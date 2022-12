Focus ascolti anno solare 2022, Rai1 al comando e Mediaset cresce

Eccoci qui come ogni fine anno con la nostra rubrica di Focus ascolti per tracciare il bilancio degli ascolti dell’anno solare che sta terminando, ecco dunque tutti gli ascolti 2022. Andremo dunque a vedere i dati Auditel rete per rete dal primo gennaio 2022 ad oggi, facendo inoltre un confronto con i numeri del 2021. Partiamo naturalmente dal dato più importante, quello relativo cioè al totale giornata, con Rai1 al comando con il 18,22% di share, in crescita di un punto rispetto all’anno scorso. Segue Canale 5 con un dato del 16,77% di share, in crescita dell’1,32% di share rispetto al dato conquistato nel 2021. Terza piazza per Rai3 che totalizza quest’anno il 6,95% di share, in leggera flessione rispetto all’anno scorso, precisamente dello 0,24% di share.

Quarto posto conquistato da Rai2 che precede di un soffio la sua rivale Italia1, Il secondo canale della televisione pubblica totalizza quest’anno il 4,95% di share, in leggera flessione rispetto al 2021, precisamente dello 0,12% di share, mentre la rete cadetta di casa Mediaset porta a casa il 4,6% di share, ma in crescita dello 0,25% rispetto al 2021. Sesto posto come sempre per Rete 4 con il 4,06% di share, in crescita dello 0,27% rispetto al 2021, chiude al settimo posto La7 con un dato medio quest’anno nel totale giornata del 3,69% di share, in crescita di mezzo punto rispetto all’anno scorso. Interessante il dato di tutte le altre reti che si fissa quest’anno al 40% di share con un calo di 3 punti rispetto al 2021.

Vediamo ora i numeri per fasce orarie, in quella del primo mattino (7-9) in testa Canale 5 con il 19,47% di share, in crescita di quasi 2 punti rispetto al 2021, mentre Rai1 si ferma al 17,03% di share, in calo dello 0,36% di share. Nella fascia del mattino (9-12) comanda Rai1 con il 17,77% di share, in crescita dello 0,75%, seguita da Canale 5 con il 16,42% di share, in netta crescita rispetto allo scorso anno di ben due punti e mezzo. Fascia del mezzogiorno per Canale 5 con il 18,87% di share, in crescita dell’1,8% di share rispetto al 2021, con Rai1 che segue al 17,69% di share in crescita di un punto e mezzo rispetto all’anno scorso.

Fascia del pomeriggio (15-18) sempre per Canale 5 con il 17,79% di share, in crescita di un punto e mezzo, con Rai1 che segue al 16,43% di share in crescita di due punti rispetto al 2021. Preserale sempre saldamente in mano a Rai1 con il 22,8% di share, in crescita di quasi due punti, con Canale 5 che segue al 17,48% di share in crescita di un punto e mezzo rispetto allo scorso anno. Prima serata per Rai1 con il 20,51% di share, in crescita dello 0,72% di share rispetto all’anno passato, con Canale 5 che segue al 15,41% di share, in crescita di un punto. Abbiamo poi in seconda serata al comando Rai1 con il 15,41% di share, stabile, con Canale 5 subito dietro con il 15,07% di share, in crescita dello 0,33% di share. Chiudiamo con il day time (7-20:30) vinto da Rai1 con il 18,82% di share, in crescita di un punto e mezzo rispetto allo scorso anno, seguita da Canale 5 con il 17,95% di share, in crescita dall’1,74% di share rispetto all’anno scorso. Nel dato per gruppi televisivi, comprensivo cioè di tutti i canali delle due società, al comando c’è Rai con il 36,73% di share, segue Mediaset al 35,47% di share, con il gruppo televisivo pubblico che guadagna lo 0,61% di share rispetto al 2021 e con il gruppo privato che guadagna tre punti e mezzo.