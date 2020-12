Il momento è arrivato: si celebra questa sera, martedì 2 dicembre 2020, su Sky Uno la finale di Antonino Chef Academy, arrivato alla seconda stagione. Sesta e ultima puntata, quindi, per l’accademia di alta cucina di Chef Cannavacciuolo che stasera sceglierà uno dei quattro finalisti perché lo raggiunga nella sua brigata, nella cucina stellata di Villa Crespi, sul Lago d’Orta. Il vero premio, oltre alle settimane in cui hanno seguito le lezioni del Maestro Cannavacciuolo e dei suoi superospiti, sarà trascorrere un anno intero a contatto con Chef Antonino e con la sua squadra. Certo è che la pandemia non aiuterà a farsi le ossa, visto che anche l’alta ristorazione è ferma per le restrizioni anti-contagio, ma di certo è un premio che non va in prescrizione.

In gara sono rimasti il22enne Matteo Corridori, originario del Lago di Como ed entrato in corsa, nella seconda puntata; Enrico Fusi, 21enne di Rimini, dalle tradizioni forti ed ereditate dalla famiglia; Yvonne Inumerable, 22enne di Varese ma originario delle Filippine e Francesca Stabile, 22 anni, di Genzano di Roma, per metà spagnola e per metà siciliana. Tutti coetanei, insomma, e dalle ispirazioni (e aspirazioni) internazionali.

Antonino Chef Academy 2020, anticipazioni della finale

Per la finale non ci sarà solo Antonino Cannacacciuolo a giudicare, ma una vera e propria commissione d’esame degna delle migliori Maturità. A valutare le prove dei concorrenti e ad esaminarli singolarmente con domande teoriche e due prove pratiche ci saranno il 2 stelle Michelin Michelangelo Mammoliti, enfant prodige della ristorazione italiana, Fabrizio Fiorani, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e insignito nel 2019 del titolo di Asia’s Best Pastry Chef, Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere e Cinzia Primatesta, la moglie di Antonino, manager di successo nel campo della ristorazione e dell’hôtellerie.

Chi non sarà considerato sufficiente in questo primo esame sarà eliminato subito. La sfida finale a tre si svolgerà direttamente nelle cucine di Villa Crespi e si compone di due diversi test, a eliminazione.

Nella prima prova i tre giovani cuochi dovranno preparare la linea e cucinare durante il servizio del ristorante di Antonino: il peggiore sarà eliminato.

Finalissima a due, quindi: solo loro potranno presentare un piatto di loro invenzione a Cannavacciuolo e al suo sous chef Simone Corbo.

Come seguire il programma in tv e in live streaming

Il programma, composto da 6 puntate, è una produzione originale Endemol Shine Italy per Sky. Va in onda ogni martedì, dal 27 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e va in live streaming su NOW TV e Sky Go, dove poi è disponibile on demand.

Antonino Chef Academy, second screen

Per seguire gli aggiornamenti e per commentare sul second screen, l’hashtag ufficiale è #AntoninoChefAcademy. Disponibili profili, pagine, account sui principali social media, da Facebook a Instagram, da Twitter a Youtube.