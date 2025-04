Ascolti tv 20 aprile: tutti i dati

Anche nella prima serata di ieri 20 aprile c’è stata una vera e propria sfida televisiva, che ha visto stavolta “alla lotta” il canale Nove e Mediaset. Sul primo è infatti andato in onda lo speciale di Che Tempo Che Fa dedicato alla grande Ornella Vanoni, che negli ultimi ha conquistato sempre di più il pubblico italiano per la sua simpatia e personalità. Su Italia 1 c’è invece stata la puntata de Le Iene, il noto programma che va in onda ogni settimana in prima serata.

Ecco cosa hanno detto quindi i dati Auditel sugli ascolti che ci sono stati nel corso della serata di ieri.

Chi ha vinto la sfida Auditel in tv

Durante la prima serata di Pasqua, domenica 20 aprile, ci sono stati diversi contenuti che hanno catturato l’attenzione del pubblico. In primis c’è stato Canale 5 che ha lasciato spazio alla commedia romantica Marry Me – Sposami. Si tratta di una storia che racconta la vita di una nota cantante che, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato prima del loro matrimonio, ha sposato uno sconosciuto a caso tra la folla. Questo film è stato visto da 1.529.000 spettatori con uno share pari al 9.8%. Su Rai 1 i telespettatori hanno invece assistito alle vicende de Il Lupo e il Leone, che racconta la storia di Alma, una giovane pianista che cresce un cucciolo di leone e un lupo nei boschi canadesi. La pellicola è invece stata guardata da 2.571.000 spettatori con uno share pari al 16%. Tra i due ha quindi vinto di gran lungo quest’ultimo film.

I dati delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è stato mandato in onda N.C.I.S. – Unità Anticrimine che ha intrattenuto 684.spettatori e raggiunto il 4% di share. N.C.I.S. Origins è invece stato guardato da 586.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Italia 1 c’è stata la messa in onda de Le Iene che hanno presentato la puntata La Cura, che ha tenuti incollati alla tv 1.245.000 spettatori con il 9.5% di share. Il film Il Borgo dei Borghi – su Rai 3 – ha invece segnato il risultato del 7.2% di share con 1.167.000 spettatori. Il Piccolo Lord su Rete 4 ha invece totalizzato 927.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Tv8 il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 ha ottenuto 1.420.000 spettatori con l’8.8% di share. Sul Nove, Che Tempo Che Fa ha presentato Senza Fine, il documentario su Ornella Vanoni che ha radunato 280.000 spettatori con l’1.9% di share.