Arisa: età, dove vive, gli studi, la malattia, nuovo fidanzato e ex famosi, i ritocchi estetici

Dalla timida ragazza di Pignola ad una delle voci più belle del pop italiano. L’ evoluzione di Arisa si divide tra musica, televisione, amori e scelte di vita fatte sempre con sincerità.

Amata da tantissimi fan, Arisa ha conquistato il pubblico con la sua voce unica, ma anche per la sua capacità di trasformare la fragilità in forza. Caschetto e vistosi occhiali da vista: è così che nel 2009 Rosalba Pippa si è presentata sul palco dell’Ariston, con Sincerità, nelle Nuove Proposte. Un debutto che l’ha lanciata verso il successo, dando il via alle sue continue trasformazioni estetiche che l’hanno sempre caratterizzata.

La sua storia ha sempre incantato il pubblico: pur attraversando il mondo dello spettacolo con apparente leggerezza, Arisa ha alle spalle un percorso fatto di una lunga gavetta e di sacrifici, e le sue canzoni che parlano d’amore, di insicurezze, di rinascite, rispecchiano un pò la sua vita, quella della ragazza della porta accanto, ma anche di un’interprete capace di toccare corde universali. Ma Arisa è anche una donna complessa, ironica, talvolta tormentata, ma sempre vera.

Le origini e gli studi: da Pignola al palco dell’Ariston

Oggi Arisa è una delle artiste più poliedriche del panorama italiano. Nata a Genova il 20 agosto 1982, è cresciuta a Pignola, un piccolo comune in provincia di Potenza. Figlia di Antonio e Assunta, ha sempre mantenuto un forte legame con la famiglia, tanto da scegliere un nome d’arte che racchiudesse le iniziali di tutti i suoi cari: A per il padre, R per Rosalba, I e S per le sorelle Isabella e Sabrina, e infine A per la madre.

Dopo il diploma al liceo pedagogico, Rosalba ha fatto diversi lavori – dalla cameriera alla commessa – prima di inseguire seriamente il sogno della musica. A soli 26 anni, la svolta: la vittoria a SanremoLab nel 2008, che l’anno seguente le spalanca le porte del Festival di Sanremo con Sincerità. È l’inizio di una carriera luminosa.

Nel tempo, Arisa diventa un volto familiare al pubblico: partecipa più volte a Sanremo, vince nel 2014 con Controvento e si impone anche in televisione, prima come giudice a X Factor, poi come professoressa ad Amici di Maria De Filippi. Oltre alla musica, si cimenta nel cinema (La peggior settimana della mia vita) e nel doppiaggio, mostrando una sorprendente versatilità.

Dopo anni trascorsi tra Roma e Milano, Arisa oggi vive nella capitale, città che definisce “caotica ma piena di stimoli”. In un’intervista recente ha raccontato di aver trovato nella sua casa romana un equilibrio tra il bisogno di privacy e la voglia di condividere. È qui che scrive, compone e si dedica ai momenti di silenzio, fondamentali per ricaricarsi dopo le luci dei riflettori.

Gli amori di Arisa: ex famosi e il nuovo fidanzato

La vita sentimentale di Arisa è sempre stata un capitolo molto seguito dal pubblico, non solo per la curiosità mediatica, ma perché lei stessa ha scelto spesso di raccontarsi senza filtri.

Il primo grande amore è stato Giuseppe Anastasi, autore di Sincerità, con cui ha condiviso una lunga relazione e una profonda intesa artistica. Anche dopo la separazione, i due hanno continuato a collaborare, a riprova del fatto che l’ affetto è rimasto intatto. In seguito, la cantante è stata legata al manager Lorenzo Zambelli e, successivamente, al produttore Andrea Di Carlo. Con quest’ultimo sembrava pronta alle nozze, previste per il settembre 2021, ma il matrimonio è saltato a pochi mesi dalla data fissata.

Nel 2021, durante Ballando con le Stelle, è nata una breve ma intensa relazione con il ballerino Vito Coppola, che Arisa ha descritto come “una bellissima parentesi di vita”. Poi, un lungo periodo di silenzio sentimentale.

Nel 2024, il mistero sul nuovo compagno viene svelato sui social: Arisa pubblica le prime foto insieme al cantante jazz Walter Ricci, definendolo “il mio amore”. Classe 1989, napoletano, Ricci è un musicista di talento che ha collaborato con grandi nomi del panorama jazz internazionale. Tuttavia, pochi mesi dopo, la cantante rivela di stare attraversando una crisi con il compagno, preferendo non aggiungere altri dettagli.

Il rapporto con se stessa

Arisa non ha mai nascosto di aver attraversato momenti di fragilità e insicurezza, spesso legati alla percezione del proprio corpo e alla difficoltà di sentirsi accettata. Nel corso di diverse interviste, ha parlato apertamente dei periodi di ansia e di bassa autostima. In più occasioni, ha raccontato di essersi sentita incompresa e di aver affrontato episodi di bullismo da adolescente. “Ero ingenua, non capivo cosa stava succedendo – ha detto a Belve – ma quelle esperienze mi hanno resa più forte e più empatica”. Un percorso di guarigione interiore che si riflette anche nella sua musica, dove la vulnerabilità diventa forza espressiva.

Come molte donne dello spettacolo, anche Arisa ha sperimentato con la chirurgia estetica. Negli anni ha ammesso di aver fatto ricorso a filler alle labbra e agli zigomi, e probabilmente anche a qualche trattamento di botox. Tuttavia, nel 2020, ha deciso di “sciogliere tutto” e tornare a un viso più naturale. “Dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico, dopo tante volte che avevo fatto infiltrazioni di acido ialuronico anche consigliate da altre persone, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto – ha raccontato la cantante a “Da noi a ruota libera.” – “Dopo il 31 agosto sono tornata a casa, ho capito come fare e sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero, non per altro. Magari qualcos’altro lo rifarò ma mi piaceva vedere come sarebbe stata la mia faccia normale a 38 anni, volevo riappropriarmi della mia persona.”

Oggi Arisa a 43 anni, Arisa è più attiva che mai. È giudice a The Voice Kids e The Voice Senior, e continua a pubblicare musica. Il suo ultimo singolo, Canta ancora, è diventato la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, ispirato alla storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e omofobia. Sui social Arisa alterna post ironici a riflessioni intime, foto di backstage e momenti privati. Ha 1,3 milioni di follower.