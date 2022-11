Nuovi titoli ci aspettano a novembre 2022 su Apple Tv+. La piattaforma di streaming nel corso del mese caricherà nuove serie per bambini, un documentario su Selena Gomez, un musical natalizio con Will Ferrell e Ryan Raynolds, ma soprattutto quello che qui ci interessa di più: nuovi episodi di serie tv. E parliamo di episodi perchè come da tradizione Apple rilascia le sue serie con episodi settimanali. A Novembre 2022 tornano Mythic Quest e The Mosquito Coast con le nuove stagioni e debutta l’action Echo 3.

Apple Tv+ Novembre 2022 le novità del mese

4 Venerdì

The Mosquito Coast s.2, basata sul romanzo di Paul Theroux, racconta la fuga di un geniale inventore, Allie Fox ossessionato dai complotti e dalla paura di essere controllato. Nella seconda stagione dopo esser a fatica riuscita a scappare dal Messico, la famiglia Fox arriva in Guatemala per ritrovare un vecchio amico e una comunità di rifugiati.

Slumberkins, una serie animata per bambini.

Selena Gomez: My mind & Me, interessante documentario su Selena Gomez e sul periodo buio affrontato dopo aver raggiunto il successo e sul percorso affrontato per ritrovare la stabilità.

11 Venerdì

Mythic Quest s.3, episodi settimanali: nuove sfide attendono i protagonisti di questa comedy, Ian e Poppy lasciano l’ufficio per fondare la GrimPop Studios, mentre David deve fare i conti con il nuovo ruolo da responsabile unico con la sua assistente Jo che prova a trattenere la sua ossessione per il potere; Brad torna dopo il periodo in carcere.

Circuit Breakers, serie antologica sci-fi per ragazzi.

18 Venerdì

Interrupting Chicken, serie per bambini in età prescolare, tratta dal libro illustrato di David Ezra Stein, insegna ai bambini la scrittura creativa.

Echo 3, adattamento di When Heroes Fly, tratta dal romanzo di Amir Gutfreund; quando Amber una giovane scienziata scompare al confine tra Colombia e Venezuela, il fratello e il marito, entrambi con passato militare, inizieranno a cercarla dovendo fare i conti con i loro demoni.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Novembre

Come ogni mese oltre alle novità, anche a Novembre ci sono serie tv che proseguono e in molti casi terminano con il rilascio settimanale degli episodi. Infatti fin dal suo debutto la piattaforma raramente rilascia le stagioni delle serie tv in un’unica giornata ma dilaziona gli episodi con rilascio settimanale. A novembre proseguono, Shantaram e la seconda stagione della comedy Acapulco.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.