Ascolti TV 17 ottobre: vince “Tale e Quale”, “Tradimento” si ferma al 14,9%. Gerry Scotti batte ancora una volta Stefano De Martino

Serata nel segno di “Tale e Quale Show” che guida il prime time sulla rete ammiraglia RAI. In access “La Ruota della Fortuna” allunga ancora il suo vantaggio su “Affari Tuoi”. Bene “Quarto Grado” e “Propaganda Live”, cresce “Crozza” su Nove. Ecco chi ha vinto e chi ha deluso.

Serata vinta da Tale e Quale Show quella di ieri su Rai 1 con 2.910.000 spettatori e 19,6% di share. Una prova non straordinaria in un’analisi piuttosto frazionata e parcellizzata che ha visto la Rai svettare ma senza numeri clamorosi.

Auditel, vince Tale e Quale

Per il varietà di Carlo Conti si tratta comunque di una conferma rispetto alla prima trasmissione della settimana scorsa su valori bene o mali identici, tenendo la curva sopra la concorrenza per gran parte della messa in onda.

Su Canale 5 Tradimento si ferma a 2.064.000 e 14,9%: un calo che certifica la difficoltà della fiction di Canale 5 a intercettare il pubblico generalista del venerdì, specie contro un intrattenimento familiare e fortemente social come Tale e Quale che nel corso della lunga serata manifesta una performance piuttosto costante e solida.

Gli altri canali: chi sale e chi no

Buona tenuta anche per Quarto Grado su Rete 4 con 1.156.000 e 8,7%, confermando il suo zoccolo duro di pubblico dedicato all’informazione e alla cronaca. Benino ma senza slanci clamorosi Propaganda Live su La7 arriva che arriva a 892.000 e 6,8%, appena sopra la sua solia media.

Poco sotto sul Nove Fratelli di Crozza che cresce supera il muro del milione di viewers con un buon e 6%: molto più della media della rete in questo segmento, evidenziando la capacità del comico genovese di variare i suoi personaggi e la sua proposta, cosa che evidentemente è premiata dal pubblico. Sopra il milione anche Italia 1 con Colombiana con un ascolto piuttosto giovane nella media. Maluccio Rai 2 con Quelli che mi vogliono morto al 3,5% e Rai 3 con FarWest al 3,7%.

Access, preserale e trend

Nel duello ormai attesissimo dell’access vince ancora una volta La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che sfiora il 25 e i cinque milioni pieni con Affari Tuoi di Stefano De Martino due punti e mezzo pari a circa mezzo milione di viewers in meno. Un traino potente che però non basta a imporre anche Tradimento che rispetto al quiz di Scotti, perde più di due milioni di spettatori a vantaggio della RAI, di LA7 e di Nove.

In preserale Rai 1 domina con Reazione a Catena al 26,3%, mentre Canale 5 con Avanti un Altro si ferma al 18,9% che conferma i dati di questa settimana.

I top e il flop

Vince dunque Tale e Quale, che mantiene brand forte e community social attiva. Convince Quarto Grado, presidio narrativo di un true crime che soprattutto in questo periodo della stagione, con tanti casi drammatici, cattura porzioni di pubblico importanti.

Se Propaganda Live bene o male si conferma e Crozza cresce, confermandosi terzo polo satirico del prime time, delude invece Tradimento: numeri non disastrosi ma sotto le attese per una prima serata dell’ammiraglia del Biscione molto al di sotto di chi precede e delle medie previste. Male Rai 2 e Rai 3 in coda e con rilevazioni francamente di scarso interesse e peso.