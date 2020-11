Antonino Chef Academy 2020 arriva questa sera, martedì 24 novembre, alla sua semifinale: la seconda edizione del cooking talent di e con Cannavacciuolo è ormai vicina alla sua conclusione e in vista del gran finale confeziona una puntata piena di ospiti, in onda su Sky Uno dalle 21.15. Per aiutare chef Cannavacciuolo a individuare i finalisti di questa seconda edizione, ‘arrivano’ (in vario modo) in Accademia Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere, e Ana Roš, prima chef a ottenere due stelle Michelin in Slovenia. Ma vediamo le prove e le anticipazioni di questa semifinale.

Antonino Chef Academy 2020, anticipazioni della semifinale

Quinta puntata, o meglio ‘quinto ciclo didattico’, per i concorrenti ancora in gara e intenzionati a conquistare il premio in palio, ovvero un posto nella brigata stellata di Villa Crespi. Prima lezione sulle tecniche di cucina sarà dedicata però alla creatività: i concorrenti devono comporre un grande piatto declinando in diversi modi un unico ingrediente, tra i rappresentativi della cucina italiana, molto più versatile di quanto si creda. E non so perché, ma sento odor di tartufo.

Seconda prova il Test fuori sede, che avrà come oggetto la figura dello chef imprenditore: la sfida prevede che le squadre sviluppino il concept del loro ristorante dei sogni e si mettano per un giorno nei panni di uno chef imprenditore. Per l’occasione, quindi, ci si trasferisce a Identità Golose Milano, e Chef Cannavacciuolo potrà contare sull’aiuto e la competenza di Cristina Bowerman.

Si chiude con il Test di approfondimento, a base di scarti per imparare il valore del recupero e ridurre gli sprechi alimentari. A dare lezioni ci pensa Ana Roš. Anche questa volta chi otterrà la somma dei voti più bassa alla fine delle tre prove dovrà lasciare l’accademia a un passo dalla finale.

Il programma, composto da 6 puntate, è una produzione originale Endemol Shine Italy per Sky. Va in onda ogni martedì, dal 27 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e va in live streaming su NOW TV e Sky Go, dove poi è disponibile on demand. E’ stato realizzato nell’estate 2020 e, come evidenzia la produzione, “nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020″.

Per seguire gli aggiornamenti e per commentare sul second screen, l’hashtag ufficiale è #AntoninoChefAcademy. Disponibili profili, pagine, account sui principali social media, da Facebook a Instagram, da Twitter a Youtube.