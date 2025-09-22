Anticipazioni Uomini e Donne, lunedì 22 settembre: un ex tronista al trono over, Giuseppe e Rosanna show, lui sta con un’altra

Fin dalla prima puntata della stagione 2025-2026, Uomini e Donne conferma ancora una volta la formula vincente del programma: storie di cuore, confronti accesi, e tanti momenti divertenti. Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire come evolveranno le storie e chi troverà finalmente l’amore.

La nuova stagione di Uomini e Donne inizia con un inaspettato e emozionante ritorno. Di chi stiamo parlando?

Uomini e Donne: il grande ritorno

Federico Mastrostefano, il leggendario tronista che nel 2009 ha scritto una pagina memorabile della storia del programma. La sua presenza in studio, tra il parterre degli uomini del Trono Over, ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori e degli stessi protagonisti, facendo esplodere un mare di emozioni e ricordi.

Federico Mastrostefano è stato uno dei tronisti più longevi e controversi del programma, rimanendo alla guida del trono per ben nove mesi. La sua scelta finale, quella di Pamela Compagnucci, scatenò molte polemiche, soprattutto per il rifiuto verso Eliana Michelazzo, un momento che è rimasto impresso nella memoria dei fan. La sua storia, però, non si è fermata lì: Federico partecipò successivamente a L’Isola dei Famosi, dove lasciò Pamela in diretta per inseguire una passione improvvisa per Nina Senicar, un gesto che lo portò a essere eliminato dal programma. A distanza di tanti anni, l’ex tronista torna in studio per corteggiare le dame, suscitando l’interesse di tutti, soprattutto per il suo carisma e il suo fascino senza tempo.

Il ritorno di Federico Mastrostefano è stato uno dei momenti più emozionanti della registrazione della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Federico avrebbe deciso di tornare nel parterre del Trono Over per cercare nuovamente l’amore, conquistando l’interesse delle dame presenti. La sua presenza ha subito acceso il confronto con altri protagonisti, tra cui Giuseppe e Rosanna, che hanno avuto un acceso scambio di opinioni. Dopo una relazione fatta di alti e bassi, i due si sono lasciati e ripresi più volte durante l’estate, ma alla fine è stato Federico a calamitare l’attenzione.

Come sempre, il Trono Over non è solo una questione di storie d’amore: la competizione tra le dame e i cavalieri è sempre accesa. Gemma, infatti, ha ricevuto due nuovi corteggiatori, ma ha deciso di tenere entrambi nel suo cuore. Una scelta che ha fatto discutere Tina Cipollari, che ha ironizzato sulla professione di barista di Gemma, scherzando sulla sua estate “lavorativa” e sul suo ruolo di “bigliettara”. Non sono mancati anche alcuni toni più accesi, come quello tra Arcangelo e Gemma, che ha dato vita a una discussione in studio. Arcangelo, in un’intervista, aveva dichiarato che gli dispiaceva per come erano andate le cose con Gemma e che sarebbe disposto a prendere un caffé con lei per chiarirsi. Ma il chiarimento non è avvenuto: Gemma ha rifiutato, mettendo un punto alla vicenda.