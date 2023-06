Apple Tv+ le serie tv a Giugno 2023: arrivano The Crowded Room con Tom Holland e Hijack con Idris Elba

A giugno su Apple Tv+ continua la parata di stelle che popolano la piattaforma di streaming della “casa della mela”, arrivano Tom Holland protagonista di The Crowded Room la miniserie ispirata al libro Una stanza piena di gente, e Idris Elba con Hijack un thriller ad alta tensione raccontato in tempo reale sul modello di 24.

Apple Tv+ le nuove serie tv di Giugno

9 Venerdì

The Crowded Room, miniserie in 10 episodi ispirata a Una stanza piena di gente di Daniel Keyes con Tom Holland, Amanda Seyfried ed Emmy Rossum. Dopo il rilascio dei primi 3 episodi la serie terminerà il 28 luglio. Al centro Danny Sullivan arrestato nel 1979 per il suo coinvolgimento in una sparatoria. Attraverso una serie di intervista realizzate da una giornalista, si scoprirà un inquietante verità nella vita di Danny.

23 Venerdì

Swagger s.2, 10 episodi fino all’11 agosto: ispirata alla vita di Kevin Durant, esplora il mondo del basket giovanile e le storie dei giocatori, delle loro famiglie e dei coach, in bilico fra sogni e ambizioni da una parte e opportunismo e corruzione dall’altra. Mostrando anche cosa succede fuori dal campo da gioco, la serie offre uno spaccato di cosa significa crescere negli Stati Uniti.

28 Mercoledì

Hijack s.1: thriller in sette episodi narrato in tempo reale; 2 episodi subito disponibili poi settimanale fino al 2 agosto. Creata da George Kay e Jim Field con Archie Panjabi e Idris Elba protagonisti. Al centro il dirottamento di un aereo verso Londra, a bordo c’è il negoziatore Sam Nelson (Elba) che deve usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare la vita dei passeggeri, ma la strategia ad alto rischio che vuole utilizzare potrebbe essere la sua rovina.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Giugno 2023

Il 2 giugno su Apple Tv+ è terminata la prima stagione di Nettare degli Dei – Drops of God una serie multilingue recitata in giapponese, francese e inglese, ispirata a un manga e ambientata nel mondo dell’enologia e della gastronomia. Termina il 16 giugno Città in Fiamme creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, ispirata al romanzo di Garth Risk Hallberg, un thriller nella New York del 2003.

Altro finale di stagione il 21 giugno quando terminerà High Desert, comedy con protagonista la tossicodipendente Peggy che per cambiare vita decide di diventare investigatrice. Lascerà più dubbi o darà più risposte invece il finale di Silo atteso il 30 giugno? Infine prosegue ogni mercoledì la comedy Platonic con Rose Byrn e Seth Rogen.

Giugno 2023 su Apple Tv+, gli altri arrivi

Nel mese di giugno Apple Tv+ pensa anche ai più piccoli con l’arrivo della terza stagione di The Snoopy Show con l’iconico personaggio. Il 23 giugno arriva lo show Carpool Karaoke in cui diverse celebrity cantano insieme in macchina, nelle puntate della quinta stagione ci sarà una puntata con il cast di The Afterparty, una con quello di Girl5eva, uno con quello di Ghosts, in una puntata ci saranno Alison Brie e Danny Pudi di Community, poi ci sarà una puntata con Lea Mchele e Darren Criss, una con Avril Lavigne e YUNGBLUD e una con Alanis Morissette e Cara Delevigne.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.