Ascolti TV di venerdì 11 aprile 2025: The Voice Senior e Tradimento, i dati Auditel

I palinsesti Rai e Mediaset continuano a sfidarsi a colpo di ascolti, e di certo non sono mancati i colpi di scena anche in questa programmazione televisiva. A rivelarlo sono stati i dati Auditel che, nella loro accuratezza, hanno dimostrato ancora una volta cosa abbiano preferito i telespettatori italiani nella prima serata di ieri 11 aprile 2025. Da una parte c’era l’attesissima finale di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici e che ha visto trionfare il talento della signora Patrizia. Dall’altro lato c’è invece stata la messa in onda della soap opera turca Tradimento, che riesce sempre a tenere incollati gli appassionati al piccolo schermo.

Il vincitore è però stato solo uno tra questi. Cosa è successo quindi tra Rai 1 e Canale 5 l’11 aprile 2025? E sulle altre reti generaliste? Ecco cosa specificano i dati.

The Voice Senior vs Tradimento: chi ha vinto

L’attesissimo duello tra Rai 1 e Canale 5 ha avuto stavolta come protagonisti due prodotti molto diversi tra di loro. Sulla rete pubblica è infatti andata in onda la finale del talent show The Voice Senior, che ha chiuso la propria stagione con un successo incredibile. Il merito va soprattutto alla conduttrice Antonella Clerici e ai 4 giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. Per la sua messa in onda sono stati totalizzati 3.271.000 spettatori, con uno share pari al 21.9%.

Dall’altra parte c’è invece stata la soap Tradimento, che sta conquistando il pubblico per la sua trama avvincente e fatta sempre di intrighi e misteri. La serie – con protagonisti Vahide Perçin e Ercan Kesal – ha invece ottenuto 1.929.000 telespettatori e ha conquistato uno share pari al 12.4%. A vincere questa ennesima gara è quindi stato Rai 1 con il famosissimo talent show, che riesce ogni volta a conquistarsi una buona fetta del pubblico, senza mai rinunciare alla qualità e alla spontaneità.

Gli altri programmi della serata: ascolti tv

Non solo Rai 1 e Canale 5, sono stati trasmessi molti altri prodotti televisivi sugli altri canali. Ad esempio, Rai 2 ha mandato in onda Air – La storia del grande salto, un film diretto da Ben Affleck e che ha visto la partecipazione del protagonista Matt Damon. Il film ha registrato 729.000 spettatori e ha ottenuto uno share di 4.2%. Rai 3 ha invece presentato NewsRoom, un prodotto che è stato condotto da Monica Maggioni, pieno di storie e reportage, e che ha tenuti incollati allo schermo 1.233.000 spettatori, raggiungendo così uno share pari a 7.3%.

Su Rete 4 è infine andato in onda Quarto Grado, un focus su gialli irrisolti, il cui dato è al momento ancora in aggiornamento.