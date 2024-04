Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a Maggio 2024

A Maggio 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a Maggio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a Maggio 2024

Il mese di Maggio 2024 su Apple TV+ è particolarmente ricco tra i finali di stagione delle serie iniziate nei mesi scorsi fino all’arrivo di ben 4 novità. Scopriamo insieme sia le nuove serie e miniserie che i graditi ritorni del mese di Maggio 2024 su Apple TV+.

1 Maggio – Acapulco s.3

s.3 8 Maggio – Dark Matter s.1 (fino al 26 giugno)

Palm Royale s.1 finale di stagione

s.1 (fino al 26 giugno) s.1 finale di stagione 17 Maggio – The Big Cigar , miniserie (fino al 14 giugno)

Sugar s.1 finale di stagione

Benjamin Franlkin , miniserie finale

, miniserie (fino al 14 giugno) s.1 finale di stagione , miniserie finale 22 Maggio – Trying s.4 (finale il 3 luglio)

s.4 (finale il 3 luglio) 29 Maggio – Loot – Una fortuna s.2 finale di stagione

Apple TV+ le serie tv da non perdere a Maggio

I titoli in arrivo a Maggio su Apple TV+ sono particolarmente interessanti, non solo quelli che proseguono con appuntamento settimanale ma anche quelli in arrivo che spaziano dalla commedia al thriller fantascientifico fino al racconto di un’incredibile storia vera.

Dark Matter – prima stagione (dall’8 maggio)

Dark Matter è un thriller fantascientifico in nove episodi basato sul romanzo di Blake Crouch che ne ha scritto l’adattamento. Al centro la storia di Jason Dessen, un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito e finisce in una versione alternativa della sua vita. Dopo l’iniziale meraviglia, ben presto questa nuova vita si trasforma in un incubo mentre cerca di tornare alla sua realtà. Inizia così un viaggio straziante per tornare alla sua famiglia e salvarla da un nemico terrificante: se stesso. Nel cast troviamo Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniy.

The Big Cigar – miniserie (dal 17 maggio)

La miniserie in sei episodi è basata sull’articolo di Joshuah Bearman, che è anche produttore esecutivo. The Big Cigar segue le vicende che intrecciano una rivoluzione hollywoodiana con una rivoluzione sociale. Al centro l’avventura verosimile del fondatore delle Pantere Nere Huey P. Newton che si rifugia a Cuba per sfuggire all’FBI grazie all’aiuto del famoso produttore Bert Schneider, in una fuga talmente elaborata da prevedere una finta produzione cinematografica. André Holland interpreta il protagonista, nel cast troviamo anche Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie e Glynn Turman.

Trying – quarta stagione (dal 22 maggio)

Torna la divertente, dolce e profonda dramedy inglese Trying con Esther Smith e Rafe Spall. In questa nuova stagione la storia della coppia va avanti di sei anni. Nikki e Jason sono ormai esperti genitori adottivi esperti e hanno costruito una piccola e deliziosa famiglia, arricchita da una straordinaria rete di supporto. Tuttavia, quando la loro figlia adolescente, Princess inizia a voler cercare la madre Nikki e Jason dovranno affrontare una nuova prova.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.