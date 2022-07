Gli ascolti tv di domenica 10 luglio 2022 si misurano con la prima partita delle Azzurre della Nazionale di Calcio femminile impegnate negli Europei 2022. Un debutto importante anche per la prima serata di Rai 1 che le ospitate. Non è il calcio dei grandi ascolti, come è facile immaginare vista una certa idiosincrasia del pubblico italiano al calcio femminile, ma la controprogrammazione non è certo temibile in una domenica di (quasi) metà luglio. La proposta televisiva di prima serata si muove per lo più tra serie tv USA in prima visione e soprattutto su film e gialli, non solo letterari: è il caso de Le Iene che propongono un documentario andato in onda per la prima volta nel novembre 2021 sull’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001 e per la quale si cerca ancora un colpevole. Dopo 18 anni di indagini, il processo è iniziato nel marzo 2021 e proprio la scorsa settimana l’accusa ha chiesto la condanna per l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, il Maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, indagati a vario titolo per una serie di reati, dal concorso in omicidio volontario all’occultamento di cadavere.

Ma vediamo tutti gli ascolti di domenica 10 luglio 2022.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il match Francia – Italia per gli Europei di calcio Femminile ha registrato un netto di 2.648.000 telespettatori, per uno share del 18,08%; su Canale 5 il film Pane al limone con semi di papavero, in prima tv, ha ottenuto un netto di 1.718.000 telespettatori, share 12,84%; terza piazza per Italia 1 che ha riproposto lo speciale Le Iene su L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni che ha ottenuto nell’anteprima 805.000, 5,36% e nel programma 1.011.000 telespettatori, share 9,73%. A seguire su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 899.000, 6% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 961.000 telespettatori, share 6,56%, mentre su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 859.000 telespettatori, share 6,15%. Su Rete 4 il film Una festa esagerata è stato visto da un netto di 758.000 telespettatori, share 5,46%. Su La7 la puntata in prime time di Miss Marple ha ottenuto 411.000 telespettatori, share 2,86%. A seguire il Best of di Italia’s Got Talent su Tv8 è stato visto da 405.000 telespettatori, share 3%, e Only Fun – Comico show su Nove da 341.000 telespettatori, share 5%. In coda

