore 13:00 2.025.000, 14.17%; ore 20:30 1.035.000, 4.90%.

2.025.000, 14.17%; 1.035.000, 4.90%. Tg3 ore 14:30 1.579.000, 10.92%; ore 19:00 2.136.000, 12.75%.

1.579.000, 10.92%; 2.136.000, 12.75%. Tg5 ore 13:00 2.799.000, 19.59%; ore 20:00 4.141.000, 20.33%.

2.799.000, 19.59%; 4.141.000, 20.33%. Studio Aperto ore 12:25 1.115.000, 9.11%; ore 18:30 602.000, 4.03%.

1.115.000, 9.11%; 602.000, 4.03%. Tg4 ore 12.00 290.000, 2.83%; ore 18:55 585.000, 3.43%.

290.000, 2.83%; 585.000, 3.43%. Tg La7 ore 13:30 . 431.000, 2.85%; ore 20:00 786.000, 3.85%.

Ascolti tv Finale Sanremo 2023

Il dato della finale di Sanremo 2023 dalle 2.00 alle 2.40 vede 6.924.000 telespettatori, share 86.25%. La riesibizione del vincitore Marco Mengoni alle 2.35 5.168.000, 83.35%

