Antonino Chef Academy 2020, Cannavacciuolo torna in aula su SkyUno: la prima puntata in diretta

Chef Cannavacciuolo riprende il ruolo del maestro, quale è, anche davanti alla lavagna di Antonino Chef Academy, che torna su Sky Uno questa sera – martedì 27 ottobre – dalle 21.25. Prende il posto del collega Bruno Barbieri – che ritroverà poi a MasterChef – e occupa il prime time del martedì con il suo ben congegnato format dedicato a dieci giovanissimi aspiranti chef professionisti. E seguiremo questa prima puntata in live blogging su TvBlog.

Antonino Chef Academy, anticipazioni prima puntata 27 ottobre 2020

A dare un’occhiata alle anticipazioni, direi che non ci sono grandi novità. Il che sui programmi che funzionano è una buona notizia. Al fianco di Cannavacciuolo troviamo il sous-chef Simone Corbo, ma a tenere le lezioni – anche con l’aiuto di ospiti stellati – lo chef di Villa Crespi – 2 Stelle Michelin -, che mette in palio per il vincitore un posto in brigata nel suo resort sul Lago d’Orta.

Sono 10 i concorrenti scelti per questa seconda edizione, tutti d’età compresa tra i 18 e i 23 anni, e in ogni puntata è prevista una eliminazione, che colpirà lo studente che avrà ottenuto il voto più basso alla fine della ‘giornata’ di studio e di esami. Come già nello scorso ‘anno accademico’, ogni puntata vede tre prove: si parte dalla lezione sulle Tecniche di Cucina che poi si traduce in una preparazione da portare all’assaggio del ‘prof’; il secondo momento è quello del Test Fuori Sede, in cui gli sfidanti, suddivisi in piccoli gruppi e alla presenza di dell’ospite che affiancherà Cannavacciuolo, dovranno mettere alla prova le loro abilità professionali; si chiude con il Test di Approfondimento, manche individuale al termine della lezione specialistica dell’ospite. Al termine di ogni prova Cannavacciuolo darà un voto sul registro di ciascuno studente: chi alla fine avrà totalizzato la somma di voti più bassa della classe sarà costretto a lasciare l’Accademia.

Gli ospiti della seconda stagione di Antonino Chef Academy

Un ricco parterre di colleghi per chef Cannavacciuolo e di modelli per gli studenti si darà il cambio nelle ‘sei settimane di corso’. Tra loro lo chef 2 stelle Michelin Michelangelo Mammoliti, enfant prodige della ristorazione italiana cresciuto con Gualtiero Marchesi e Stefano Baiocco in Italia e con Alain Ducasse, Pierre Gagnier, Yannick Alléno e Marc Meneau in Francia; Elsa Viana, tra le più apprezzate chef africane che ora dirige una società di catering e personal chef operativa in tutta Europa; Salvatore Tassa, autodidatta con esperienza trentennale, chef de Le Colline Ciociare di Acuto (Frosinone); Fabrizio Fiorani, classe 1986, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani; Cristina Bowerman, stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere; Ana Roš, prima chef a ottenere due stelle Michelin in Slovenia ed ex atleta della nazionale jugoslava di sci formatasi con talento e con il suo continuo girare per il mondo.

Come seguire il programma in tv e in live streaming

Il programma, composto da 6 puntate, è una produzione originale Endemol Shine Italy per Sky. Va in onda ogni martedì, dal 27 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e va in live streaming su NOW TV e Sky Go, dove poi è disponibile on demand. E’ stato realizzato nell’estate 2020 e, come evidenzia la produzione, “nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020″.

Antonino Chef Academy, second screen

Per seguire gli aggiornamenti e per commentare sul second screen, l’hashtag ufficiale è #AntoninoChefAcademy. Disponibili profili, pagine, account sui principali social media, da Facebook a Instagram, da Twitter a Youtube.