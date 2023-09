Antonio Ricci: “Fazio? Ha fatto bene a lasciare la Rai. La sua parte da vittima è da Oscar” E su Merlino, Berlinguer e d’Urso…

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2023 – 24 di ‘Striscia La Notizia’, rispondendo alle domande dei giornalisti, Antonio Ricci ha parlato di alcuni temi che riguardano il mondo dello spettacolo. Come l’addio di Fabio Fazio dalla Rai per firmare un contratto con il gruppo Discovery, dove, dal prossimo 15 ottobre, condurrà una nuova stagione di ‘Che tempo che fa’:

“Il mercato si è ulteriormente aperto. Il primo scoop è stato Fazio che lascia la Rai. Secondo me ha fatto bene. E’ inutile stare in un posto dove sei sopportato. Tu hai un mercato. Poi, c’è, però, la clamorosa parte che fa… che non lo batte nessuno. La parte da vittima di Fazio è da Oscar. E’ una roba che noi umani non riusciamo ad immaginare. Questa volta è riuscito a far intuire di essere stato cacciato quando aveva già un contratto da settembre. E’ stato astutissimo. Fa parte di una roba che tutti gli invidiamo. A livello comunicativo che non è entrato lui inizialmente nella polemica ma ha fatto entrare tutta la schiera dei suoi ‘supportatori’. E’ una cosa positiva. Ha aperto il mercato. Adesso sta lì. Chi vuole nello stesso posto, alla stessa ora se lo andrà a vedere da un’altra parte. Ha fatto bene. E’ stato lì a farselo menare ancora, tutti gli anni. Alla fine diventava una roba noiosa. Lui è già noioso di suo. In più ci mettiamo anche la noia che tutti lo maltrattano. Adesso basta. Io non sopporto le faine che soffrono. Se le faine trovano sbocco in un’altra zona li ammiro e li apprezzo”.

Il patron del tg satirico di Canale 5, ha commentato, anche il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset:

“C’è stata, poi, Bianca Berlinguer che è venuta a Rete 4. Non ci vedo niente di strano. La sorella lavora qui da non so quanti anni. Fa la stessa trasmissione. Uno, invece, di girare su Rai3, la va a vedere su Rete 4”.

Ed, ancora l’approdo di Myrta Merlino a ‘Pomeriggio 5’, al posto di Barbara d’Urso:

“Myrta Merlino non sono riuscito ancora a vederla. Mai l’ho seguita. So solo che è la fidanzata di Tardelli e che, prima, colpo di scena, era la sposa di quell’uomo delle mascherine, balzato fuori alle cronache grazie al Covid. Va a sostituire Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset. Sul perché Barbara d’Urso non abbia più la trasmissione stiano preparando, nello studio vicino, una trasmissione. Ci sono varie teorie. Ho avuto modo di sentire Barbara quando è stata giubilata perché volevo che mi entrasse, nella prima puntata, dentro al Gabibbo per fare una sorpresa: ‘Sono qui con il cuore’. Lei, però, ha detto: ‘No, non posso perché ci sono questioni legali’. E le ho spiegato che ci sono varie teorie per cui è andata via, per il segno di preghiera che avrebbe offeso Piersilvio Berlusconi. O l’altra teoria del contratto. Lei mi ha detto: ‘Nulla di tutto questo. Non posso parlare. Ma a gennaio…’. Ci saranno sorprese clamorose, lei finalmente vuoterà il sacco. Noi aspettiamo gennaio col cuore”.

Ed, infine, un focus sullo scontro giudiziario con Claudio Baglioni:

“Tendo a dimenticarlo come tutte le cose spiacevoli della mia vita. Baglioni, purtroppo, è una figura molto triste, lo è sempre stato. Ho questa lotta con questi mezzi preti, da anni. La Schlein, come prima mossa, è andata a farsi una cena da Baglioni che, come sapete, è un antidemocratico, ammazza la critica. Che ha chiesto ed ottenuto il sequestro di un libro. Cosa oscena in un Paese libero. Tu utilizzi la forza pubblica per sequestrare i libri. I libri si dibattono, si discutono, si criticano ma non si sequestrano. Ci sarà il processo, una prima fase si è svolta a nostro favore, ringrazio ancora gli avvocati ed il tribunale di Monza. Ci saremo a novembre. Spero che l’uomo ed il suo passerotto si presentino in tribunale. Sarà quello sì uno spettacolo”.