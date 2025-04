Ascolti Tv 9 aprile 2025, auditel e share dei programmi di ieri

Continuano le gare a colpi di ascolti, e nella serata di ieri 9 aprile 2025 i telespettatori hanno avuto una vasta scelta tra tutte le emittenti televisive. Fiction, serie tv o programmi: la varietà è stata davvero tanta e, ancora una volta, a sfidarsi sono stati soprattutto il palinsesto Mediaset e Rai, da sempre in concorrenza per i tanti prodotti televisivi che ogni volta propongono al grande pubblico italiano. Erano infatti in programma dei titoli molto attesi: Una commedia pericolosa su Rai 1 e Tutto quello che ho su Canale 5. Grazie a quanto svelato dai dati Auditel, possiamo quindi venir a conoscenza delle percentuali di ascolti e soprattutto delle reazioni dei telespettatori.

Una sfida durissima – quella tra Mediaset e Rai – che continua ormai da anni. I due palinsesti si alternano la vittoria, in base a quello che entrambi trasmettono in tv.

Gli ascolti di Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto

Su Rai 1 è stato appunto mandato in onda il film Una commedia pericolosa, diretto dal regista Alessandro Pondi e che vede come protagonisti Enrico Brignano e Giuseppe Lo Piccolo. Questa pellicola ha totalizzato 2.136.000 spettatori, con uno share pari al 12.2%. Pare quindi che il pubblico abbia reagito in modo piuttosto “timido” a questo nuovo prodotto, nonostante la presenza di Brignano in tv sia sempre ben accetta. Canale 5 ha invece lanciato la nuova fiction Tutto quello che ho, che vede la partecipazione di Vanessa Incontrada.

La serie tv ha ottenuto l’ascolto di 2.765.000 spettatori, confermando uno share pari al 16.4 % . D’altronde, la fiction Mediaset aveva delle alte aspettative all’inizio, anche perché l’attrice protagonista è sempre stata molto amata dai telespettatori italiani. Sulle altre reti televisive, nella serata di ieri 9 aprile 2025, c’era invece una programmazione ben diversa.

Chi sono stati gli altri protagonisti della tv

Molti telespettatori si sono invece focalizzati sulla messa in onda della serie tv di Rai 2 Mare Fuori, che è arrivata alla sua quinta stagione e che ha avuto – negli ultimi anni – un successo incredibile. In questo caso, i dati Auditel hanno rivelato che incollati alla tv c’erano 835.000 telespettatori, e che il prodotto ha raggiunto il 4.7 % di share. Rai 3 ha invece trasmesso Chi l’ha visto, un programma dedicato soprattutto a chi è interessato a questioni di cronaca. Quest’ultimo ha totalizzato 1.698.000 spettatori e il 10.4% di share.

Su Rete 4 c’era il documentario Una giornata particolare, mentre su Tv8 la partita tra Paris e Aston Villa nei quarti di finale di Champions League. Queste due messe in onda hanno rispettivamente attirato l’attenzione di 1.255.000 e 1.218.000 spettatori, con degli share pari a 7 % e 6.2 % Infine, Nove ha scelto di trasmettere l’iconico film La maschera di Zorro, che ha sicuramente attratto i più nostalgici e che ha conquistato 269.000 spettatori con uno share di 1.7 %.