Ascolti Tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate – senza la concorrenza di Techetechetè – ha ottenuto 2.100.000 telespettatori, share 14,49%. Su Rai 3 Blob Mundial ha conquistato 483.000, 3,71% e a seguire Sapiens – Un solo pianeta 639.000, 4,50%. NCIS su Italia 1 ha ottenuto 934.000 telespettatori, share 6,55%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 781.000 telespettatori, share 5,68% e nella seconda 909.000, 6,12%. Su La7 Uozzap! Comic ha fatto registrare 388.000 telespettatori, share 2,72%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 380.000 telespettatori, share 2,7% e su Nove Little Big Italy ha registrato 259.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti Tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.045.000 telespettatori, share 19,30% e nel game un netto di 3.086.000, 25,33%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 950.000 telespettatori, share 9,37% e nel game un netto di 1.488.000, 12,44%. Su Rai 2 Azzurro Shocking – Come le donne si sono riprese il Calcio 174.000, 1,51% e NCIS: Los Angeles un netto di 378.000, share 2,94%. Su Italia 1 CSI: Miami 548.000 telespettatori, share 4,33%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 757.000 telespettatori, share 16,04%. A seguire la Santa Messa è stata vista da 1.146.000 telespettatori, per uno share del 19,18%, mentre l’Angelus di Papa Francesco da 1.680.000, 21,13%. Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.517.000, 22,77%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato 406.000 telespettatori, share 4,28%, mentre su Rai 3 prima del Tg3 Storie delle nostre città ha ottenuto 220.000, 3,55% e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 564.000, 6,32% e Il posto giusto 173.000, 1,42%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 848.000 telespettatori, 16,15%, mentre Melaverde ha registrato 1.704.000 telespettatori, share 18,59%. Su Italia 1 l’ultima delle tre puntate mattutine di Una mamma per amica ha registrato 235.000 telespettatori, share 3,28%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali ha dato la linea al Tg4 con 219.000 telespettatori, share 3,74% e dopo il Tg il film tv Tenente Colombo: Indagini ad incastro ha segnato un netto di 335.000, 2,90%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 che con Omnibus ha registrato 191.000 telespettatori, share 4,65%, quindi nel segmento News 152.000, 5,80% e nel Dibattito 197.000, 4,26%; a seguire In onda 133.000, 2,57%, Camera con vista 97.000, 1,83%, L’ingrediente perfetto 93.000, 1,57%, La7 Doc 92.000, 1,06% e Like – Tutto ciò che piace 97.000, 0,82%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.471.000, 13,45% e la replica di Sogno e son desto con Massimo Ranieri un netto di 1.274.000, 12,74%. Su Rai 2 la decima tappa del Giro d’Italia femminile ha ottenuto 758.000, 6,68% mentre la nona tappa del Tour de France ha registrato nella tappa in diretta 1066.000 telespettatori, share 10,01%, all’arrivo 1601.000, 15,99% e con Toureplay 709.000, 7,29%. Su Rai 3 il film In Her Shoes – Se fossi lei 713.000, 6,71%, mentre Kilimangiaro Collection registra 494.000 telespettatori, share 5,01%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.070.000, 17,01%, Beautiful 1.703.000 telespettatori, share 14,62%, Una vita 1.511.000, 13,58%, Grand Hotel 868.000, 8,18% e infine Luce dei tuoi occhi 695.000, 7,02%. Su Italia 1 il film Step up ha registrato un netto di 469.000 telespettatori, 4,35%, mentre il film Ballare per un sogno un netto di 479.000, 4,85%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 230.000 telespettatori, 2,17% di share, mentre il film Il californiano un netto di 295.000, 2,97%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ottiene 302.000 telespettatori, share 2,68%, quindi il film La ragazza con la pistola 227.000, 2,20%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 lo Speciale Tg1 – Carramba! Che Carrà ha ottenuto 769.000 telespettatori, share 8,25%. Su Rai 2 The Blacklist 431.000, 3,44%, mentre La domenica sportiva Estate ha registrato 289.000 telespettatori, share 3,87%. Su Rai 3 il Premio Biagio Agnes ha registrato 292.000 telespettatori, share 3,63%, mentre su Canale 5 il film Amori & altri rimedi ha registrato un netto di 199.000 telespettatori, share 5,40%. Su Rete 4 il film La donna che visse due volte .un netto di 192.000, 3,67%. Su La7 la seconda puntata di Miss Marple trasmessa ha registrato 198.000, 2,57%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.369.000, 27,28%; ore 20:00 3.662.000, 28,05%.

3.369.000, 27,28%; 3.662.000, 28,05%. Tg2 ore 13:00 1.464.000, 12,23%; ore 20:30 963.000, 6,91%.

1.464.000, 12,23%; 963.000, 6,91%. Tg3 ore 14:30 1.455.000, 12,76%; ore 19:00 1.015.000, 8,85%.

1.455.000, 12,76%; 1.015.000, 8,85%. Tg5 ore 13:00 2.551.000, 21,08%; ore 20:00 2.321.000, 17,63%.

2.551.000, 21,08%; 2.321.000, 17,63%. Studio Aperto ore 12:25 1.151.000, 11,40%; ore 18:30 626.000, 6,28%.

1.151.000, 11,40%; 626.000, 6,28%. Tg4 ore 12.00 312.000, 3,89%; ore 18:55 400.000, 3,42%.

312.000, 3,89%; 400.000, 3,42%. Tg La7 ore 13:30 431.000, 3,53%; ore 20:00 551.000, 4,19%.

Dati AUDITEL™