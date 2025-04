Ascolti Lunedì 21 aprile: chi ha vinto tra Francesco il Papa della gente e Porta a Porta

La serata di ieri 21 aprile è stata molto particolare: la programmazione tv è infatti stata stravolta dopo la notizia della morte di Papa Francesco, la cui dipartita ha scosso milioni di persone in tutto il mondo. Alcuni programmi non sono infatti andati più in onda e, al loro posto, sono stati trasmessi altri contenuti televisivi. Ad esempio, su Rai 1 c’è stato Bruno Vespa con uno speciale di Porta a Porta dedicato alla morte del Santo Padre, mentre su Canale 5 i telespettatori hanno potuto rivedere la miniserie Chiamatemi Francesco – Il Papa della Gente. In access prime time non è invece andato in onda né Affari Tuoi su Rai 1 né Striscia la Notizia su Canale 5.

Con la morte del Papa i palinsesti televisivi sono quindi stati completamente stravolti, e a parlare chiaro sono stati proprio i dati Auditel, che hanno analizzato gli ascolti nel dettaglio.

Chi ha vinto tra Rai 1 e Canale 5

Durante la prima serata del 21 aprile – il lunedì di Pasquetta – tutti i riflettori erano puntati sulla morte di Papa Francesco. La Rai ha infatti trasmesso lo Speciale Porta a Porta sulla scomparsa del Santo Padre. Il giornalista ha commentato la notizie e ha riflettuto sulla commozione dei fedeli, oltre che sulla vita del Pontefice e su quello che succederà nella Città del Vaticano a breve. Il Conclave presto si riunirà per eleggere il nuovo Papa. Il programma è stato seguito da 2.476.000 telespettatori con uno share pari al 16.2% di share.

Canale 5 ha invece mandato in onda la miniserie Chiamatemi Francesco – Il Papa della Gente con un cast stellare formato dagli attori Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández, Muriel Santa Ana, José Ángel Egido e Àlex Brendemühl. La fiction è invece stata vista da 1.457.000 telespettatori e ha raggiunto uno share pari al 10.5%. A vincere la serata degli ascolti è stato quindi Bruno Vespa con il suo Speciale Porta a Porta.

Tutti gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda il documentario In viaggio, che è dedicato ai 33 viaggi pastorali del Sommo Pontefice. Questo prodotto ha tenuti incollati alla tv 315.000 spettatori con uno share pari all’1.9%. Rai 3 ha invece trasmesso Francesco, venuto quasi alla fine del mondo che è stato visto da 569.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Italia 1 c’è stato il film Spider-Man 3 con Tobey Maguire, Kirsten Dunst e James Franco: a guardarlo ci sono stati 925.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rete 4 è andato in onda lo Speciale Papa Francesco che ha invece interessato 491.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 è stato trasmesso il programma La Torre di Babele con 728.000 spettatori e il 4.5% di share. Su Tv8 4 Ristoranti è invece stato seguito da 596.000 spettatori con il 4.7% di share. Il Nove ha mandato in onda Continua a sperare – In ricordo di Papa Francesco, seguito da 349.000 spettatori con il 2.1% di share.