Un rifugio di famiglia, lontano dai set, dagli impegni tv e dalla mondanità più esposta: è la casa di Luca Argentero e Cristina Marino nella verde Umbra.

Luca Argentero e Cristina Marino, dentro la casa in Umbria tra famiglia, design e ritorno di Doc

Luca Argentero e Cristina Marino tornano sotto i riflettori oggi, giovedì 8 ottobre 2026, con la nuova serata di Doc – Nelle tue mani su Rai 1 e, insieme, con la curiosità per la loro casa in Umbria.

La coppia, da sempre piuttosto riservata sulla vita privata, negli anni ha mostrato solo qualche scorcio del proprio nido d’amore: spazi curati, design contemporaneo, materiali naturali e dettagli molto personali.

Il rifugio umbro lontano dal set e dalla mondanità

La scelta dell’Umbria dice molto di Luca Argentero e Cristina Marino. Non una casa da esibire, ma un posto appartato, immerso nel verde, pensato per la famiglia e per le pause vere, quelle lontane dalle riprese.

Argentero, torinese, nato il 12 aprile 1978 e diventato popolare dopo il Grande Fratello del 2003, ha costruito negli anni una carriera tra cinema, fiction e piattaforme, senza mai spalancare troppo la porta di casa.

Cristina Marino, attrice e imprenditrice legata al benessere e all’allenamento, ha raccontato spesso una quotidianità fatta di lavoro, figli, viaggi e ritmi serrati.

In mezzo a tutto questo, la casa umbra sembra essere il punto fermo. Pochi eccessi, scelte nette, molta discrezione. Un rifugio, appunto.

Salone moderno e cucina in legno: gli ambienti del nido familiare

Dalle immagini apparse sui social e riprese dalla stampa di spettacolo, il cuore della casa di Argentero e Marino è un salone moderno, luminoso, con linee pulite e arredi essenziali. Niente effetto showroom, però. Piuttosto una cura sobria: divani comodi, spazi ordinati, dettagli scelti con misura.

A scaldare l’insieme c’è la cucina in legno, che spezza il rigore del moderno e riporta tutto a una dimensione più familiare, più vissuta. È facile immaginarla come una stanza di passaggio continuo, tra colazioni rapide, bambini che entrano ed escono e giornate che partono presto. Anche qui parlano i particolari: materiali naturali, toni neutri, ordine senza freddezza.

Il dettaglio pop del bagno: la statua tatuata che sorprende

A incuriosire più di tutto, però, è stato un dettaglio nel bagno della casa: una statua tatuata. Un pezzo pop, inatteso, che rompe la sobrietà degli interni e aggiunge un tocco ironico, quasi da piccola collezione privata. Non il solito oggetto decorativo, insomma, ma qualcosa che racconta gusto personale e voglia di giocare con gli stili. In una casa dove dominano legno, luce e linee contemporanee, quella statua diventa una firma. Piccola, ma si nota.

Ed è anche il tipo di dettaglio che sui social funziona subito: riconoscibile, fotografabile, diverso dal racconto patinato delle case dei volti noti. Forse proprio per questo resta in mente.

Da Doc alla vita privata: la nuova stagione con Cristina Marino nel cast

L’interesse per la vita privata di Luca Argentero si intreccia in queste ore con il ritorno di Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai 1 con due episodi della quarta stagione in prima serata. Argentero torna nei panni del dottor Andrea Fanti, il personaggio che ha trainato il successo della fiction tra casi clinici, rapporti di reparto e nodi personali ancora aperti.

La novità più osservata è l’ingresso di Cristina Marino nel cast, nel ruolo di un “medico a gettone”, come anticipato nelle presentazioni della serie. Un incrocio tra set e vita reale che non è passato inosservato. L’attrice, però, ha messo le cose in chiaro in più interviste: non solo “la moglie di”, ma una professionista con un percorso proprio.

Per Argentero, intanto, il 2026 resta un anno pieno: oltre a Doc, il suo nome è legato anche a Avvocato Ligas su Sky e a Motorvalley su Netflix. Vista da qui, la casa in Umbria sembra ancora di più il posto dove rimettere insieme tutto. Famiglia, lavoro, silenzio. E un po’ di normalità.