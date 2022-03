Antonio Medugno e Alex Belli: lite social dopo finta paparazzata? (video)

E’ scontro, sui social, tra Antonio Medugno e Alex Belli, ex compagni d’avventura al ‘Grande Fratello Vip 6‘. Il tiktoker, qualche ora fa, sul proprio account Instagram, ha rivelato che l’attore e la compagna Delia Duran, a sua insaputa, avrebbe organizzato una finta paparazzata per alimentare nuovi gossip:

View this post on Instagram

Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male.