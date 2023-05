Apple Tv+ le serie tv a Maggio 2023: il finale di Ted Lasso, la novità Silo

Il mese di maggio 2023 per Apple Tv+ è caratterizzato dal finale di serie di Ted Lasso: l’ultima puntata della terza stagione arriverà il 31 maggio e in attesa di capire se e come continuerà tra ipotesi di spinoff e di evoluzioni della serie, sarà il momento di salutare l’amato allenatore di football americano diventato esperto di calcio. Non solo chiusure a maggio su Apple Tv+, arrivano anche altre 4 nuove serie tv.

Apple Tv+ Maggio 2023 le nuove serie tv del mese

5 Venerdì

Silo s.1 (prime 2 puntate poi i restanti 8 settimanali fino al 30 giugno): la serie è l’adattamento dei romanzi di Hugh Howey, in un mondo distrutto dall’uomo, gli ultimi 10 mila abitanti della Terra vivono all’interno di un silo che li protegge dal mondo esterno. Quando l’ingegnere Juliette inizia a cercare risposte sulla morte di una persona cara, si ritroverà a scoprire verità inimmaginabili su questo mondo di cui nessuno sa nulla.

12 Venerdì

Città in fiamme s.1 (prime 3 puntate poi settimanali con finale il 16 giugno): la serie è creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, ispirata al romanzo di Garth Risk Hallberg. Il 4 luglio 2003 una studentessa della New York University viene aggredita a Central Park. Samantha stava vedendo un concerto di una band di amici quando si allontana senza far ritorno, durante le indagini si scopre che è collegata a una serie di misteriosi incendi cittadini, alla scena musicale locale e a una famiglia di immobiliaristi.

17 Mercoledì

High Desert s.1 (prime 3 puntate poi rilascio settimanale fino al 21 giugno): dark comedy prodotta da Benn Stiller creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe, con nel cast anche Matt Dillon, Rupert Friend. Protagonista è Peggy una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell’amata madre, con la quale viveva nella piccola città di Yucca Valley, in California, e prende una decisione che le cambia la vita: diventare un investigatore privato.

24 Mercoledì

Platonic s.1 (prime 3 puntate poi settimanale, finale il 12 luglio): commedia di Nick Stoller e Francesca Delbanco con Rose Byrne e Seth Rogen. Due migliori amici si ritrovano dopo un lungo tempo ma la loro amicizia finirà per destabilizzare le loro vite in modo esilarante.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Maggio 2023

Nel corso del mese di Maggio su Apple Tv+ termineranno la seconda stagione di Schmigadoon! mercoledì 3, la prima stagione di Il Premio del Destino – The Big Prize Next Door mercoledì 17 maggio, venerdì 19 maggio terminerà L’ultima cosa che mi ha detto con Jennifer Gardner e infine il 31 maggio ci sarà l’ultima puntata di Ted Lasso. Inoltre ogni venerdì prosegue Drops of God – Nettare degli Dei.

Apple Tv+ maggio 2023 non solo serie tv

Non solo serie tv a maggio 2023 su Apple Tv+ infatti il 5 maggio arriva la seconda stagione del cartoon Harriet the Spy, la storia di una ragazzina curiosa, aspirante scrittrice. Il 12 maggio arriva il film documentario Still A Michael J. Fox Movie che unisce immagini d’archivio, ricostruzioni di finzione ed elementi documentaristici per raccontare la vita di Michael J. Fox cresciuto in una base militare in Canada, diventato una star negli anni ’80 fino alla diagnosi del Parkisnon quando aveva solo 29 anni. Infine il 22 maggio arriva la seconda stagione di Prehistoric Planet docuserie prodotto da Jon Favreau.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.