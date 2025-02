“Per una persona di spettacolo, essere ricordata è la cosa più bella che c’è”: così, con la delicatezza e la semplicità che le sono proprie, Antonella Clerici ha ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi, che proprio oggi – mercoledì 5 febbraio 2025 – avrebbe compiuto 67 anni e che invece è scomparso, troppo presto, il 26 marzo del 2018.

Giusto un momento nella diretta, di successo, di E’ sempre Mezzogiorno per rivolgere un pensiero a un amico che, va detto, la Clerici non manca mai di ricordare al grande pubblico televisivo. Non che i telespettatori l’abbiano dimenticato – perché è difficile dimenticare un tale signore fuori e dentro uno studio tv – ma senza dubbio rinnovare la memoria di chi non c’è più, sia pure per qualche istante in un palinsesto fitto di appuntamenti, è un omaggio che scalda il cuore a chi gli ha voluto bene. E non si dimentica neanche quell’abbraccio pre-natalizio, quella sorpresa di un altro comune amico, Carlo Conti, che portò in studio Frizzi dopo il malore che svelò la sua malattia e che interruppe per qualche tempo il suo quotidiano appuntamento col pubblico tv.

Sempre oggi, mercoledì 5 febbraio, Fabrizio Frizzi – cui sono dedicati gli studi Dear a Roma, lì dove realizzava L’Eredità ad esempio – è stato ricordato anche da Michele Guardì nella rubrica “Accadde oggi” del Tg2 Italia-Europa.

Anche Conti ricorda Frizzi nel giorno del 67° compleanno

Ma in questi giorni il nome di Fabrizio Frizzi è tornato più volte, citato anche da un altro suo amico noto al grande pubblico, Carlo Conti. La loro staffetta al’ timone de L’Eredità – iniziata con i Sanremo di Conti – si era conclusa drammaticamente con la scomparsa di Frizzi e il ritorno in tv del format con la conduzione, difficilissima, dell’originario padrone di casa. E quell’incipit (“Eccomi qua, in questo studio.. […] Credetemi vorrei essere in qualsiasi altro posto nel mondo, escluso che in questo studio“) resta sì nella memoria delle Teche Rai, ma soprattutto scolpito nel cuore di chi lo vide in diretta. E ora che Conti è pronto a un nuovo Festival di Sanremo, il pensiero è tornato all’amico Fabrizio, che questa avrebbe di sicuro portato con sé sul palco dell’Ariston. L’avrebbe, senza dubbio, meritato. Intanto il ricordo passa via social con un loro scatto insieme.