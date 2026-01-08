Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Cristiana, Sabrina spiazza tutti al trono over

Uomini e Donne è finalmente tornato in onda dopo la pausa natalizia e, mentre al momento saranno trasmesse puntate che sono state registrate prima di Natale, ci sono già le prime anticipazioni della registrazione avvenuta lunedì 5 gennaio.

Come sempre sembra che non siano mancati i colpi di scena, sia per ciò che riguarda il trono over che per quello classico. Primo tra tutti l’annuncio di Cristiana che ha comunicato che presto farà la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Cristiana e cosa è accaduto

Nel corso della registrazione di lunedì 5 gennaio, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si è parlato molto del trono di Cristiana Anania, che pare essere molto vicina alla scelta. È stata lei stessa a dirlo in studio, dopo che sono state mostrate le esterne fatte con Federico e con Ernesto.

La prima esterna con Federico è andata molto bene, il corteggiatore ha confessato a Cristiana che sarebbe pronto a lasciare il programma con lei. Successivamente è stata mostrata l’uscita con Ernesto, un appuntamento molto romantico sotto il cielo di Roma, i due si sono baciati e il corteggiatore dopo le ha detto di essere innamorato di lei. In studio, però, ha spiegato come tema che non sarà lui la scelta e in questo momento la giovane tronista ha detto di essere stata molto bene con lui e di essere vicina alla scelta.

Secondo le anticipazioni si è passati poi al trono di Sara Gaudenzi, la tronista ha prima avuto una discussione con Marco che ha deciso di andar via dal programma e poi con Jakub, che non si è presentato in studio. Così la tronista ha detto che sarebbe andata a Verona per avere un chiarimento, poi prima di lasciare lo studio ha deciso di incontrare Simone, con cui aveva avuto una bella esterna. Per quanto riguarda il trono over, invece, una delle protagoniste è stata Sabrina, che ha spiazzato tutti.

La dama ha trascorso le feste nella sua città con Carlo, rientrati in studio il cavaliere le ha chiesto di lasciare il programma assieme, ma lei ha risposto di no, spiegando che ha bisogno di un tempo maggiore per fare un passo del genere. La dama dopo ha spiegato di voler continuare a uscire con Cristian, che invece ha voluto chiudere con lei visto che ha raggiunto una certa intimità con Carlo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, pare che per lei sia sceso un nuovo cavaliere, che però Sabrina non ha voluto tenere.

Nel trono over, poi, si è parlato anche di Mario Lenti che continua a conoscere Isabella, con la quale ha avuto un’uscita romantica, conclusasi con un bacio finale. La dama, però, in studio ha scoperto che il cavaliere era uscito prima con Magda e anche con lei c’è stato un bacio, così si è accesa una discussione dove Mario ha provato a minimizzare le effusioni con Magda, quest’ultima – com’era prevedibile – c’è rimasta molto male. Successivamente il cavaliere ha anche detto di provare un interesse con Cinzia, che però ha detto di non voler riprendere la frequentazione con lui.