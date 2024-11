Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a novembre 2024

A novembre 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a novembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a novembre 2024

13 mercoledì – Bad sisters s.2 (finale il 25 dicembre)

Dov’è Wanda? s.1 (finale di stagione)

(finale il 25 dicembre) s.1 (finale di stagione) 15 venerdì – Silo s.2 (finale il 17 gennaio)

Disclaimer – La vita perfetta, miniserie (finale)

La Maison s.1 (finale di stagione)

s.2 (finale il 17 gennaio) miniserie (finale) s.1 (finale di stagione) 20 mercoledì – Familia de medianoche – Emergenze notturne s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) ogni mercoledì – Shrinking s.2 (finale il 25 dicembre)

Tu Tambien Lo Harias – Tacito accordo s.1 (finale l’11 dicembre)

s.2 (finale il 25 dicembre) s.1 (finale l’11 dicembre) ogni venerdì – Before miniserie (finale il 20 dicembre)

Bad Sisters – seconda stagione – dal 13 novembre

Torna il dramedy di e con Sharon Horgan. Le sorelle Garvey sono pronte per voltare pagina, ma improvvisamente tornano sotto i riflettori, aumentano i sospetti sulla presunta morte accidentale del marito di Grace e le sorelle devono capire di chi possono realmente fidarsi. Bad Sisters torna dal 13 novembre con otto nuovi episodi.

Silo – seconda stagione – dal 15 novembre

Seconda stagione per Silo, la serie tv diventata cult ambientata in un futuro distopico in cui l’umanità vive all’interno di un silo sotterraneo. Nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l’ingegnere Juliette che cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità. Oltre a Ferguson, la seconda stagione vede protagonisti Tim Robbins, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen, cui si aggiunge la new entry Steve Zahn. Silo è basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, sviluppata da Graham Yost.

Apple TV+ novembre non solo serie tv

Il 22 novembre arriva il film documentario Bread & Roses che racconta le conseguenze che la caduta di Kabul finita in mano ai Talebani, ha avuto sulla vita delle donne. Al centro tre donne che cercano di recuperare l’autonomia e l’indipendenza perduta. Sempre il 22 novembre arriva il film Blitz di Steve McQueen con Saorise Ronan, la storia di una madre in cerca del figlio durante la seconda guerra mondiale a Londra. Dopo averlo mandato in campagna per proteggerlo, il bambino decide di tornare dalla madre e dal nonno ritrovandosi in grande pericolo.