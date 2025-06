Aras Aydin, chi è la (bellissima) moglie dell’attore di Tradimento e La notte del cuore

Dopo Tradimento ha debuttato su Canale 5 La notte nel cuore, altra fiction turca che promette di conquistare ascolti rilevanti. La trama è avvincente e ricca di colpi di scena e questo gli permetterà di imporsi nel palinsesto estivo di Mediaset. De resto la dirigenza di rete ha sempre ottenuti risultati positivi dalla messa in onda delle soap turche, negli ultimi anni hanno infatti portato alla rete di Berlusconi diverse affermazioni. Protagonista della neo soap Aras Aydin, attore turco emergente, che è parte anche del cast di Tradimento.

Aras è un bellissimo uomo, affascinante e ha già conquistato il cuore di moltissime fans italiane e non solo. E’ anche un bravo attore e a quanto pare in Turchia è tra i più richiesti del momento. Non tutti sanno che è sposato e ha una bellissima moglie, anche lei famosissima. I due appaiono spesso insieme sui social e a quanto pare sono molto innamorati. Aras infatti non manca di rivelarle quanto l’ama pubblicamente, la riempie di complimenti, e rivela quanto le manca quando non sono insieme.

Gli scatti condivisi sul profilo social dell’attore che elogiano la moglie sono tantissimi e rivelano quanto è vero e sincero il sentimento fra loro. Ma chi è la misteriosa sposa? I due si sono sposati nel 2019 e sono una coppia perfetta soprattutto perché hanno diverse cose in comune: entrambi amano recitare e si sono affermati sul set. Anche lei ha conquistato il successo partecipando a diversi progetti professionali che hanno avuto un eco mediatico internazionale: ecco di chi si tratta.

Aras Aydin con la moglie famosa: gli scatti social conquistano i fan

In Tradimento Aras Aydin è l’aitante Behram mentre in Nella notte nel cuore interpreta è Nhu, personaggio controverso che insieme alla sorella gemella cerca la madre che li ha abbandonati da piccoli. I due riusciranno a trovarla, ma scopriranno anche verità inaspettate. Nei panni di Nhu, Aras conquista e incanta e non rivela tutto del suo personaggio.

Diversamente nella vita privata è un libro aperto e i suoi social confermano il desiderio di condividere con i fans anche quanto gli succede nel privato. E’ innamoratissimo della moglie, l’attrice Melisa Birkan, volto di tantissime fiction note: tra cui Issiz Adam (2008), Barda (2007) e Hayat (2023). Melissa è una ragazza molto bella, intraprendente e molto brava nel suo lavoro. In Turchia è un volto affermato ed è prossima a conquistare anche il mercato internazionale.

Aras Aydin l’amore per la moglie Melissa, per la musica e la recitazione

Laureato al conservatorio nel dipartimento teatrale Aras Aydin è un attore di talento, ma anche un bravissimo musicista. La musica è infatti una delle sue più grandi passioni e in passato ha scritto canzoni anche per alcune soap: “Adoro la musica, ho a che fare con essa a partire dalla mia infanzia, è sempre stato il mio sogno. Suono la chitarra da quando avevo nove anni. Mi piace anche suonare il piano e la batteria.”

Tuttavia al primo posto nella sua vita c’è la moglie Melissa a cui dedica spesso parole d’amore: “Ti amo così tanto mia bellissima moglie, buon compleanno a te. Sono così fortunato e sono il suo più grande fan al mondo!”, questo solo uno dei tanti messaggi d’affetto. Parole che l’attrice non manca di ricambiare sul suo account social.