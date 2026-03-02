Ascolti tv domenica 1 marzo 2026: Battiato vince la prima serata, Domenica In da record post-Sanremo

C’erano due grandi elementi di curiosità nella programmazione televisiva della domenica. Se come e quanto Mara Venier avrebbe capitalizzato gli ascolti nel tradizionale contenitore della domenica successiva a Sanremo e se lo splendido documentario diretto da Renato de Maria e splendidamente interpretato da Dario Aita avrebbe in qualche modo retto il confronto con i varietà-talk e giochi della domenica sera dopo l’abbuffata di Festival.

Ha vinto Franco Battiato

La domenica televisiva del 1 marzo si chiude con una vittoria netta di Rai 1. Il film Franco Battiato – Il lungo viaggio, delizioso biopic sulla vita del cantautore siciliano con Dario Aita protagonista, ha radunato 2.961.000 spettatori con il 18,8% di share. Un risultato solido, che premia la scelta di mandare in onda il film nel prime time post-Sanremo, in una serata in cui il pubblico è storicamente ancora caldo e ricettivo. Il tutto pochi giorni dopo l’anteprima cinematografica e un Sanremo ancora caldissimo e molto lontano da tutto quello che Battiato ha sempre rappresentato. Un risultato di prestigio che conferma la prova di Aita, davvero strepitoso nei panni del cantautore siciliano, sia dal punto di vista vocale e recitativo.

Su Canale 5, Gerry Scotti è tornato al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo dopo la pausa sanremese. La vincita record del campione Giacomo ha fatto notizia, ma non è bastata a invertire il rapporto con la concorrenza: 1.781.000 spettatori e 14,3% di share, distacco considerevole dalla prima rete.

Nel resto della serata, Che Tempo Che Fa sul Nove ha confermato la sua solidità con 1.609.000 spettatori e un 9% che lo conferma il programma in assoluto più seguito della rete Discovery, spesso in affanno di ascolti e di share in tutte le altre serate.

Le Iene su Italia 1 si sono fermate a 1.237.000 spettatori e il 9,7%. PresaDiretta su Rai 3 ha ottenuto 842.000 spettatori (4,7%), Una commedia pericolosa su Rai 2 argina a 811.000 spettatori (4,6%), Fuori dal Coro su Rete 4 non va oltre i 663.000 spettatori (5,2%) mentre fanalino di coda è Il caso Epstein su La7 con 573.000 spettatori (3,7%) seguito solo dal film e I mercenari su Tv8 con 297.000 (1,7%).

Il pomeriggio: Mara Venier e il trionfo del post-Sanremo

Come da tradizione, il giorno dopo la finale del Festival è Domenica In – Speciale Sanremo a dominare il pomeriggio di Rai 1. Mara Venier in diretta dall’Ariston ha toccato numeri importanti: 4.991.000 spettatori con il 36,6% di share nella prima parte, 4.672.000 con il 37,5% nella seconda, 4.887.000 con il 32,4% nella terza. Numeri che restano comunque al di sotto dei record dello scorso anno, quando la trasmissione aveva toccato picchi tra il 41 e il 44% di share, ma che confermano il rito collettivo del giorno dopo il Festival come uno dei più potenti dell’intera stagione televisiva. Un calo fisiologico in linea con quello che è stato il decremento degli ascolti generali dell’Ariston.

Su Canale 5 il pomeriggio si è diviso tra Amici di Maria De Filippi, che ha registrato il 15,6% con 2.231.000 spettatori, e Verissimo, che con le lacrime di Romina Carrisi non è andato oltre l’11,1% nella prima parte (1.385.000 spettatori) e l’11,5% nella seconda (1.524.000 spettatori) in una parte più affidata alla cronaca con il caso di Liliana Resinovich e la presenza in studio di Sebastiano Visintin, marito e unico indagato per l’omicidio della donna, ancora senza un colpevole.

L’access prime time: La Ruota domina, DietroFestival tiene

Nell’access prime time la sfida è stata tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5 e il DietroFestival, speciale di oltre un’ora che aveva il delicato compito di concretizzare il claim della vincita di Sal Da Vinci con contenuti freschi ed esclusivi della rassegna cercando di mantenere la media di Affari Tuoi. Impresa fallita…

Il game show del Biscione ha vinto senza discussioni: 4.923.000 spettatori e 24,4% di share, segnando una netta ripresa rispetto alla settimana sanremese in cui era scivolato a 3.186.000 spettatori (14,2%). Il DietroFestival dal Teatro Ariston ha raccolto 4.452.000 spettatori con il 22%: un buon risultato, ma non straordinario e forse al di sotto delle aspettative della rete.

Da segnalare anche il confronto nel preserale: Caduta Libera di Max Giusti su Canale 5 ha ottenuto 2.454.000 spettatori con il 14%, leggermente in crescita rispetto al sabato (2.303.000, 15%), ma senza L’Eredità di Marco Liorni come concorrente diretta. Un dato che Mediaset osserverà con attenzione in vista del ritorno in campo di Rai 1 già da questa sera, con Affari Tuoi di Stefano De Martino che torna regolarmente in onda.